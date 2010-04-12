Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная! Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... Центр и дальше гораздо лучше. Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно. Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.
признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным и сменилось после обеда ростом.
Добавлю пару слов к посту ДС. Так же, как раньше нал не хотел расти вслед за МБ, теперь не очень торопится падать. Гагарин опускал приём днём до 28,08, к вечеру слегка отыграл назад на 28,10. При том что вчера-позавчера при заметно более высоком МБ было 28,15.
В продолжение вчерашнего поста - сегодня у гагарина 28,12/28,17.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
За попередніми даними, станом на 1 жовтня 2018 року міжнародні резерви України становили 16 637,6 млн дол. США (в еквіваленті). Скорочення резервів у місячному вимірі становило майже 3,5%. Загалом станом на 1 жовтня 2018 року, обсяг міжнародних резервів покриває 2,8 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 @@@@ Хіба не три місяці імпорту повині покривати? НБУ три роки тому планував що резерви в 2018 будуть більше 20 млрд
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
дарий написав:Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная! Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... Центр и дальше гораздо лучше. Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно. Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.
Во Львовской области в субботу, 6 октября, несколько десятков человек перекрыли трассу Львов - Сходница. Об этом сообщает Zaxid.net. Отмечается, что около 80 человек с 9:30 перекрыли в Бориславе Львовской области ул. Степана Бандеры, через которую проходит трасса Львов - Сходница. Участники акции протеста требуют проведения ремонта трассы.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer