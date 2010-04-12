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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6428642964306431

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:53

Re: Валютный рынок в контексте

Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная!
Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... :mrgreen: Центр и дальше гораздо лучше.
Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно. :!:
Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

Бідні французи з норвежцями не знають що сонячна енергетика невигідна :)
https://ecology.unian.net/alternativeen ... -foto.html

А українці знають все і бояться :)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:25

  ЛАД написав:
признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным и сменилось после обеда ростом.

Добавлю пару слов к посту ДС.
Так же, как раньше нал не хотел расти вслед за МБ, теперь не очень торопится падать.
Гагарин опускал приём днём до 28,08, к вечеру слегка отыграл назад на 28,10. При том что вчера-позавчера при заметно более высоком МБ было 28,15.

В продолжение вчерашнего поста - сегодня у гагарина 28,12/28,17.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:06

За попередніми даними, станом на 1 жовтня 2018 року міжнародні резерви України становили 16 637,6 млн дол. США (в еквіваленті). Скорочення резервів у місячному вимірі становило майже 3,5%.
Загалом станом на 1 жовтня 2018 року, обсяг міжнародних резервів покриває 2,8 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
@@@@
Хіба не три місяці імпорту повині покривати?
НБУ три роки тому планував що резерви в 2018 будуть більше 20 млрд
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:08

  дарий написав:Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная!
Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... :mrgreen: Центр и дальше гораздо лучше.
Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно. :!:
Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.

Во Львовской области в субботу, 6 октября, несколько десятков человек перекрыли трассу Львов - Сходница. Об этом сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что около 80 человек с 9:30 перекрыли в Бориславе Львовской области ул. Степана Бандеры, через которую проходит трасса Львов - Сходница.
Участники акции протеста требуют проведения ремонта трассы.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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