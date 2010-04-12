Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная! Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... Центр и дальше гораздо лучше. Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно. Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.
признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным и сменилось после обеда ростом.
Добавлю пару слов к посту ДС. Так же, как раньше нал не хотел расти вслед за МБ, теперь не очень торопится падать. Гагарин опускал приём днём до 28,08, к вечеру слегка отыграл назад на 28,10. При том что вчера-позавчера при заметно более высоком МБ было 28,15.
В продолжение вчерашнего поста - сегодня у гагарина 28,12/28,17.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
За попередніми даними, станом на 1 жовтня 2018 року міжнародні резерви України становили 16 637,6 млн дол. США (в еквіваленті). Скорочення резервів у місячному вимірі становило майже 3,5%. Загалом станом на 1 жовтня 2018 року, обсяг міжнародних резервів покриває 2,8 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 @@@@ Хіба не три місяці імпорту повині покривати? НБУ три роки тому планував що резерви в 2018 будуть більше 20 млрд
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
дарий написав:Кстати, трасса Харьков - (раньше был Донецк, щас Констаха) - 200 км - уже идеальная! Заснуть можно...Правда, на въезде в Харьков, со стороны Донецка, очень быстро просыпаешься... Центр и дальше гораздо лучше. Если таки Полтаву сделают (капец - это не то слово!). Жить - можно. Дальше до Закарпатья довольно неплохо (вымораживает токо отсутствие нормальной объездной Столицы).Ровно и Львов немного узковато, но терпимо. Ну и в Закарпатье довольно хреновасто (говорят, наши мадьярам делать дороги запретили). А так, там прилично. Слегка грязновато по коммуналке.
Во Львовской области в субботу, 6 октября, несколько десятков человек перекрыли трассу Львов - Сходница. Об этом сообщает Zaxid.net. Отмечается, что около 80 человек с 9:30 перекрыли в Бориславе Львовской области ул. Степана Бандеры, через которую проходит трасса Львов - Сходница. Участники акции протеста требуют проведения ремонта трассы.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Trast написав:Володя, подготовьтесь переобуться, потому что в этот раз будет все настолько быстро, что вы даже в воздухе не успеете кеды поменять! Смотрите через 2 недели на всех экранах страны..
Очередные сказки-пугалки от загонял, но после предыдущего пролета с "па 30 в сентябре" доверие у оленей упало Бой за планку в 28 продолжается
Да какие сказки?
Существенное увеличение отрицательного сальдо внешней торговли, сама тенденция в период, когда подходит время существенных выплат по внешним долгам, а также наличие в Украине иностранного спекулятивного капитала сделают колебания гривны при шухере очень и очень амплитудными.
Плюс к этому добавится еще и изгнание из ВР предателей Украины, попавших туда за счет финансирования из России, а также не выполнившего своих предвыборных обещаний Порошенко. А это также способствует нестабильности.
Единственно, что будет сдерживать колебания - это относительно низкий спрос на российский газ, частичная электрификация автомобильного транспорта в Украине и возможная помощь США. Плюс к этому есть у НБУ еще резервы в виде возможности увеличения обязательной продажи части выручки экспортеров и введения временных ограничений на вывод капитала и дивидендов спекулянтами.
А шо там в Донецке, где по Вашему мнению зп уже как в Киеве? Шо там с выручкой и резервами?
По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики. Не специалист, судить и писать не берусь. Меня в первую очередь интересуют два вопроса: 1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии? 2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты. Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны. Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным). Нужны какие-то прорывные технологии, например такое:
ТЕХНОЛОГИЯ. В основе молекулы содержатся атомы углерода, водорода и азота. Когда на нее попадает солнечный свет она преобразуется в молекулу с такой же химической формулой (изомер), но с другим пространственным расположением атомов. Полученный материал способен высвобождать накопившуюся энергию после прохождения через катализатор. В результате реакции жидкий изомер нагревается на 63 градуса по Цельсию. Например, если изначальная температура материала была 20 градусов, то после взаимодействия с катализатором его температура вырастет до 83 градусов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Исследователи утверждают, что новый материал можно размещать на крыше домов, где он будет поглощать солнечный свет в летнее время. Зимой его будут пропускать через фильтр с катализатором и преобразовывать высвобождающуюся энергию в тепло для отопления помещений. После чего материал снова будут возвращать в хранилище для нового заряда энергией. Руководитель исследования Каспер Мот-Поулсен считает, что открытие поможет избавиться от источников энергии, которые загрязняют атмосферу и окружающую среду.
Выпустить готовый продукт планируют в течение ближайших 10 лет.