Додано: Нед 07 жов, 2018 10:27

ТЕХНОЛОГИЯ. В основе молекулы содержатся атомы углерода, водорода и азота. Когда на нее попадает солнечный свет она преобразуется в молекулу с такой же химической формулой (изомер), но с другим пространственным расположением атомов. Полученный материал способен высвобождать накопившуюся энергию после прохождения через катализатор. В результате реакции жидкий изомер нагревается на 63 градуса по Цельсию. Например, если изначальная температура материала была 20 градусов, то после взаимодействия с катализатором его температура вырастет до 83 градусов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Исследователи утверждают, что новый материал можно размещать на крыше домов, где он будет поглощать солнечный свет в летнее время. Зимой его будут пропускать через фильтр с катализатором и преобразовывать высвобождающуюся энергию в тепло для отопления помещений. После чего материал снова будут возвращать в хранилище для нового заряда энергией. Руководитель исследования Каспер Мот-Поулсен считает, что открытие поможет избавиться от источников энергии, которые загрязняют атмосферу и окружающую среду.



Выпустить готовый продукт планируют в течение ближайших 10 лет.

И тишина на ветке ...И покойнички с косами ...По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики.Не специалист, судить и писать не берусь.Меня в первую очередь интересуют два вопроса:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты.Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны.Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным).Нужны какие-то прорывные технологии, например такое:- к сожалению, ссылка не работает, сообщение с сайта исчезло (может, фейк?)., если не ошибаюсь, Вы когда-то собирались написать статьи по этой теме. Вы реализовали планы? С интересом почитал бы.