ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.
25% это только четверть, хотя доля и существенна. Видел много ветряков в Нидерландах. Но как-то интересовался этим вопросом для Харькова - оказалось при наших ветрах не рационально. И эти немецкие 25% не снимают вопрос эконом. эффективности. Германия или Норвегия могут себе позволить и эконом. неэффект. затраты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.
25% это только четверть, хотя доля и существенна. Видел много ветряков в Нидерландах. Но как-то интересовался этим вопросом для Харькова - оказалось при наших ветрах не рационально. И эти немецкие 25% не снимают вопрос эконом. эффективности. Германия или Норвегия могут себе позволить и эконом. неэффект. затраты.
Альтернативные источники показывают способность заместить традиционные в случае исчерпания последних, или скажем в случае проблем в России или на Ближнем Востоке.
Вело написав:........... Альтернативные источники показывают способность заместить традиционные в случае исчерпания последних, или скажем в случае проблем в России или на Ближнем Востоке.
Пока что не заместить, а только несколько ослабить зависимость. Коренное решение было бы термояд, но уже 60 лет получить не могут несмотря на обещания, "прорывы" и выделяемые средства. Хотя энергетическая проблема одна из главных (если не главная) для выживания человечества. Во всяком случае современной цивилизации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
во первых то такие проекты могут даже в убыток строиться. филантропство никто не отменял. а во вторых окупаемость этих СЭС достигается за счет того что населению впаривают эту энергию выкупая ее у СЭС в три дорога. если у СЭС будут выкупать по 50 евро за 1 МВт (как у тех же ТЭС например) или 20 евро за 1МВт (как у тех же АЭС например) вместо нынешних 180 евро за 1МВт то желающих ставить панели ой как поубавится. так что повторю еще раз вопрос на который вы упорно не отвечаете - за чей счет банкет так шикарно наливающий СЭС по 180 евро за 1 МВт?
ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.
а стоимость ее генерации какая? а то разница в стоимости генерации в нашей стране поражает - атомной (20 евро за 1МВт) и солнечной (180 евро за 1 МВт). Это во сколько же раз поднимется стоимость для потребителей если сократить долю атомной энергетики