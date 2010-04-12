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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6429643064316432

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:39

  Вело написав:
  ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?


суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.

25% это только четверть, хотя доля и существенна.
Видел много ветряков в Нидерландах. Но как-то интересовался этим вопросом для Харькова - оказалось при наших ветрах не рационально.
И эти немецкие 25% не снимают вопрос эконом. эффективности. Германия или Норвегия могут себе позволить и эконом. неэффект. затраты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:44

  tea написав:
  PrimusInterPares написав:
  tea написав:Порошенко прийшов до влади після Революції Гідності,в якій є більше сотні загиблих.

Наших военных уже не считаем за погибших? И цивильное население на донбассе? и погибших в Крыму?

Я писав - після яких подій у 2014 році Порошенко прийшов до влади.
Звичайно,за 4 роки війни додались і більше 10 тис.загиблих на фронті.

10000 - то залальні втрати. На фронті - 4000.
Для порівняння: у автоаваріях гине по 5000 людей щороку ...
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:59

  ЛАД написав:
  Вело написав:
  ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?


суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.

25% это только четверть, хотя доля и существенна.
Видел много ветряков в Нидерландах. Но как-то интересовался этим вопросом для Харькова - оказалось при наших ветрах не рационально.
И эти немецкие 25% не снимают вопрос эконом. эффективности. Германия или Норвегия могут себе позволить и эконом. неэффект. затраты.

Альтернативные источники показывают способность заместить традиционные в случае исчерпания последних, или скажем в случае проблем в России или на Ближнем Востоке.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:12

  Вело написав:...........
Альтернативные источники показывают способность заместить традиционные в случае исчерпания последних, или скажем в случае проблем в России или на Ближнем Востоке.

Пока что не заместить, а только несколько ослабить зависимость.
Коренное решение было бы термояд, но уже 60 лет получить не могут несмотря на обещания, "прорывы" и выделяемые средства. Хотя энергетическая проблема одна из главных (если не главная) для выживания человечества. Во всяком случае современной цивилизации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:21

В Италии
В бюджете страны на 2019 год будет содержаться базовый доход для бедных граждан. На этом настояло «Движение пяти звезд», состоящее в правящей коалиции.

http://zib.com.ua/ru/134752-italyanskim_bednyakam_budut_doplachivat_po_780_evro_v_mesyac.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:24

  Корнеев написав:Бідні французи з норвежцями не знають що сонячна енергетика невигідна :)
https://ecology.unian.net/alternativeen ... -foto.html

А українці знають все і бояться :)

во первых то такие проекты могут даже в убыток строиться. филантропство никто не отменял.
а во вторых окупаемость этих СЭС достигается за счет того что населению впаривают эту энергию выкупая ее у СЭС в три дорога.
если у СЭС будут выкупать по 50 евро за 1 МВт (как у тех же ТЭС например) или 20 евро за 1МВт (как у тех же АЭС например) вместо нынешних 180 евро за 1МВт то желающих ставить панели ой как поубавится.
так что повторю еще раз вопрос на который вы упорно не отвечаете - за чей счет банкет так шикарно наливающий СЭС по 180 евро за 1 МВт?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:31

  Вело написав:
  ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?


суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.

а стоимость ее генерации какая?
а то разница в стоимости генерации в нашей стране поражает - атомной (20 евро за 1МВт) и солнечной (180 евро за 1 МВт). Это во сколько же раз поднимется стоимость для потребителей если сократить долю атомной энергетики :shock:
mephala
 
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