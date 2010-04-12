Додано: Нед 07 жов, 2018 13:24

Корнеев написав: Бідні французи з норвежцями не знають що сонячна енергетика невигідна

https://ecology.unian.net/alternativeen ... -foto.html



А українці знають все і бояться Бідні французи з норвежцями не знають що сонячна енергетика невигіднаА українці знають все і бояться

во первых то такие проекты могут даже в убыток строиться. филантропство никто не отменял.а во вторых окупаемость этих СЭС достигается за счет того что населению впаривают эту энергию выкупая ее у СЭС в три дорога.если у СЭС будут выкупать по 50 евро за 1 МВт (как у тех же ТЭС например) или 20 евро за 1МВт (как у тех же АЭС например) вместо нынешних 180 евро за 1МВт то желающих ставить панели ой как поубавится.так что повторю еще раз вопрос на который вы упорно не отвечаете - за чей счет банкет так шикарно наливающий СЭС по 180 евро за 1 МВт?