ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.
25% это только четверть, хотя доля и существенна. Видел много ветряков в Нидерландах. Но как-то интересовался этим вопросом для Харькова - оказалось при наших ветрах не рационально. И эти немецкие 25% не снимают вопрос эконом. эффективности. Германия или Норвегия могут себе позволить и эконом. неэффект. затраты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.
25% это только четверть, хотя доля и существенна. Видел много ветряков в Нидерландах. Но как-то интересовался этим вопросом для Харькова - оказалось при наших ветрах не рационально. И эти немецкие 25% не снимают вопрос эконом. эффективности. Германия или Норвегия могут себе позволить и эконом. неэффект. затраты.
Альтернативные источники показывают способность заместить традиционные в случае исчерпания последних, или скажем в случае проблем в России или на Ближнем Востоке.
Вело написав:........... Альтернативные источники показывают способность заместить традиционные в случае исчерпания последних, или скажем в случае проблем в России или на Ближнем Востоке.
Пока что не заместить, а только несколько ослабить зависимость. Коренное решение было бы термояд, но уже 60 лет получить не могут несмотря на обещания, "прорывы" и выделяемые средства. Хотя энергетическая проблема одна из главных (если не главная) для выживания человечества. Во всяком случае современной цивилизации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
во первых то такие проекты могут даже в убыток строиться. филантропство никто не отменял. а во вторых окупаемость этих СЭС достигается за счет того что населению впаривают эту энергию выкупая ее у СЭС в три дорога. если у СЭС будут выкупать по 50 евро за 1 МВт (как у тех же ТЭС например) или 20 евро за 1МВт (как у тех же АЭС например) вместо нынешних 180 евро за 1МВт то желающих ставить панели ой как поубавится. так что повторю еще раз вопрос на который вы упорно не отвечаете - за чей счет банкет так шикарно наливающий СЭС по 180 евро за 1 МВт?
ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.
а стоимость ее генерации какая? а то разница в стоимости генерации в нашей стране поражает - атомной (20 евро за 1МВт) и солнечной (180 евро за 1 МВт). Это во сколько же раз поднимется стоимость для потребителей если сократить долю атомной энергетики
Долярчик написав:....в нас тут частину дороги в центрі ремонтували, якою проїзджаю на роботу.... - вже відкрили і от бачу, де був маг. "золото/срібло", там вже "космолот", а через 20м. - знову нац-лотерея"
.... і все би було весело, якби не було так сумно!
підтверджую дороги ремонтують, хоч і не якісно, але ремонтують . Так де зрада ? Зрада в іншому - майже всі книжкові магазини на пл.Міцкевича замінили на магазин одягу
...ну і Я уточнення напишу, де спостерігав це: роздоріжжя вул. Шота-Руставелі і Зеленої. (а так, то взагалі, на кожнім кроці ті "нац-лотиреї"/читайте: гральні автомати)
А у нас в Одессе Зеленая и Шота Руставели параллельно друг другу идут, и тоже, кстати, их частично отремонтировали
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
ЛАД написав:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
суммарная доля переменчивой, стохастической генерации на основе ветра и солнца в энергосистеме Германии в 2017 г превысила 25%.
а стоимость ее генерации какая? а то разница в стоимости генерации в нашей стране поражает - атомной (20 евро за 1МВт) и солнечной (180 евро за 1 МВт). Это во сколько же раз поднимется стоимость для потребителей если сократить долю атомной энергетики
Ребята. Если бы не велась работа по альтернативам нефти и газу, прогноз Миллера от 2008 года про нефть по 200 и газ по 1000 уже был бы реальностью. О чём вы говорите, если литр бензина оптом из ямы стоит как красивая бутылочка растительного масла в красивом супермаркете.
Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики. Вы хотите ездить на бензине, вам же лучше, если будут лохи ездящие на аккумуляторах. Они ведь снизят спрос и цены на ваш любимый бензин. Или вы продаёте бензин?