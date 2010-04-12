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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6430643164326433

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 16:44

  Вело написав:Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики.


Люди, говорящие что зеленые киловатты покупаются по конским тарифам, сразу зачисляются в ряды врагов народа, в смысле противников прогресса. Братья Клюевы, основатели конских тарифов, очень любили вкладываться в солнечную энергетику, пока в бега не подались. Но их знамя подхватили.
А так да, за альтернативной энергетикой будущее, и использовать энергию приливов вообще песня. Я помню, где-то в 1983 году путешествовал с другом на велосипедах по Крыму по направлению Одесса-Грузия, так меня возле Феодосии поразили гигантские поля шумящих ветряков, думал вот оно близкое будущее. А вот оно уже 35 лет прошло. Хотя в Германии и Голландии продвинулись, действительно 25 процентов впечатляет, могут себе позволить.
freeze
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