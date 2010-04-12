Люди, говорящие что зеленые киловатты покупаются по конским тарифам, сразу зачисляются в ряды врагов народа, в смысле противников прогресса. Братья Клюевы, основатели конских тарифов, очень любили вкладываться в солнечную энергетику, пока в бега не подались. Но их знамя подхватили.
А так да, за альтернативной энергетикой будущее, и использовать энергию приливов вообще песня. Я помню, где-то в 1983 году путешествовал с другом на велосипедах по Крыму по направлению Одесса-Грузия, так меня возле Феодосии поразили гигантские поля шумящих ветряков, думал вот оно близкое будущее. А вот оно уже 35 лет прошло. Хотя в Германии и Голландии продвинулись, действительно 25 процентов впечатляет, могут себе позволить.