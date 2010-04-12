ЛАД написав:

Роман Шпек, конечно, несколько нагнетает, поэтому не давал ссылку на него (читал ещё позавчера). Но и утверждать, что вариант совершенно нереальный, как пишут некоторые, я тоже не стал бы.ЗВР Украины на 31.08.2018 - 17 229,83 млн. долл.По табличке, кот. давал пару дней назад(ещё раз спасибо ему) в следующем году мы должны вернуть по сегодняшнему курсу примерно 6 млрд. долл. внешнего и 7 млрд. внутреннего долга. С внутр. долгом возможны варианты, но внешний отдавать точно придется. ЗВР вроде и хватает, даже с избытком.Правда, это только государственный долг (не знаю, входит ли в эту цифру долг гарантированный государством). Есть ещё долги предприятий.Когда порой пишут, что это проблемы предприятий, то это, мягко говоря, не совсем так (или совсем не так). Если предприятия не смогут перекредитоваться, то либо массовые банкротства, либо они выйдут с покупками доллара на межбанк. Какой курс станет после этого, предсказывать не берусь. Либо НБУ будет сливать ЗВР ещё и на эти покупки предприятиями.Таким образом, по срокам Шпек, возможно, и нагнетает, но в принципе ситуация достаточно напряжённая.Занимать на рынке под 10+%, конечно, можно, но ещё вопрос дадут или нет. И стоимость обслуживания будет несколько зашкаливать, как правильно пишетОбъявить дефолт ... Кто помнит (а молодёжь может посмотреть) результаты дефолта РФ в 1998 - курс рубля упал в 4 раза с 6 до 24. Во сколько раз упадёт у нас?С инфляцией вопрос будет стоять несколько иначе. Импорт, сами понимаете, вырастет в цене пропорционально. Картошка и капуста, может, и не особо подорожают - у людей не будет денег покупать дороже. Сколько будет стоить бензин и отопление говорить не хочу. О 5 рейсах в час на Египет больше писать не будут.Можно ли это называть гиперинфляцией, решайте сами.О других последствиях писать не буду. Доходы в долл. эквив. ... Границу придётся закрывать (с нашей стороны) и вводить выездные визы как в Союзе., в 2014-15 мы таки были очень недалеки от дефолта. Если бы не яреськовская реструктуризация (которая граничила с дефолтом) и не поддержка МВФ, то дефолт, по-видимому, был бы. Другой вопрос, что дефолт тогда, возможно, был бы легче, чем сегодня., Шпек пишет как раз о ситуации, когда не удастся договориться с МВФ.А "две недели" - решение по ценам на газ отложено почему-то в этот раз не на месяц, а до 18.10.2018.В этой ситуации грустно читать 2006-го с призывами "все в гривню" без указаний на риски такого решения.Добавлю ещё пару цифр.Госдолг Украины на 31.08.2018 - 1 070 820 млн., гарантированный - 273 569 млн. грн., что по курсу на эту дату эквив. 37,864 млрд. и 9,673 млрд. долл., соответственно. Т. е. всего 47,54 млрд. долл.Валовой внешний долг Украины на 30.06.2018 - 113,751 млрд. долл.Цифры отсюда -