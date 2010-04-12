Вело написав:Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики.
Люди, говорящие что зеленые киловатты покупаются по конским тарифам, сразу зачисляются в ряды врагов народа, в смысле противников прогресса. Братья Клюевы, основатели конских тарифов, очень любили вкладываться в солнечную энергетику, пока в бега не подались. Но их знамя подхватили. А так да, за альтернативной энергетикой будущее, и использовать энергию приливов вообще песня. Я помню, где-то в 1983 году путешествовал с другом на велосипедах по Крыму по направлению Одесса-Грузия, так меня возле Феодосии поразили гигантские поля шумящих ветряков, думал вот оно близкое будущее. А вот оно уже 35 лет прошло. Хотя в Германии и Голландии продвинулись, действительно 25 процентов впечатляет, могут себе позволить.
Вело написав:Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики. Вы хотите ездить на бензине, вам же лучше, если будут лохи ездящие на аккумуляторах. Они ведь снизят спрос и цены на ваш любимый бензин. Или вы продаёте бензин?
Против потому что аккумуляторы производить будут у нас и ТЭСы будут дымить под окнами, а для Швейцарии будет очень даже ничего.
Вело написав:Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики. Вы хотите ездить на бензине, вам же лучше, если будут лохи ездящие на аккумуляторах. Они ведь снизят спрос и цены на ваш любимый бензин. Или вы продаёте бензин?
Не путайте противников со скептиками Энергию задаром или почти задаром хотят все. Другое дело, что многие видят определенные проблемы как в использовании электротранспорта, так и в массовой альтернативной генерации. Ну и шара оказывается не совсем шарой.
ЗЫ Сторонники электромобилей - противники прогресса. Электромобили были вытеснены с рынка более прогрессивными автомобилями более 100 лет назад, а теперь ретрограды хотят повернуть прогресс вспять
Все разговоры о скором конце эры углеводородов сегодня не более чем болтовня, ближайшие десятилетия заменить их альтернативными источниками не получится, причин тому масса, взять, например, те же электромобили там проблема с батареями, пока литий ничем заменить не могут...
ЛАД написав:Роман Шпек, конечно, несколько нагнетает, поэтому не давал ссылку на него (читал ещё позавчера). Но и утверждать, что вариант совершенно нереальный, как пишут некоторые, я тоже не стал бы. ЗВР Украины на 31.08.2018 - 17 229,83 млн. долл. По табличке, кот. давал пару дней назад zzzzzz (ещё раз спасибо ему) в следующем году мы должны вернуть по сегодняшнему курсу примерно 6 млрд. долл. внешнего и 7 млрд. внутреннего долга. С внутр. долгом возможны варианты, но внешний отдавать точно придется. ЗВР вроде и хватает, даже с избытком. Правда, это только государственный долг (не знаю, входит ли в эту цифру долг гарантированный государством). Есть ещё долги предприятий. Когда порой пишут, что это проблемы предприятий, то это, мягко говоря, не совсем так (или совсем не так). Если предприятия не смогут перекредитоваться, то либо массовые банкротства, либо они выйдут с покупками доллара на межбанк. Какой курс станет после этого, предсказывать не берусь. Либо НБУ будет сливать ЗВР ещё и на эти покупки предприятиями. Таким образом, по срокам Шпек, возможно, и нагнетает, но в принципе ситуация достаточно напряжённая. Занимать на рынке под 10+%, конечно, можно, но ещё вопрос дадут или нет. И стоимость обслуживания будет несколько зашкаливать, как правильно пишет Zebra. Объявить дефолт ... Кто помнит (а молодёжь может посмотреть) результаты дефолта РФ в 1998 - курс рубля упал в 4 раза с 6 до 24. Во сколько раз упадёт у нас? С инфляцией вопрос будет стоять несколько иначе. Импорт, сами понимаете, вырастет в цене пропорционально. Картошка и капуста, может, и не особо подорожают - у людей не будет денег покупать дороже. Сколько будет стоить бензин и отопление говорить не хочу. О 5 рейсах в час на Египет больше писать не будут. Можно ли это называть гиперинфляцией, решайте сами. О других последствиях писать не буду. Доходы в долл. эквив. ... Границу придётся закрывать (с нашей стороны) и вводить выездные визы как в Союзе.
pesikot, в 2014-15 мы таки были очень недалеки от дефолта. Если бы не яреськовская реструктуризация (которая граничила с дефолтом) и не поддержка МВФ, то дефолт, по-видимому, был бы. Другой вопрос, что дефолт тогда, возможно, был бы легче, чем сегодня.
Чай, Шпек пишет как раз о ситуации, когда не удастся договориться с МВФ. А "две недели" - решение по ценам на газ отложено почему-то в этот раз не на месяц, а до 18.10.2018.
P.s. В этой ситуации грустно читать 2006-го с призывами "все в гривню" без указаний на риски такого решения. P.p.s. Добавлю ещё пару цифр. Госдолг Украины на 31.08.2018 - 1 070 820 млн., гарантированный - 273 569 млн. грн., что по курсу на эту дату эквив. 37,864 млрд. и 9,673 млрд. долл., соответственно. Т. е. всего 47,54 млрд. долл. Валовой внешний долг Украины на 30.06.2018 - 113,751 млрд. долл. Цифры отсюда - https://index.minfin.com.ua
Как-то совсем все печально складывается.. Накэрувалы, получается, теперь, новые можновладци? А где можно ознакомиться со статьей этого Всадника Апокалипсиса ( Романа Шпека)?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"