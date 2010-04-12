атомные станции в Украине, в связи с войной, отжатием и сдачей Крыма, благодаря также и выполненным работам по модернизации и совершенствованию, в настоящий момент имеют не загруженные до конца мощности
На сколько они не догружены? Если это так, то почему? Вроде лучше было бы недогружать тепловые? Ну и всё же сомневаюсь, что недогрузка настолько велика, что позволила бы электрифицировать автотранспорт в серьёзных масштабах.
Нельзя допустить также ошибок с оборудованием атомных станций подобно тому как допустили ошибки с газовой трубой
Что Вы имеете ввиду? Закупку топлива у РФ?
Кто ездил на Лифе? Кто ездил на Тесле? Кто ездил на обычном бмв i3? Уверен, что обратно реально пересесть на бензиновый или дизельный автомобиль они не захотят.
На Тесле и бмв i3, думаю, мало кто ездил. На Лифе у нас ездят многие, но почти исключительно на б/ушных. Т.к. новые электроавто стоят дороже аналог. обычных. Не берусь судить, но по разговору с водителями, стоимость обслуживания электроавто тоже выше. А насчёт " шансов у двигателей внутреннего сгорания победить в конкуренции ноль целых ноль десятых" - поживём увидим.
избавляйтесь от нефтяной иглы, развивайте внутреннюю атомную энергетику страны!!!
Предлагаете строить новые АЭС? А мы сегодня потянем такое?
Вело Тут уже достаточно ответили по поводу "противников электротранспорта и солнечной энергетики". Пока что солнечная энергетика только поднимает цену на эл.-энергию для населения. Не стоит искать "зраду" или "перемогу" в каждом слове. Лучше трезво и критически оценивать реальные вопросы и проблемы.
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maxprofit 10000 - то залальні втрати. На фронті - 4000. Для порівняння: у автоаваріях гине по 5000 людей щороку ... Если Вы верите офиц. статистике - таки Да. Боюсь, все немного серьезней. Еще Афган можно вспомнить... 17 000 на весь союз за 10 лет. На дорогах до 15 тыщ в год тогда офиц. погибало... Но то таке.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 07 жов, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз.
во первых то такие проекты могут даже в убыток строиться. филантропство никто не отменял. а во вторых окупаемость этих СЭС достигается за счет того что населению впаривают эту энергию выкупая ее у СЭС в три дорога. если у СЭС будут выкупать по 50 евро за 1 МВт (как у тех же ТЭС например) или 20 евро за 1МВт (как у тех же АЭС например) вместо нынешних 180 евро за 1МВт то желающих ставить панели ой как поубавится. так что повторю еще раз вопрос на который вы упорно не отвечаете - за чей счет банкет так шикарно наливающий СЭС по 180 евро за 1 МВт?
Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує. І саме завдяки усім платникам підвищених тарифів можливі інвестиції в сонячну енергетику щоб підняти її долю до прийнятного значення.І навіть якщо у 2030 році чи раніше пільгові тарифи будуть відмінені то власники СЕС не перестануть ними користуватись.Вони і далі будуть віддавати зайву елктроенергію в мережу, хоча звичайно окупність розтягнеться у часі, або побудують бізнес на надлишках енергії щоб вона приносила бідьшу вигоду ніж продаж РЕСам.Головне те що станції будуть побудовані в достатній мірі щоб знизити залежність від монополістів.Можливо навіть що в кожному селі буде побудовано достатньо СЕС щоб забезпечити усі побутові потреби собі і сусідам і продавати електроенергію напряму без посередників.Але потрібно памятати що інвестиції активізують розробки та вдосконалення як панелей так і АКБ, більше кпд та більше накопичення при тому самому форматі.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
EVSales Blog опубликовал свою глобальную статистику по продажам электромобилей за август 2018 года, согласно которому за месяц было продано более 172 400 электрокаров во всем мире, что на 76% больше, чем год назад, и почти очень близко к рекордному декабрю 2017 года, когда общий тираж электромобилей составил 174 000. .......... Общее число всех проданных электромобилей за восемь месяцев текущего года составляет 1 079 000 (прирост на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что составляет 1,7% от общего автомобильного рынка. Tesla №1 в рейтинге мировых производителей электромобилей за 2018 год
Самой продаваемой моделью месяца является Tesla Model 3 с рекордной реализацией 18 300 электромобилей. Эта внушительная цифра позволила ей занять лидирующую позицию по продажам и за последние 8 месяцев — 59 305 электромобиля. Ни одна другая модель не приблизилась даже к половине продаж Model 3.
Недавний мировой бестселлер Nissan Leaf занимает второе место с 56 773 электромобилями проданными за год и 7 334 в августе.
На третьем месте расположился китайский BAIC EC-Series с 43 434 проданными электрокарами за 8 месяцев, среди которых 3 028 было реализовано в августе.
В течении последних 7 месяцев общее число электромобилей в Украине увеличилось на 2490 автомобиля. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 64%, такие данные сообщает ассоциация «Укравтопром».
Львиная доля (84%) электромобилей, которые стали на учет с января 2018 года, автомобили с пробегом.
Самым популярным электрокаром на котором украинцы останавливали свой выбор был Nissan Leaf. На данную модель за последние семь месяцев пришлось ⅔ всего рынка электромобилей в Украине. Всего украинцами было куплено 1621 Leaf.
По данным ассоциации "Укравтопром" в июне 2018 года в Украине продано 6,5 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5,4% меньше чем в июне 2017 года (данные за 2017 год можно посмотреть здесь).
На первом месте Toyota, продавшая 745 авто. Это на 1% больше, чем за год до этого. Далее следуют Renualt - 673 (-9%) и Skoda - 513 (-7%). По динамике продаж среди крупных производителей впереди: Peugeot - 88%, Lexus - 46% и Hyundai - 24%. В отстающих: Mitsubishi - -76%, BMW - -27% и KIA - -10%.
В целом за 6 месяцев реализовано 39,5 тыс. (новых) легковых автомобилей (+7,0%). Лидер брендов - Toyota 4983 авто, лидер моделей - Renault Duster - 1450.
Наибольший объем сделок с импортными подержанными автомобилями приходится на легковой автотранспорт, сообщает AUTO-Consulting. Таких авто в ноябре (2017) на украинский авторынок прибыло 6,5 тыс. штук, что почти на 800 автомобилей больше, чем в октябре. Показательно, что этот объем уже стал соизмерим с рынком новых авто. Их в ноябре удалось реализовать 7,4 тыс. штук.
Т.о. за 7 мес. 2018 продано в 5 с лишним раз меньше электроавто, чем продано за один месяц в ноябре 2017. No comments.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом