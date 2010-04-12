Додано: Нед 07 жов, 2018 20:07

EVSales Blog опубликовал свою глобальную статистику по продажам электромобилей за август 2018 года, согласно которому за месяц было продано более 172 400 электрокаров во всем мире, что на 76% больше, чем год назад, и почти очень близко к рекордному декабрю 2017 года, когда общий тираж электромобилей составил 174 000.

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Общее число всех проданных электромобилей за восемь месяцев текущего года составляет 1 079 000 (прирост на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что составляет 1,7% от общего автомобильного рынка.

Tesla №1 в рейтинге мировых производителей электромобилей за 2018 год



Самой продаваемой моделью месяца является Tesla Model 3 с рекордной реализацией 18 300 электромобилей. Эта внушительная цифра позволила ей занять лидирующую позицию по продажам и за последние 8 месяцев — 59 305 электромобиля. Ни одна другая модель не приблизилась даже к половине продаж Model 3.



Недавний мировой бестселлер Nissan Leaf занимает второе место с 56 773 электромобилями проданными за год и 7 334 в августе.



На третьем месте расположился китайский BAIC EC-Series с 43 434 проданными электрокарами за 8 месяцев, среди которых 3 028 было реализовано в августе.

В течении последних 7 месяцев общее число электромобилей в Украине увеличилось на 2490 автомобиля. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 64%, такие данные сообщает ассоциация «Укравтопром».



Львиная доля (84%) электромобилей, которые стали на учет с января 2018 года, автомобили с пробегом.



Самым популярным электрокаром на котором украинцы останавливали свой выбор был Nissan Leaf. На данную модель за последние семь месяцев пришлось ⅔ всего рынка электромобилей в Украине. Всего украинцами было куплено 1621 Leaf.

По данным ассоциации "Укравтопром" в июне 2018 года в Украине продано 6,5 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5,4% меньше чем в июне 2017 года (данные за 2017 год можно посмотреть здесь).



На первом месте Toyota, продавшая 745 авто. Это на 1% больше, чем за год до этого. Далее следуют Renualt - 673 (-9%) и Skoda - 513 (-7%).

По динамике продаж среди крупных производителей впереди: Peugeot - 88%, Lexus - 46% и Hyundai - 24%.

В отстающих: Mitsubishi - -76%, BMW - -27% и KIA - -10%.



В целом за 6 месяцев реализовано 39,5 тыс. (новых) легковых автомобилей (+7,0%). Лидер брендов - Toyota 4983 авто, лидер моделей - Renault Duster - 1450.

Наибольший объем сделок с импортными подержанными автомобилями приходится на легковой автотранспорт, сообщает AUTO-Consulting. Таких авто в ноябре (2017) на украинский авторынок прибыло 6,5 тыс. штук, что почти на 800 автомобилей больше, чем в октябре. Показательно, что этот объем уже стал соизмерим с рынком новых авто. Их в ноябре удалось реализовать 7,4 тыс. штук.

Т.о. за 7 мес. 2018 продано в 5 с лишним раз меньше электроавто, чем продано за один месяц в ноябре 2017.

Последний раз об электроавто:В Украине:При этомСколько было продано всего сходу не нашёл, что попалось -No comments.