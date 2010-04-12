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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6431643264336434

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:03

buratinyo
атомные станции в Украине, в связи с войной, отжатием и сдачей Крыма, благодаря также и выполненным работам по модернизации и совершенствованию, в настоящий момент имеют не загруженные до конца мощности

На сколько они не догружены?
Если это так, то почему? Вроде лучше было бы недогружать тепловые?
Ну и всё же сомневаюсь, что недогрузка настолько велика, что позволила бы электрифицировать автотранспорт в серьёзных масштабах.

Нельзя допустить также ошибок с оборудованием атомных станций подобно тому как допустили ошибки с газовой трубой

Что Вы имеете ввиду? Закупку топлива у РФ?

Кто ездил на Лифе? Кто ездил на Тесле? Кто ездил на обычном бмв i3? Уверен, что обратно реально пересесть на бензиновый или дизельный автомобиль они не захотят.

На Тесле и бмв i3, думаю, мало кто ездил. На Лифе у нас ездят многие, но почти исключительно на б/ушных. Т.к. новые электроавто стоят дороже аналог. обычных. Не берусь судить, но по разговору с водителями, стоимость обслуживания электроавто тоже выше. А насчёт " шансов у двигателей внутреннего сгорания победить в конкуренции ноль целых ноль десятых" - поживём увидим.

избавляйтесь от нефтяной иглы, развивайте внутреннюю атомную энергетику страны!!!

Предлагаете строить новые АЭС? А мы сегодня потянем такое?

Вело Тут уже достаточно ответили по поводу "противников электротранспорта и солнечной энергетики". Пока что солнечная энергетика только поднимает цену на эл.-энергию для населения. Не стоит искать "зраду" или "перемогу" в каждом слове. Лучше трезво и критически оценивать реальные вопросы и проблемы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:21

Re: Валютный рынок в контексте

Буратино, в Одессе каждый день замечаю по 5-7 новейших Лифов... Знаю людей, у которых родственники ездят на них.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:27

maxprofit
10000 - то залальні втрати. На фронті - 4000.
Для порівняння: у автоаваріях гине по 5000 людей щороку ...
Если Вы верите офиц. статистике - таки Да. Боюсь, все немного серьезней. :(
Еще Афган можно вспомнить... 17 000 на весь союз за 10 лет. На дорогах до 15 тыщ в год тогда офиц. погибало... Но то таке. :|
Востаннє редагувалось дарий в Нед 07 жов, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:35

  Binimovich написав:Буратино, в Одессе каждый день замечаю по 5-7 новейших Лифов... Знаю людей, у которых родственники ездят на них.


:D :D :D
Да уже постил, вот в лифте у меня даже вывешивают объявы

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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:39

На паралл. ветке airmax78 дал ссылку https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10211854427150251&id=1657657379 на мнение Наймана, в некот. отношении аналогичное мнению Шпека.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:05

  mephala написав:
  Корнеев написав:Бідні французи з норвежцями не знають що сонячна енергетика невигідна :)
https://ecology.unian.net/alternativeen ... -foto.html

А українці знають все і бояться :)

во первых то такие проекты могут даже в убыток строиться. филантропство никто не отменял.
а во вторых окупаемость этих СЭС достигается за счет того что населению впаривают эту энергию выкупая ее у СЭС в три дорога.
если у СЭС будут выкупать по 50 евро за 1 МВт (как у тех же ТЭС например) или 20 евро за 1МВт (как у тех же АЭС например) вместо нынешних 180 евро за 1МВт то желающих ставить панели ой как поубавится.
так что повторю еще раз вопрос на который вы упорно не отвечаете - за чей счет банкет так шикарно наливающий СЭС по 180 евро за 1 МВт?

Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує.
І саме завдяки усім платникам підвищених тарифів можливі інвестиції в сонячну енергетику щоб підняти її долю до прийнятного значення.І навіть якщо у 2030 році чи раніше пільгові тарифи будуть відмінені то власники СЕС не перестануть ними користуватись.Вони і далі будуть віддавати зайву елктроенергію в мережу, хоча звичайно окупність розтягнеться у часі, або побудують бізнес на надлишках енергії щоб вона приносила бідьшу вигоду ніж продаж РЕСам.Головне те що станції будуть побудовані в достатній мірі щоб знизити залежність від монополістів.Можливо навіть що в кожному селі буде побудовано достатньо СЕС щоб забезпечити усі побутові потреби собі і сусідам і продавати електроенергію напряму без посередників.Але потрібно памятати що інвестиції активізують розробки та вдосконалення як панелей так і АКБ, більше кпд та більше накопичення при тому самому форматі.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:07

Последний раз об электроавто:
EVSales Blog опубликовал свою глобальную статистику по продажам электромобилей за август 2018 года, согласно которому за месяц было продано более 172 400 электрокаров во всем мире, что на 76% больше, чем год назад, и почти очень близко к рекордному декабрю 2017 года, когда общий тираж электромобилей составил 174 000.
..........
Общее число всех проданных электромобилей за восемь месяцев текущего года составляет 1 079 000 (прирост на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что составляет 1,7% от общего автомобильного рынка.
Tesla №1 в рейтинге мировых производителей электромобилей за 2018 год

Самой продаваемой моделью месяца является Tesla Model 3 с рекордной реализацией 18 300 электромобилей. Эта внушительная цифра позволила ей занять лидирующую позицию по продажам и за последние 8 месяцев — 59 305 электромобиля. Ни одна другая модель не приблизилась даже к половине продаж Model 3.

Недавний мировой бестселлер Nissan Leaf занимает второе место с 56 773 электромобилями проданными за год и 7 334 в августе.

На третьем месте расположился китайский BAIC EC-Series с 43 434 проданными электрокарами за 8 месяцев, среди которых 3 028 было реализовано в августе.

https://hevcars.com.ua/reviews/za-8-mesyatsev-2018-goda-prodano-bolshe-milliona-elektrokarov/

В Украине:
В течении последних 7 месяцев общее число электромобилей в Украине увеличилось на 2490 автомобиля. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 64%, такие данные сообщает ассоциация «Укравтопром».

Львиная доля (84%) электромобилей, которые стали на учет с января 2018 года, автомобили с пробегом.

Самым популярным электрокаром на котором украинцы останавливали свой выбор был Nissan Leaf. На данную модель за последние семь месяцев пришлось ⅔ всего рынка электромобилей в Украине. Всего украинцами было куплено 1621 Leaf.

https://hevcars.com.ua/reviews/nissan-leaf-po-prezhnemu-samyiy-populyarnyiy-elektromobil-v-ukraine/

При этом
По данным ассоциации "Укравтопром" в июне 2018 года в Украине продано 6,5 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5,4% меньше чем в июне 2017 года (данные за 2017 год можно посмотреть здесь).

На первом месте Toyota, продавшая 745 авто. Это на 1% больше, чем за год до этого. Далее следуют Renualt - 673 (-9%) и Skoda - 513 (-7%).
По динамике продаж среди крупных производителей впереди: Peugeot - 88%, Lexus - 46% и Hyundai - 24%.
В отстающих: Mitsubishi - -76%, BMW - -27% и KIA - -10%.

В целом за 6 месяцев реализовано 39,5 тыс. (новых) легковых автомобилей (+7,0%). Лидер брендов - Toyota 4983 авто, лидер моделей - Renault Duster - 1450.

http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-ukraine.html
Сколько было продано всего сходу не нашёл, что попалось -
Наибольший объем сделок с импортными подержанными автомобилями приходится на легковой автотранспорт, сообщает AUTO-Consulting. Таких авто в ноябре (2017) на украинский авторынок прибыло 6,5 тыс. штук, что почти на 800 автомобилей больше, чем в октябре. Показательно, что этот объем уже стал соизмерим с рынком новых авто. Их в ноябре удалось реализовать 7,4 тыс. штук.


Т.о. за 7 мес. 2018 продано в 5 с лишним раз меньше электроавто, чем продано за один месяц в ноябре 2017.
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