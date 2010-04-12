атомные станции в Украине, в связи с войной, отжатием и сдачей Крыма, благодаря также и выполненным работам по модернизации и совершенствованию, в настоящий момент имеют не загруженные до конца мощности
На сколько они не догружены? Если это так, то почему? Вроде лучше было бы недогружать тепловые? Ну и всё же сомневаюсь, что недогрузка настолько велика, что позволила бы электрифицировать автотранспорт в серьёзных масштабах.
Нельзя допустить также ошибок с оборудованием атомных станций подобно тому как допустили ошибки с газовой трубой
Что Вы имеете ввиду? Закупку топлива у РФ?
Кто ездил на Лифе? Кто ездил на Тесле? Кто ездил на обычном бмв i3? Уверен, что обратно реально пересесть на бензиновый или дизельный автомобиль они не захотят.
На Тесле и бмв i3, думаю, мало кто ездил. На Лифе у нас ездят многие, но почти исключительно на б/ушных. Т.к. новые электроавто стоят дороже аналог. обычных. Не берусь судить, но по разговору с водителями, стоимость обслуживания электроавто тоже выше. А насчёт " шансов у двигателей внутреннего сгорания победить в конкуренции ноль целых ноль десятых" - поживём увидим.
избавляйтесь от нефтяной иглы, развивайте внутреннюю атомную энергетику страны!!!
Предлагаете строить новые АЭС? А мы сегодня потянем такое?
Вело Тут уже достаточно ответили по поводу "противников электротранспорта и солнечной энергетики". Пока что солнечная энергетика только поднимает цену на эл.-энергию для населения. Не стоит искать "зраду" или "перемогу" в каждом слове. Лучше трезво и критически оценивать реальные вопросы и проблемы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
maxprofit 10000 - то залальні втрати. На фронті - 4000. Для порівняння: у автоаваріях гине по 5000 людей щороку ... Если Вы верите офиц. статистике - таки Да. Боюсь, все немного серьезней. Еще Афган можно вспомнить... 17 000 на весь союз за 10 лет. На дорогах до 15 тыщ в год тогда офиц. погибало... Но то таке.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 07 жов, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз.
во первых то такие проекты могут даже в убыток строиться. филантропство никто не отменял. а во вторых окупаемость этих СЭС достигается за счет того что населению впаривают эту энергию выкупая ее у СЭС в три дорога. если у СЭС будут выкупать по 50 евро за 1 МВт (как у тех же ТЭС например) или 20 евро за 1МВт (как у тех же АЭС например) вместо нынешних 180 евро за 1МВт то желающих ставить панели ой как поубавится. так что повторю еще раз вопрос на который вы упорно не отвечаете - за чей счет банкет так шикарно наливающий СЭС по 180 евро за 1 МВт?
Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує. І саме завдяки усім платникам підвищених тарифів можливі інвестиції в сонячну енергетику щоб підняти її долю до прийнятного значення.І навіть якщо у 2030 році чи раніше пільгові тарифи будуть відмінені то власники СЕС не перестануть ними користуватись.Вони і далі будуть віддавати зайву елктроенергію в мережу, хоча звичайно окупність розтягнеться у часі, або побудують бізнес на надлишках енергії щоб вона приносила бідьшу вигоду ніж продаж РЕСам.Головне те що станції будуть побудовані в достатній мірі щоб знизити залежність від монополістів.Можливо навіть що в кожному селі буде побудовано достатньо СЕС щоб забезпечити усі побутові потреби собі і сусідам і продавати електроенергію напряму без посередників.Але потрібно памятати що інвестиції активізують розробки та вдосконалення як панелей так і АКБ, більше кпд та більше накопичення при тому самому форматі.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн