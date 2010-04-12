Додано: Нед 07 жов, 2018 19:03

атомные станции в Украине, в связи с войной, отжатием и сдачей Крыма, благодаря также и выполненным работам по модернизации и совершенствованию, в настоящий момент имеют не загруженные до конца мощности

Нельзя допустить также ошибок с оборудованием атомных станций подобно тому как допустили ошибки с газовой трубой

Кто ездил на Лифе? Кто ездил на Тесле? Кто ездил на обычном бмв i3? Уверен, что обратно реально пересесть на бензиновый или дизельный автомобиль они не захотят.

избавляйтесь от нефтяной иглы, развивайте внутреннюю атомную энергетику страны!!!

поднимает

На сколько они не догружены?Если это так, то почему? Вроде лучше было бы недогружать тепловые?Ну и всё же сомневаюсь, что недогрузка настолько велика, что позволила бы электрифицировать автотранспорт в серьёзных масштабах.Что Вы имеете ввиду? Закупку топлива у РФ?На Тесле и бмв i3, думаю, мало кто ездил. На Лифе у нас ездят многие, но почти исключительно на б/ушных. Т.к. новые электроавто стоят дороже аналог. обычных. Не берусь судить, но по разговору с водителями, стоимость обслуживания электроавто тоже выше. А насчёт " шансов у двигателей внутреннего сгорания победить в конкуренции ноль целых ноль десятых" - поживём увидим.Предлагаете строить новые АЭС? А мы сегодня потянем такое?Тут уже достаточно ответили по поводу "противников электротранспорта и солнечной энергетики". Пока что солнечная энергетика толькоцену на эл.-энергию для населения. Не стоит искать "зраду" или "перемогу" в каждом слове. Лучше трезво и критически оценивать реальные вопросы и проблемы.