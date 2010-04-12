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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6432643364346435

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:34

Re: Валютный рынок в контексте

...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:
ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:37

  Долярчик написав:...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:
ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ! :mrgreen:

К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:48

  ЛАД написав:Корнеев
По СЭС. Возможно и так. Но бывают и тупиковые ветки развития. Насчёт СЭС в каждом селе сильно сомневаюсь в обозримом будущем.

Скорее всего и не будет такого. Мировая практика показывает, что модель с распределенной генерацией (т.е. когда на каждой крыше лежат панели, а в каждом подвале стоит батарея аккумуляторов и инвертор) значительно устойчивее. Естественно, с возможностью оперативного подключения к общей сети в случае необходимости.
Электроэнергия, сгенерированная на более крупных СЭС, конечно, будет дешевле. Но сложность с организацией и администрированием сети мелких (уровня сельских) СЭС настолько велика, а прибыль настолько незначительна, что проще вообще не париться с этим.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:59

У правительства нет планов ограничивать хождение доллара в стране. По словам министра финансов Антона Силуанова, необходимости бежать в банки и снимать валюту нет

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/07/10/2018/5bba11c79a79474f4ed26680?from=newsfeed
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:03

За январь-август 2018 года экспорт продукции аграрного сектора составляет 11,5 млрд долларов или 37,3% от общего экспорта Украины, - передает Нова Влада.

Об этом рассказала заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

"Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составляет 11,5 млрд долларов", - сообщила Трофимцева.

"Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций как: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары", - добавила она.

По ее словам, в тройке лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых продуктов остаются зерновые культуры, а это 36,6% от общего аграрного экспорта, масла - 25,1%, и семена масличных культур - 9,4%.

http://novavlada.info/biznes/agrarii-prinesli-strane-pochti-12-mlrd
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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