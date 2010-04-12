ЛАД написав:Корнеев По СЭС. Возможно и так. Но бывают и тупиковые ветки развития. Насчёт СЭС в каждом селе сильно сомневаюсь в обозримом будущем.
Скорее всего и не будет такого. Мировая практика показывает, что модель с распределенной генерацией (т.е. когда на каждой крыше лежат панели, а в каждом подвале стоит батарея аккумуляторов и инвертор) значительно устойчивее. Естественно, с возможностью оперативного подключения к общей сети в случае необходимости. Электроэнергия, сгенерированная на более крупных СЭС, конечно, будет дешевле. Но сложность с организацией и администрированием сети мелких (уровня сельских) СЭС настолько велика, а прибыль настолько незначительна, что проще вообще не париться с этим.
За январь-август 2018 года экспорт продукции аграрного сектора составляет 11,5 млрд долларов или 37,3% от общего экспорта Украины, - передает Нова Влада.
Об этом рассказала заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.
"Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составляет 11,5 млрд долларов", - сообщила Трофимцева.
"Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций как: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары", - добавила она.
По ее словам, в тройке лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых продуктов остаются зерновые культуры, а это 36,6% от общего аграрного экспорта, масла - 25,1%, и семена масличных культур - 9,4%.