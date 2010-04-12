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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6432643364346435 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 915 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 46 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 585 Всього голосів : 915 Додано: Нед 07 жов, 2018 20:37 Долярчик написав: ...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:

ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ! ...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ!

К сожалению, нет.

Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют. К сожалению, нет.Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом ЛАД 2 Повідомлень: 10510 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3276 раз. Подякували: 3100 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 20:48 ЛАД написав: Корнеев

По СЭС. Возможно и так. Но бывают и тупиковые ветки развития. Насчёт СЭС в каждом селе сильно сомневаюсь в обозримом будущем. По СЭС. Возможно и так. Но бывают и тупиковые ветки развития. Насчёт СЭС в каждом селе сильно сомневаюсь в обозримом будущем.

Скорее всего и не будет такого. Мировая практика показывает, что модель с распределенной генерацией (т.е. когда на каждой крыше лежат панели, а в каждом подвале стоит батарея аккумуляторов и инвертор) значительно устойчивее. Естественно, с возможностью оперативного подключения к общей сети в случае необходимости.

Электроэнергия, сгенерированная на более крупных СЭС, конечно, будет дешевле. Но сложность с организацией и администрированием сети мелких (уровня сельских) СЭС настолько велика, а прибыль настолько незначительна, что проще вообще не париться с этим. Скорее всего и не будет такого. Мировая практика показывает, что модель с распределенной генерацией (т.е. когда на каждой крыше лежат панели, а в каждом подвале стоит батарея аккумуляторов и инвертор) значительно устойчивее. Естественно, с возможностью оперативного подключения к общей сети в случае необходимости.Электроэнергия, сгенерированная на более крупных СЭС, конечно, будет дешевле. Но сложность с организацией и администрированием сети мелких (уровня сельских) СЭС настолько велика, а прибыль настолько незначительна, что проще вообще не париться с этим. p_vovk74

Повідомлень: 11 З нами з: 04.10.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 20:59 У правительства нет планов ограничивать хождение доллара в стране. По словам министра финансов Антона Силуанова, необходимости бежать в банки и снимать валюту нет

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/07/10/2018/5bba11c79a79474f4ed26680?from=newsfeed Подробнее на РБК: Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом ЛАД 2 Повідомлень: 10510 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3276 раз. Подякували: 3100 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 21:03 За январь-август 2018 года экспорт продукции аграрного сектора составляет 11,5 млрд долларов или 37,3% от общего экспорта Украины, - передает Нова Влада.



Об этом рассказала заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.



"Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составляет 11,5 млрд долларов", - сообщила Трофимцева.



"Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций как: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары", - добавила она.



По ее словам, в тройке лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых продуктов остаются зерновые культуры, а это 36,6% от общего аграрного экспорта, масла - 25,1%, и семена масличных культур - 9,4%.

http://novavlada.info/biznes/agrarii-prinesli-strane-pochti-12-mlrd Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом ЛАД 2 Повідомлень: 10510 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3276 раз. Подякували: 3100 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 22:25 Вело написав: Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики. Вы хотите ездить на бензине, вам же лучше, если будут лохи ездящие на аккумуляторах. Они ведь снизят спрос и цены на ваш любимый бензин. Или вы продаёте бензин? Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики. Вы хотите ездить на бензине, вам же лучше, если будут лохи ездящие на аккумуляторах. Они ведь снизят спрос и цены на ваш любимый бензин. Или вы продаёте бензин?

я не противник СЭС. я просто вижу что у людей розовые очки на все лицо.

Сами задумайтесь - у СЭС выкупают по 180 евро за 1 МВт. А потребителям продают по 50 евро за 1 МВт. При том что до потребителя еще нужно ее доставить. А это потери и затраты. За чей счет банкет оплачивающий эту разницу?

И лично вы готовы отказаться от АЭС генерирующие по 20 евро за 1 МВт в пользу СЭС генерирующие по 180 евро за 1 МВт ? я не противник СЭС. я просто вижу что у людей розовые очки на все лицо.Сами задумайтесь - у СЭС выкупают по 180 евро за 1 МВт. А потребителям продают по 50 евро за 1 МВт. При том что до потребителя еще нужно ее доставить. А это потери и затраты. За чей счет банкет оплачивающий эту разницу?И лично вы готовы отказаться от АЭС генерирующие по 20 евро за 1 МВт в пользу СЭС генерирующие по 180 евро за 1 МВт ? mephala Повідомлень: 3591 З нами з: 07.04.14 Подякував: 34 раз. Подякували: 533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 22:56 Корнеев написав: Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує. Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує.

"Теперь Германию считают уже одним из мировых лидеров по производству не ядерной, а возобновляемой энергии: страна получает из этих источников около 20% необходимого электричества. В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых. Естественно, по этой причине Германия входит в число стран с самыми дорогими тарифами на электроэнергию: около 18 евроцентов за 1 кВтч."



или вот еще



"Дело в том, что в Германии электроэнергия для домохозяйств стоит гораздо дороже, чем для среднего и крупного бизнеса. Тариф для населения там составляет 30 евроцентов за 1 кВт*ч. Это около 10 грн. Между тем, стоимость электроэнергии для бизнеса со средним потреблением составляет 17 евроцентов за 1 кВт*ч, а для крупных заводов – всего 5 евроцентов.

В Германии энергоемкий сектор экономики освобожден от большинства сборов и налогов, чтобы его конкурентоспособность не пострадала.

В Украине ситуация прямо противоположная. Максимальный тариф для населения – 1,68 грн за кВт*ч или 5 евроцентов. Средний по регионам тариф для бизнеса на втором классе напряжения составляет 2,7 грн или более 8 евроцентов.

В Украине промышленность дотирует низкий тариф на электроэнергию для населения. Пока существует такая модель, именно бизнес большей частью оплачивает высокий зеленый тариф. Однако рано или поздно в Украине придется поднимать тариф для населения. В противном случае невозможно внедрить рынок электроэнергии, а экономика не способна развиваться"



ЗЫ

готовы платить столько за электричество? это то о чем я говорил - только станет цена своей генерации на крыше дома и купить у облэнерго одинаковой тогда все сами начнут лепить панели. а не ваши дотации и субсидии. а меня кто то спросил хочу ли я дотировать типов типа Клюевых? где будут эти Клюевы если не дай бог что то случится с АЭС? "Теперь Германию считают уже одним из мировых лидеров по производству не ядерной, а возобновляемой энергии: страна получает из этих источников около 20% необходимого электричества. В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых. Естественно, по этой причине Германия входит в число стран с самыми дорогими тарифами на электроэнергию: около 18 евроцентов за 1 кВтч."или вот еще"Дело в том, что в Германии электроэнергия для домохозяйств стоит гораздо дороже, чем для среднего и крупного бизнеса. Тариф для населения там составляет 30 евроцентов за 1 кВт*ч. Это около 10 грн. Между тем, стоимость электроэнергии для бизнеса со средним потреблением составляет 17 евроцентов за 1 кВт*ч, а для крупных заводов – всего 5 евроцентов.В Германии энергоемкий сектор экономики освобожден от большинства сборов и налогов, чтобы его конкурентоспособность не пострадала.В Украине ситуация прямо противоположная. Максимальный тариф для населения – 1,68 грн за кВт*ч или 5 евроцентов. Средний по регионам тариф для бизнеса на втором классе напряжения составляет 2,7 грн или более 8 евроцентов.В Украине промышленность дотирует низкий тариф на электроэнергию для населения. Пока существует такая модель, именно бизнес большей частью оплачивает высокий зеленый тариф. Однако рано или поздно в Украине придется поднимать тариф для населения. В противном случае невозможно внедрить рынок электроэнергии, а экономика не способна развиваться"ЗЫготовы платить столько за электричество? это то о чем я говорил - только станет цена своей генерации на крыше дома и купить у облэнерго одинаковой тогда все сами начнут лепить панели. а не ваши дотации и субсидии. а меня кто то спросил хочу ли я дотировать типов типа Клюевых? где будут эти Клюевы если не дай бог что то случится с АЭС? mephala Повідомлень: 3591 З нами з: 07.04.14 Подякував: 34 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6432643364346435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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