К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:37
К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:48
Скорее всего и не будет такого. Мировая практика показывает, что модель с распределенной генерацией (т.е. когда на каждой крыше лежат панели, а в каждом подвале стоит батарея аккумуляторов и инвертор) значительно устойчивее. Естественно, с возможностью оперативного подключения к общей сети в случае необходимости.
Электроэнергия, сгенерированная на более крупных СЭС, конечно, будет дешевле. Но сложность с организацией и администрированием сети мелких (уровня сельских) СЭС настолько велика, а прибыль настолько незначительна, что проще вообще не париться с этим.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:59
Подробнее на РБК:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 21:03
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:25
я не противник СЭС. я просто вижу что у людей розовые очки на все лицо.
Сами задумайтесь - у СЭС выкупают по 180 евро за 1 МВт. А потребителям продают по 50 евро за 1 МВт. При том что до потребителя еще нужно ее доставить. А это потери и затраты. За чей счет банкет оплачивающий эту разницу?
И лично вы готовы отказаться от АЭС генерирующие по 20 евро за 1 МВт в пользу СЭС генерирующие по 180 евро за 1 МВт ?
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:56
"Теперь Германию считают уже одним из мировых лидеров по производству не ядерной, а возобновляемой энергии: страна получает из этих источников около 20% необходимого электричества. В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых. Естественно, по этой причине Германия входит в число стран с самыми дорогими тарифами на электроэнергию: около 18 евроцентов за 1 кВтч."
или вот еще
"Дело в том, что в Германии электроэнергия для домохозяйств стоит гораздо дороже, чем для среднего и крупного бизнеса. Тариф для населения там составляет 30 евроцентов за 1 кВт*ч. Это около 10 грн. Между тем, стоимость электроэнергии для бизнеса со средним потреблением составляет 17 евроцентов за 1 кВт*ч, а для крупных заводов – всего 5 евроцентов.
В Германии энергоемкий сектор экономики освобожден от большинства сборов и налогов, чтобы его конкурентоспособность не пострадала.
В Украине ситуация прямо противоположная. Максимальный тариф для населения – 1,68 грн за кВт*ч или 5 евроцентов. Средний по регионам тариф для бизнеса на втором классе напряжения составляет 2,7 грн или более 8 евроцентов.
В Украине промышленность дотирует низкий тариф на электроэнергию для населения. Пока существует такая модель, именно бизнес большей частью оплачивает высокий зеленый тариф. Однако рано или поздно в Украине придется поднимать тариф для населения. В противном случае невозможно внедрить рынок электроэнергии, а экономика не способна развиваться"
ЗЫ
готовы платить столько за электричество? это то о чем я говорил - только станет цена своей генерации на крыше дома и купить у облэнерго одинаковой тогда все сами начнут лепить панели. а не ваши дотации и субсидии. а меня кто то спросил хочу ли я дотировать типов типа Клюевых? где будут эти Клюевы если не дай бог что то случится с АЭС?
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