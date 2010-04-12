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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6432643364346435

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:37

  Долярчик написав:...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:
ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ! :mrgreen:

К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:48

  ЛАД написав:Корнеев
По СЭС. Возможно и так. Но бывают и тупиковые ветки развития. Насчёт СЭС в каждом селе сильно сомневаюсь в обозримом будущем.

Скорее всего и не будет такого. Мировая практика показывает, что модель с распределенной генерацией (т.е. когда на каждой крыше лежат панели, а в каждом подвале стоит батарея аккумуляторов и инвертор) значительно устойчивее. Естественно, с возможностью оперативного подключения к общей сети в случае необходимости.
Электроэнергия, сгенерированная на более крупных СЭС, конечно, будет дешевле. Но сложность с организацией и администрированием сети мелких (уровня сельских) СЭС настолько велика, а прибыль настолько незначительна, что проще вообще не париться с этим.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:59

У правительства нет планов ограничивать хождение доллара в стране. По словам министра финансов Антона Силуанова, необходимости бежать в банки и снимать валюту нет

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/07/10/2018/5bba11c79a79474f4ed26680?from=newsfeed
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:03

За январь-август 2018 года экспорт продукции аграрного сектора составляет 11,5 млрд долларов или 37,3% от общего экспорта Украины, - передает Нова Влада.

Об этом рассказала заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

"Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составляет 11,5 млрд долларов", - сообщила Трофимцева.

"Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций как: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары", - добавила она.

По ее словам, в тройке лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых продуктов остаются зерновые культуры, а это 36,6% от общего аграрного экспорта, масла - 25,1%, и семена масличных культур - 9,4%.

http://novavlada.info/biznes/agrarii-prinesli-strane-pochti-12-mlrd
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:25

  Вело написав:Непонятна позиция противников электротранспорта и солнечной энергетики. Вы хотите ездить на бензине, вам же лучше, если будут лохи ездящие на аккумуляторах. Они ведь снизят спрос и цены на ваш любимый бензин. Или вы продаёте бензин?

я не противник СЭС. я просто вижу что у людей розовые очки на все лицо.
Сами задумайтесь - у СЭС выкупают по 180 евро за 1 МВт. А потребителям продают по 50 евро за 1 МВт. При том что до потребителя еще нужно ее доставить. А это потери и затраты. За чей счет банкет оплачивающий эту разницу?
И лично вы готовы отказаться от АЭС генерирующие по 20 евро за 1 МВт в пользу СЭС генерирующие по 180 евро за 1 МВт ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:56

  Корнеев написав:Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує.

"Теперь Германию считают уже одним из мировых лидеров по производству не ядерной, а возобновляемой энергии: страна получает из этих источников около 20% необходимого электричества. В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых. Естественно, по этой причине Германия входит в число стран с самыми дорогими тарифами на электроэнергию: около 18 евроцентов за 1 кВтч."

или вот еще

"Дело в том, что в Германии электроэнергия для домохозяйств стоит гораздо дороже, чем для среднего и крупного бизнеса. Тариф для населения там составляет 30 евроцентов за 1 кВт*ч. Это около 10 грн. Между тем, стоимость электроэнергии для бизнеса со средним потреблением составляет 17 евроцентов за 1 кВт*ч, а для крупных заводов – всего 5 евроцентов.
В Германии энергоемкий сектор экономики освобожден от большинства сборов и налогов, чтобы его конкурентоспособность не пострадала.
В Украине ситуация прямо противоположная. Максимальный тариф для населения – 1,68 грн за кВт*ч или 5 евроцентов. Средний по регионам тариф для бизнеса на втором классе напряжения составляет 2,7 грн или более 8 евроцентов.
В Украине промышленность дотирует низкий тариф на электроэнергию для населения. Пока существует такая модель, именно бизнес большей частью оплачивает высокий зеленый тариф. Однако рано или поздно в Украине придется поднимать тариф для населения. В противном случае невозможно внедрить рынок электроэнергии, а экономика не способна развиваться"

ЗЫ
готовы платить столько за электричество? это то о чем я говорил - только станет цена своей генерации на крыше дома и купить у облэнерго одинаковой тогда все сами начнут лепить панели. а не ваши дотации и субсидии. а меня кто то спросил хочу ли я дотировать типов типа Клюевых? где будут эти Клюевы если не дай бог что то случится с АЭС?
mephala
 
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