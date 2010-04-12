К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:37
К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:48
Скорее всего и не будет такого. Мировая практика показывает, что модель с распределенной генерацией (т.е. когда на каждой крыше лежат панели, а в каждом подвале стоит батарея аккумуляторов и инвертор) значительно устойчивее. Естественно, с возможностью оперативного подключения к общей сети в случае необходимости.
Электроэнергия, сгенерированная на более крупных СЭС, конечно, будет дешевле. Но сложность с организацией и администрированием сети мелких (уровня сельских) СЭС настолько велика, а прибыль настолько незначительна, что проще вообще не париться с этим.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:59
Подробнее на РБК:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 21:03
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:25
я не противник СЭС. я просто вижу что у людей розовые очки на все лицо.
Сами задумайтесь - у СЭС выкупают по 180 евро за 1 МВт. А потребителям продают по 50 евро за 1 МВт. При том что до потребителя еще нужно ее доставить. А это потери и затраты. За чей счет банкет оплачивающий эту разницу?
И лично вы готовы отказаться от АЭС генерирующие по 20 евро за 1 МВт в пользу СЭС генерирующие по 180 евро за 1 МВт ?
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:56
"Теперь Германию считают уже одним из мировых лидеров по производству не ядерной, а возобновляемой энергии: страна получает из этих источников около 20% необходимого электричества. В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых. Естественно, по этой причине Германия входит в число стран с самыми дорогими тарифами на электроэнергию: около 18 евроцентов за 1 кВтч."
или вот еще
"Дело в том, что в Германии электроэнергия для домохозяйств стоит гораздо дороже, чем для среднего и крупного бизнеса. Тариф для населения там составляет 30 евроцентов за 1 кВт*ч. Это около 10 грн. Между тем, стоимость электроэнергии для бизнеса со средним потреблением составляет 17 евроцентов за 1 кВт*ч, а для крупных заводов – всего 5 евроцентов.
В Германии энергоемкий сектор экономики освобожден от большинства сборов и налогов, чтобы его конкурентоспособность не пострадала.
В Украине ситуация прямо противоположная. Максимальный тариф для населения – 1,68 грн за кВт*ч или 5 евроцентов. Средний по регионам тариф для бизнеса на втором классе напряжения составляет 2,7 грн или более 8 евроцентов.
В Украине промышленность дотирует низкий тариф на электроэнергию для населения. Пока существует такая модель, именно бизнес большей частью оплачивает высокий зеленый тариф. Однако рано или поздно в Украине придется поднимать тариф для населения. В противном случае невозможно внедрить рынок электроэнергии, а экономика не способна развиваться"
ЗЫ
готовы платить столько за электричество? это то о чем я говорил - только станет цена своей генерации на крыше дома и купить у облэнерго одинаковой тогда все сами начнут лепить панели.
ЗЗЫ
"В соответствии с законопроектом Министерства экономики, который попал в руки агентству Рейтер в среду. максимальное вознаграждение для ветряных турбин, установленных на суше, будет составлять 5,7 евроцента за киловатт-час с 2019 года, что соответствует снижению на 10%. Для наземных солнечных электростанций «зеленый» тариф будет составлять максимум 6,5 евроцентов за киловатт-час. в то время как действующий максимальный предел достигает почти 9 евроцентов."
И это в богатой Германии такие расценки по выкупу энергии. у нас же решили сделать праздник не виданной роскоши - по 18 центов выкупают. так для кого сей банкет и за чей счет? Это вам ответ почему все так ломонулись у нас строить.
Меня кто то спросил хочу ли я дотировать типов типа Клюевых? где будут эти Клюевы если не дай бог что то случится с АЭС?
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:11
Достаточно посчитать стоимость километров исходя из жизненого цикла батареи и ее цены, и сразу следует вывод что экономия электричек очень условна. А если пробег небольшой то ее и вовсе нет.
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:15
Re: Валютный рынок в контексте
Радує те що Маск 62 раз запустив успішно яструбка та є лідером з продажу електромобілів в США.Цей чувак знає що робить і робить успішно незважаючи на палки в колесах і гострий язик .Думаю дасть раду і сонячній енергетиці незважаючи на скепсис українських критиків
Тим часом Рівне 27.95-28.15
Луцьк 28.00-28.14
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:32
Re: Валютный рынок в контексте
Ошибаетесь, уважаемый, уже в Китае. Почитайте World Energy Outlook за 2017 г.
Состоянием еще на 2015 г. чистая установленная мощность солнечных электростанций у Китая - 43,2 ГВт., у Германии - 39,8 ГВт, потом Япония, дальше США и все остальные.
Это я к тому, что Китай уже идет семимильными шагами и обгоняет всех на своем пути.
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:34
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Америка в понедельник выходная, отмечая День Колумба. Поэтому 08-го на украинском межбанке работался доллар валютированием «завтра» или tom, режиме, непопулярном в Украине.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева немного повысились, обосновавшись на уровне 28,08/28,13 UAH/USD tom, намекая на некоторую нехватку доллара на рынке.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился коп.
Евро по сравнению с 05 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1520, упав до $1,15000на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1497 на открытии торгов в Европе.
Дата: 08 октября 2018 г. на 10.20
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,20 UAH/USD
€ – 32,45/32,68 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
US
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