Додано: Нед 07 жов, 2018 22:56

Корнеев написав: Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує. Так це нормальна практика-робити серйозні зміни за рахунок навіть тих хто проти або нічого про це не знає.Субсидії також нараховуються за рахунок тих хто їх не потребує.

"Теперь Германию считают уже одним из мировых лидеров по производству не ядерной, а возобновляемой энергии: страна получает из этих источников около 20% необходимого электричества. В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых. Естественно, по этой причине Германия входит в число стран с самыми дорогими тарифами на электроэнергию: около 18 евроцентов за 1 кВтч."или вот еще"Дело в том, что в Германии электроэнергия для домохозяйств стоит гораздо дороже, чем для среднего и крупного бизнеса. Тариф для населения там составляет 30 евроцентов за 1 кВт*ч. Это около 10 грн. Между тем, стоимость электроэнергии для бизнеса со средним потреблением составляет 17 евроцентов за 1 кВт*ч, а для крупных заводов – всего 5 евроцентов.В Германии энергоемкий сектор экономики освобожден от большинства сборов и налогов, чтобы его конкурентоспособность не пострадала.В Украине ситуация прямо противоположная. Максимальный тариф для населения – 1,68 грн за кВт*ч или 5 евроцентов. Средний по регионам тариф для бизнеса на втором классе напряжения составляет 2,7 грн или более 8 евроцентов.В Украине промышленность дотирует низкий тариф на электроэнергию для населения. Пока существует такая модель, именно бизнес большей частью оплачивает высокий зеленый тариф. Однако рано или поздно в Украине придется поднимать тариф для населения. В противном случае невозможно внедрить рынок электроэнергии, а экономика не способна развиваться"ЗЫготовы платить столько за электричество? это то о чем я говорил - только станет цена своей генерации на крыше дома и купить у облэнерго одинаковой тогда все сами начнут лепить панели.ЗЗЫ"В соответствии с законопроектом Министерства экономики, который попал в руки агентству Рейтер в среду. максимальное вознаграждение для ветряных турбин, установленных на суше, будет составлять 5,7 евроцента за киловатт-час с 2019 года, что соответствует снижению на 10%. Для наземных солнечных электростанций «зеленый» тариф будет составлять максимум 6,5 евроцентов за киловатт-час. в то время как действующий максимальный предел достигает почти 9 евроцентов."И это в богатой Германии такие расценки по выкупу энергии. у нас же решили сделать праздник не виданной роскоши - по 18 центов выкупают. так для кого сей банкет и за чей счет? Это вам ответ почему все так ломонулись у нас строить.Меня кто то спросил хочу ли я дотировать типов типа Клюевых? где будут эти Клюевы если не дай бог что то случится с АЭС?