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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6433643464356436

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:40

Привет из Днепра-2

К 10.37 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара приподнялась к отметке 28,09/28,13 UAH/USD tom. «рынок вялый, никто tom-ом работать не хочет», - заметил наш консультант.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).

На открытии торгов 08 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).

На старте торгов 08 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:55

Привет из Днепра-3

Около 10.52 ситуация на межбанке не изменилась – вялое равновесие покупок и продаж «завтрашнего» «американца» удерживало его цены на уровне 28,09/28,13 UAH/USD tom.

Дата: 08 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 28,07/28,13 UAH/USD
EUR 32,40/32,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 08 октября 2018 г. на 10.50

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,07/28,13 UAH/USD
€ 32,405/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
мелкооптового (до $3 тыс.)равновесие спроса и предложения доллара.

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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:56

  MrDime написав:
  mephala написав:В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых.

Ошибаетесь, уважаемый, уже в Китае. Почитайте World Energy Outlook за 2017 г.
Состоянием еще на 2015 г. чистая установленная мощность солнечных электростанций у Китая - 43,2 ГВт., у Германии - 39,8 ГВт, потом Япония, дальше США и все остальные.
Это я к тому, что Китай уже идет семимильными шагами и обгоняет всех на своем пути.

возможно. не спорю. но интересно сколько в %% в Китае занимает "зеленая" генерация от общего значения?
Но основной мой посыл был в том, что при большой доле "зеленой" энергии в общей генерации стоимость для потребителя стает просто охренительная.
возьмите ту же Германию - при стоимости "зеленой" генерации около 9 евроцентов населению продают по 30 евроцентов. Если провести аналогию с нашей страной выкупающей по 18 евроцентов то населению нужно продавать по 60 евроцентов (около 20 грн за 1 кВт). без поднятия стоимости населению "зеленая" энергия будет забавой а не массовым явленим как в Германии или в Китае. это во первых.
А воторых почему в Германии "зеленый" тариф составляет около 9 евроцентов и в следующем году собираются уменьшить до 6,5 евроцентов за 1 кВт а у нас в стране будут выкупать по 18 евроцентов до 2025 года? Евробонды под высокие проценты только на другой лад?
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:06

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:
ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ! :mrgreen:

К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.


Это особенность этого форума. Тут могут сутками теоретизировать о чем угодно, только не о том, как заработать на валюте.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:19

Привет из Днепра-4

К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,09/28,12 UAH/USD tom на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.

Дополуденная относительная стабильность курса «завтрашнего» доллара на межбанке сопровождалась повышением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в гармонии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

По состоянию на 11.17 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB).

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:21

  crazymod написав:
  ЛАД написав:
  Долярчик написав:...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:
ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ! :mrgreen:

К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.


Это особенность этого форума. Тут могут сутками теоретизировать о чем угодно, только не о том, как заработать на валюте.

Так рецепт заробітку на валюті давно відомий, що нового написати?
Ок, мовчу про все крім валюти.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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