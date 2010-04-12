К 10.37 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара приподнялась к отметке 28,09/28,13 UAH/USD tom. «рынок вялый, никто tom-ом работать не хочет», - заметил наш консультант.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).
На открытии торгов 08 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).
На старте торгов 08 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
Около 10.52 ситуация на межбанке не изменилась – вялое равновесие покупок и продаж «завтрашнего» «американца» удерживало его цены на уровне 28,09/28,13 UAH/USD tom.
Дата: 08 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 28,07/28,13 UAH/USD EUR 32,40/32,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
mephala написав:В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых.
Ошибаетесь, уважаемый, уже в Китае. Почитайте World Energy Outlook за 2017 г. Состоянием еще на 2015 г. чистая установленная мощность солнечных электростанций у Китая - 43,2 ГВт., у Германии - 39,8 ГВт, потом Япония, дальше США и все остальные. Это я к тому, что Китай уже идет семимильными шагами и обгоняет всех на своем пути.
возможно. не спорю. но интересно сколько в %% в Китае занимает "зеленая" генерация от общего значения? Но основной мой посыл был в том, что при большой доле "зеленой" энергии в общей генерации стоимость для потребителя стает просто охренительная. возьмите ту же Германию - при стоимости "зеленой" генерации около 9 евроцентов населению продают по 30 евроцентов. Если провести аналогию с нашей страной выкупающей по 18 евроцентов то населению нужно продавать по 60 евроцентов (около 20 грн за 1 кВт). без поднятия стоимости населению "зеленая" энергия будет забавой а не массовым явленим как в Германии или в Китае. это во первых. А воторых почему в Германии "зеленый" тариф составляет около 9 евроцентов и в следующем году собираются уменьшить до 6,5 евроцентов за 1 кВт а у нас в стране будут выкупать по 18 евроцентов до 2025 года? Евробонды под высокие проценты только на другой лад?
К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,09/28,12 UAH/USD tom на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.
Дополуденная относительная стабильность курса «завтрашнего» доллара на межбанке сопровождалась повышением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в гармонии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
По состоянию на 11.17 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB).