Додано: Пон 08 жов, 2018 09:56

MrDime написав: mephala написав: В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых. В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых.

Ошибаетесь, уважаемый, уже в Китае. Почитайте World Energy Outlook за 2017 г.

Состоянием еще на 2015 г. чистая установленная мощность солнечных электростанций у Китая - 43,2 ГВт., у Германии - 39,8 ГВт, потом Япония, дальше США и все остальные.

Это я к тому, что Китай уже идет семимильными шагами и обгоняет всех на своем пути. Ошибаетесь, уважаемый, уже в Китае. Почитайте World Energy Outlook за 2017 г.Состоянием еще на 2015 г. чистая установленная мощность солнечных электростанций у Китая - 43,2 ГВт., у Германии - 39,8 ГВт, потом Япония, дальше США и все остальные.Это я к тому, что Китай уже идет семимильными шагами и обгоняет всех на своем пути.

возможно. не спорю. но интересно сколько в %% в Китае занимает "зеленая" генерация от общего значения?Но основной мой посыл был в том, что при большой доле "зеленой" энергии в общей генерации стоимость для потребителя стает просто охренительная.возьмите ту же Германию - при стоимости "зеленой" генерации около 9 евроцентов населению продают по 30 евроцентов. Если провести аналогию с нашей страной выкупающей по 18 евроцентов то населению нужно продавать по 60 евроцентов (около 20 грн за 1 кВт). без поднятия стоимости населению "зеленая" энергия будет забавой а не массовым явленим как в Германии или в Китае. это во первых.А воторых почему в Германии "зеленый" тариф составляет около 9 евроцентов и в следующем году собираются уменьшить до 6,5 евроцентов за 1 кВт а у нас в стране будут выкупать по 18 евроцентов до 2025 года? Евробонды под высокие проценты только на другой лад?