Привет из Днепра-6
К 11.38 котировки завтрашнего «американца», пролонгировав снижение, оказались на цифре 28,07/28,09 UAH/USD tom. Продавцов на моменте больше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:41
Привет из Днепра-6
К 11.38 котировки завтрашнего «американца», пролонгировав снижение, оказались на цифре 28,07/28,09 UAH/USD tom. Продавцов на моменте больше.
US
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:48
Re: Валютный рынок в контексте
Луцьк знизив на 4 продажу
28.00-28.10
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:49
.... та ладно....... якщо є варіанти, як заробити і НЕ на валюті, то теж би тут всі з цікавістю читали б таке!
п. с.
.... а тим часом у найкращому місті Лева найкращі курси 07/11
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:04
Re: Валютный рынок в контексте
Киев
Продажи по 28.09 реальны.
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:07
Re: Валютный рынок в контексте
Там меня просили доложить,когда буду прыгать с поезда! Докладыаваю! Сдал никчемность па 8,13! Появилась работа для гриши-игра стоит свечь! Скоро моя мечта осуществится и полностью выйду из всех банков! А тем временем Украина заработала почти $12 млрд на аграрном экспорте
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:15
... і таке буває!
аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати..."
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:19
Привет из Днепра-7
На 12.10 котировки безналичного доллара на межбанке , пребывавшего в низколиквидном балансе спрос/предложение, не покинули отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom. «На рынке, как на осеннем погосте», - рискованно пошутил наш консультант.
На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.
Дата: 08 октября 2018 г. на 11.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 32,40/32,62 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
US
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:19
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:20
По Ощаду делать какие-либо выводы нельзя . К примеру, в Эксиме никогда не заказывал и суммы на порядок большие, какое это имеет отношение к курсу? Никакого
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:21
Вы правы. Идёт и обгоняет.
Т.о. за 2017 Китай произвёл грубо 21,4*4=85,6 млрд. квт*ч солнечной эл.-энергии. Пусть даже (с учётом быстрого роста) 100млрд. квт*ч.
В то же время
Таким образом, выработка солнечной эл.-энергии составляет 100млрд./6,3 триллиона *100 = 1,6% от всей выработки эл.-энергии.
А если учесть тепловую энергию, энергию, вырабатываемую ДВС, то доля солнечной энергетики в балансе Китая представляется пока что весьма незначительной.
P.s. Большая просьба ко всем.
Когда приводите какие-то цифры, очень желательно давать цифры так, чтобы можно было сделать какие-то выводы.
Например,цифра аграрного экспорта около 12 млрд. или роста экспорта на 12% - ни о чём. Надо иметь для сравнения или цифру прошлого года (по агроэкспорту), или, например, цифру роста импорта.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 жов, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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