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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6435643664376438>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:41

Привет из Днепра-6

К 11.38 котировки завтрашнего «американца», пролонгировав снижение, оказались на цифре 28,07/28,09 UAH/USD tom. Продавцов на моменте больше.

US
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

Луцьк знизив на 4 продажу
28.00-28.10
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:49

  crazymod написав:
  ЛАД написав:
  Долярчик написав:...сьогодні валютна гілка здобула нову назву:
ЛАСКАВО ПРОСИМО В АНОНІМНИЙ КЛУБ ЗНАВЦІВ ЕНЕРГЕТИКИ! :mrgreen:

К сожалению, нет.
Те, кто говорил о знании вопроса, сегодня отсутствуют.


Это особенность этого форума. Тут могут сутками теоретизировать о чем угодно, только не о том, как заработать на валюте.

.... та ладно....... якщо є варіанти, як заробити і НЕ на валюті, то теж би тут всі з цікавістю читали б таке! :D

п. с.
.... а тим часом у найкращому місті Лева найкращі курси :D 07/11
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:04

Re: Валютный рынок в контексте

Киев
Продажи по 28.09 реальны.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

Там меня просили доложить,когда буду прыгать с поезда! Докладыаваю! Сдал никчемность па 8,13! Появилась работа для гриши-игра стоит свечь! Скоро моя мечта осуществится и полностью выйду из всех банков! А тем временем Украина заработала почти $12 млрд на аграрном экспорте https://biz.nv.ua/economics/ukraina-2498870.html Обвалисты пусть и дальще ждут ракету!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:15

... і таке буває!

аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати..." :shock: :shock: :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:19

Привет из Днепра-7

На 12.10 котировки безналичного доллара на межбанке , пребывавшего в низколиквидном балансе спрос/предложение, не покинули отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom. «На рынке, как на осеннем погосте», - рискованно пошутил наш консультант.

На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.

По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.

Дата: 08 октября 2018 г. на 11.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 32,40/32,62 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

US
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:300-500дол......

Це ж не сума для банку ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:20

  Долярчик написав:аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати..." :shock: :shock: :shock:


По Ощаду делать какие-либо выводы нельзя :). К примеру, в Эксиме никогда не заказывал и суммы на порядок большие, какое это имеет отношение к курсу? Никакого
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:21

  MrDime написав:
  mephala написав:В Германии установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех остальных странах мира, вместе взятых.

Ошибаетесь, уважаемый, уже в Китае. Почитайте World Energy Outlook за 2017 г.
Состоянием еще на 2015 г. чистая установленная мощность солнечных электростанций у Китая - 43,2 ГВт., у Германии - 39,8 ГВт, потом Япония, дальше США и все остальные.
Это я к тому, что Китай уже идет семимильными шагами и обгоняет всех на своем пути.

Вы правы. Идёт и обгоняет.
Только за первые три месяца 2017 года в Китае ввели в эксплуатацию новые солнечные электростанции и домашние солнечные панели общей мощностью 7,21 ГВт. За этот период страна произвела 21,4 млрд КВт/ч солнечной энергии, что примерно на 80% больше, чем в первом квартале прошлого года. Китай сейчас строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию, которая состоит из 6 млн солнечных панелей и мощность которой составит не менее 2 ГВт.

http://www.forbes.ru/biznes/352569-sila-vetra-i-solnca-chistaya-energetika-kitaya-stala-moshchnee-vsey-rossiyskoy
Т.о. за 2017 Китай произвёл грубо 21,4*4=85,6 млрд. квт*ч солнечной эл.-энергии. Пусть даже (с учётом быстрого роста) 100млрд. квт*ч.
В то же время
Производство электроэнергии в Китае в 2017 году увеличилось на 5,7% по сравнению с 2016 годом, до 6,3 триллиона кВт.ч — это почти в шесть раз больше, чем в России, свидетельствуют опубликованные 18 января данные государственного статистического бюро КНР.

http://biang.ru/ru/news/kitaj-v-2017-g-proizvel-pochti-v-6-raz-bolshe-elektroenergii,-chem-rossiya.html
Таким образом, выработка солнечной эл.-энергии составляет 100млрд./6,3 триллиона *100 = 1,6% от всей выработки эл.-энергии.
А если учесть тепловую энергию, энергию, вырабатываемую ДВС, то доля солнечной энергетики в балансе Китая представляется пока что весьма незначительной.

P.s. Большая просьба ко всем.
Когда приводите какие-то цифры, очень желательно давать цифры так, чтобы можно было сделать какие-то выводы.
Например,цифра аграрного экспорта около 12 млрд. или роста экспорта на 12% - ни о чём. Надо иметь для сравнения или цифру прошлого года (по агроэкспорту), или, например, цифру роста импорта.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 жов, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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