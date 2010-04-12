Додано: Пон 08 жов, 2018 12:10

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Америка в понедельник выходная, отмечая День Колумба. Поэтому 08-го на украинском межбанке работался доллар валютированием «завтра» или tom, режиме, непопулярном в Украине.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева немного повысились, обосновавшись на уровне 28,08/28,13 UAH/USD tom, намекая на некоторую нехватку доллара на рынке.



К 10.37 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара приподнялась к отметке 28,09/28,13 UAH/USD tom. «Рынок вялый, никто tom-ом работать не хочет», - заметил наш консультант.



Около 10.52 ситуация на межбанке не изменилась – вялое равновесие покупок и продаж «завтрашнего» «американца» удерживало его цены на уровне 28,09/28,13 UAH/USD tom.



К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,09/28,12 UAH/USD tom на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.



Дополуденная относительная стабильность курса «завтрашнего» доллара на межбанке сопровождалась повышением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в гармонии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.24 Киева безналичная пара доллар-гривня инициировала снижение, оказавшись в указанное время на цифре 28,08/28,11 UAH/USD tom в сопровождении низкой ликвидности сделок.



К 11.38 котировки завтрашнего «американца», пролонгировав снижение, оказались на цифре 28,07/28,09 UAH/USD tom. Продавцов на моменте больше.



На 12.10 котировки безналичного доллара на межбанке , пребывавшего в низколиквидном балансе спрос/предложение, не покинули отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom. «На рынке, как на осеннем погосте», - рискованно пошутил наш консультант.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

приподнялся на 0,7 коп.,, составив 28,0902 UAH/USD.



На 12.42 цена безналичного «американца» на межбанке немного приподнялась, оказавшись на цифре 28,08/28,10 UAH/USD tom. Рынок по-прежнему вялый и низколиквидный.



На фоне этой цифры межбанк, около 13.07 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился коп.



Евро по сравнению с 05 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1520, упав до $1,1500 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1497 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).



На открытии торгов 08 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).



На старте торгов 08 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



По состоянию на 11.17 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.



Около 12.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,45/32,68 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,13 UAH/USD, евро (опт) 32,40/32,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,40/32,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,07/28,13 UAH/USD, розница – 28,00/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,07/28,13 UAH/USD; евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,419 RUB/USD.



На понедельничной сессии валютного межбанка в секторе торгов «зеленым» «завтрашним» безналом наметилось едва заметное подорожание «американца».



Несмотря на то, что строить среднесрочные стратегии, основываясь на результатах низколиквидной торговли «завтрашним» долларом да еще в дебюте новой сессии нельзя, мы склонны ожидать на вторничной сессии межбанка выросшей агрессивности «зеленых быков» и более заметного подорожание СКВ. Причина очевидна: из-за длинных выходных в США (Америка 08-го отмечает День Колумба) на счета наших экспортеров не придут доллары внешнеторговой выручки, лишив межбанк значительной части предложения СКВ. Это чревато доминированием спроса, сменившего две сессии (речь о торгах СКВ валютированием tod или «сегодня» 04-05 октября) отката «американца».



Кроме того, существует вероятность расширения гривневой ликвидности, которое «сыграет» на стороне «быков».



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