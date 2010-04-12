Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Америка в понедельник выходная, отмечая День Колумба. Поэтому 08-го на украинском межбанке работался доллар валютированием «завтра» или tom, режиме, непопулярном в Украине.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось возобновление монетарной жесткости. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева немного повысились, обосновавшись на уровне 28,08/28,13 UAH/USD tom, намекая на некоторую нехватку доллара на рынке.
К 10.37 Киева ситуация на межбанке не изменилась – на фоне низколиквидного равновесия покупок и продаж цена доллара приподнялась к отметке 28,09/28,13 UAH/USD tom. «Рынок вялый, никто tom-ом работать не хочет», - заметил наш консультант.
Около 10.52 ситуация на межбанке не изменилась – вялое равновесие покупок и продаж «завтрашнего» «американца» удерживало его цены на уровне 28,09/28,13 UAH/USD tom.
К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке консолидировались на отметке 28,09/28,12 UAH/USD tom на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.
Дополуденная относительная стабильность курса «завтрашнего» доллара на межбанке сопровождалась повышением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика пребывает в гармонии с понизившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 11.24 Киева безналичная пара доллар-гривня инициировала снижение, оказавшись в указанное время на цифре 28,08/28,11 UAH/USD tom в сопровождении низкой ликвидности сделок.
К 11.38 котировки завтрашнего «американца», пролонгировав снижение, оказались на цифре 28,07/28,09 UAH/USD tom. Продавцов на моменте больше.
На 12.10 котировки безналичного доллара на межбанке , пребывавшего в низколиквидном балансе спрос/предложение, не покинули отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom. «На рынке, как на осеннем погосте», - рискованно пошутил наш консультант.
Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который приподнялся на 0,7 коп.,, составив 28,0902 UAH/USD.
На 12.42 цена безналичного «американца» на межбанке немного приподнялась, оказавшись на цифре 28,08/28,10 UAH/USD tom. Рынок по-прежнему вялый и низколиквидный.
На фоне этой цифры межбанк, около 13.07 ушел на обеденный перерыв.
Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился коп.
Евро по сравнению с 05 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1520, упав до $1,1500 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1497 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).
На открытии торгов 08 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях тишины и отсутствия реальных сделок. Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).
На старте торгов 08 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
По состоянию на 11.17 Киева на рынке Днепра действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.
На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.
Около 12.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
На понедельничной сессии валютного межбанка в секторе торгов «зеленым» «завтрашним» безналом наметилось едва заметное подорожание «американца».
Несмотря на то, что строить среднесрочные стратегии, основываясь на результатах низколиквидной торговли «завтрашним» долларом да еще в дебюте новой сессии нельзя, мы склонны ожидать на вторничной сессии межбанка выросшей агрессивности «зеленых быков» и более заметного подорожание СКВ. Причина очевидна: из-за длинных выходных в США (Америка 08-го отмечает День Колумба) на счета наших экспортеров не придут доллары внешнеторговой выручки, лишив межбанк значительной части предложения СКВ. Это чревато доминированием спроса, сменившего две сессии (речь о торгах СКВ валютированием tod или «сегодня» 04-05 октября) отката «американца».
Кроме того, существует вероятность расширения гривневой ликвидности, которое «сыграет» на стороне «быков».
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку.
В сентябре население продало 964,1 млн и купило 748,7 млн долларов.
опять заголовок нифига не соответствует содержанию на банки всё ещё приходится меньше половины объёма наличного валютообмена, так что 215 лямов отклонения ничего не говорит в масштабах общего рынка валютообмена. К тому же в сентябре в банках часто были курсы приёма лучше чем у валютчиков - я сам 2 раза сдавал в банки