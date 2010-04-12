... знову сьогодні "стрибаємо на місці"
...у Лева /10
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:25
Re: Валютный рынок в контексте
... знову сьогодні "стрибаємо на місці"
...у Лева /10
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:41
Re: Валютный рынок в контексте
У нас немає по 28.10, я би взяв декілька тисяч.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:44
безмозглые накидали плюсов, а по факту дефолт не происходит только из-за того, что отдавать долги будет население (за счет поднятия тарифов и цен всё(вода, эл.эенргия, газ, бензин,продукты)...многие более мощные страны объявляли дефолт и продолжали жить дальше, а у нас это закончится геноцидом своего народа
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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