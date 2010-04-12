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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6436643764386439

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:25

Re: Валютный рынок в контексте

... знову сьогодні "стрибаємо на місці"
...у Лева /10
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:41

Re: Валютный рынок в контексте

У нас немає по 28.10, я би взяв декілька тисяч.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:44

  pesikot написав:
  Shram написав:Абсолютно реально.
Более того, при таких властях как сейчас этот сценарий наступит даже если МВФ даст денег. Просто он будет более растянут по времени. Скажем не один-два года, а четыре-шесть лет.


Зображення


безмозглые накидали плюсов, а по факту дефолт не происходит только из-за того, что отдавать долги будет население (за счет поднятия тарифов и цен всё(вода, эл.эенргия, газ, бензин,продукты)...многие более мощные страны объявляли дефолт и продолжали жить дальше, а у нас это закончится геноцидом своего народа
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  #<1 ... 6436643764386439
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