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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6437643864396440>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:25

Re: Валютный рынок в контексте

... знову сьогодні "стрибаємо на місці"
...у Лева /10
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:41

Re: Валютный рынок в контексте

У нас немає по 28.10, я би взяв декілька тисяч.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:44

  pesikot написав:
  Shram написав:Абсолютно реально.
Более того, при таких властях как сейчас этот сценарий наступит даже если МВФ даст денег. Просто он будет более растянут по времени. Скажем не один-два года, а четыре-шесть лет.


Зображення


безмозглые накидали плюсов, а по факту дефолт не происходит только из-за того, что отдавать долги будет население (за счет поднятия тарифов и цен всё(вода, эл.эенргия, газ, бензин,продукты)...многие более мощные страны объявляли дефолт и продолжали жить дальше
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:12

  Корнеев написав:У нас немає по 28.10, я би взяв декілька тисяч.

....літом замало купили, чи просто вільної гривні назбиралось?
- депозитам не довіряєте?
- чи просто треба $ для бізнес/справ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:що і ВЕСЬ депо(в пару тисяч) можуть віддати!

Ого, обережніше - обвалите ліквідність БС
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:16

  prodigy написав:
безмозглые накидали плюсов, а по факту дефолт не происходит только из-за того, что отдавать долги будет население (за счет поднятия тарифов и цен всё(вода, эл.эенргия, газ, бензин,продукты)...многие более мощные страны объявляли дефолт и продолжали жить дальше, а у нас это закончится геноцидом своего народа


А что будет по вашему с курсом и ценами если дефолт объявить?
Народу полегчает думаете? :?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51

  Aps написав:А что будет по вашему с курсом и ценами если дефолт объявить?
Народу полегчает думаете?


К 2008 году банковская система Исландии имела задолженность, которая была равна 10 ВВП. В стране обанкротилось три частных банка, началась депрессия и экономика сократилась на 10% в течение следующих двух лет. Решением общенародного референдума страна отказалась выплачивать внешние долги. С 2011 года экономика страны растёт. ВВП на душу населения вырос по сравнению с 2010 годом более чем на 65 %
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:52

  Aps написав:
  prodigy написав:
безмозглые накидали плюсов, а по факту дефолт не происходит только из-за того, что отдавать долги будет население (за счет поднятия тарифов и цен всё(вода, эл.эенргия, газ, бензин,продукты)...многие более мощные страны объявляли дефолт и продолжали жить дальше, а у нас это закончится геноцидом своего народа


А что будет по вашему с курсом и ценами если дефолт объявить?
Народу полегчает думаете? :?


Есть такой анекдот, как пришли типа к мудрецу леса сове зайцы за советом, что сделать, чтоб их волк не гонял. Ну та подумала и говорит: станьте просто ежиками. Те: а как ? Сова: не знаю, я только стратег.

От такая национальная беда, количество "стратегов" и "экспертов" по всем вопросам на любые темы.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:53

Ктот тут искал депозит. Кредит Днепр 17,5 в грише на 7 месяце
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:53

Результати валютних інтервенцій НБУ
01-05.10.2018 млн дол. США

Купівля 64.50
Продаж 0.00
Живите своим умом!
zzzzzz
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