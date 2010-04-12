... знову сьогодні "стрибаємо на місці"
...у Лева /10
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:25
Re: Валютный рынок в контексте
... знову сьогодні "стрибаємо на місці"
...у Лева /10
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:41
Re: Валютный рынок в контексте
У нас немає по 28.10, я би взяв декілька тисяч.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:44
безмозглые накидали плюсов, а по факту дефолт не происходит только из-за того, что отдавать долги будет население (за счет поднятия тарифов и цен всё(вода, эл.эенргия, газ, бензин,продукты)...многие более мощные страны объявляли дефолт и продолжали жить дальше
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:12
....літом замало купили, чи просто вільної гривні назбиралось?
- депозитам не довіряєте?
- чи просто треба $ для бізнес/справ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:15
Re: Валютный рынок в контексте
Ого, обережніше - обвалите ліквідність БС
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:16
А что будет по вашему с курсом и ценами если дефолт объявить?
Народу полегчает думаете?
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51
К 2008 году банковская система Исландии имела задолженность, которая была равна 10 ВВП. В стране обанкротилось три частных банка, началась депрессия и экономика сократилась на 10% в течение следующих двух лет. Решением общенародного референдума страна отказалась выплачивать внешние долги. С 2011 года экономика страны растёт. ВВП на душу населения вырос по сравнению с 2010 годом более чем на 65 %
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:52
Есть такой анекдот, как пришли типа к мудрецу леса сове зайцы за советом, что сделать, чтоб их волк не гонял. Ну та подумала и говорит: станьте просто ежиками. Те: а как ? Сова: не знаю, я только стратег.
От такая национальная беда, количество "стратегов" и "экспертов" по всем вопросам на любые темы.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:53
Ктот тут искал депозит. Кредит Днепр 17,5 в грише на 7 месяце
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:53
Живите своим умом!
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