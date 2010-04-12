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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6437643864396440 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 915 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 46 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 585 Всього голосів : 915 Додано: Пон 08 жов, 2018 15:03 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 9,03 коп., на торгах понедельника понизился на 0,31 коп., оказавшись на уровне 28,0879 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,70 коп., составил 28,0902 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 октября с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку США 08-го отмечают День Колумба, и тамошние банки закрыты, на нашем межбанке в понедельник торговался доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».



Около 10.08 курс доллара, выйдя в реальную сферу, вырос в цене, поднявшись к 28,08/28,13, а спустя полчаса сузил спред до 28,09/28,13 UAH/USD tom.



С этого момента началось неспешное снижение курса «завтрашнего» «американца», оказавшегося около 11.16 Киева на уровне 28,09/28,12, а спустя 8 минут доллар, ускорив коррекцию, понизился до 28,08/28,11 UAH/USD.



С 11.37 в течение час пара доллар-гривня на межбанке не покидала отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.



В дальнейшем, до 14.30 Киева «завтрашний» доллар на межбанке пребывал в диапазоне 28,07-08/28,100-105 UAH/USD tom.



С 14.30 на опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание СКВ на единичных покупках доллара, поднявшее цену «американца» до 28,085/28,110 UAH/USD tom.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0889 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,07% с 28,0672 UAH/USD до 28,0879 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в понедельник США отмечают День Колумба, обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра» в условиях падения притока экспортной выручки, характерного для дебюта сессии.



Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на возобновление подорожания безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка, держатели СКВ не торопились выходить на рынок с его продажами.

Основанием для возвращение на межбанк «зеленых быков» стало ожидание падения притока СКВ из-за рубежа вследствие выходного дня в Америке. В понедельник на счета экспортеров не упадет ни доллара, а то, что появится на счетах во вторник, можно будет вынести на межбанк лишь к среде.



Ограниченность роста курса безналичного доллара стала следствием двух обстоятельств: импортеры не покупали СКВ, потому что не было возможности перечислить доллар из-за неработающих банков, а во-вторых, заметно «сжалась» гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд был подтвержден повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, доллар валютированием «завтра» или tom непопулярен в Украине. Его в подобном качестве предпочитают не приобретать и не продавать.



Во-вторых, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, которую к тому же «придерживали» в расчете на возобновление подорожания СКВ на ближайших торгах.



В-третьих, импортеры не приобретали «завтрашнюю» СКВ, не имея возможности ее перечислить из-за неработающих банков в США.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами («синдром понедельника»).





Дата: 08 октября 2018 г. 16.16

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,02/27,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню 28,07/28,13 UAH/USD)

€ 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню 32,40/32,685 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок без ценовых ревизий.



На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.



После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды.



Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в пятницу, «тройку».





Дата: 08 октября 2018 г. 16.30



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,07/28,13 UAH/USD)

€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,45/32,65 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,419 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

мелкооптового (до $3 тыс.)равновесие спроса и предложения доллара.



В период до полудня на рынке города сохранялось равновесие покупок и продаж мелкооптовых партий СКВ, не требующее ценовых ревизий.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.



После обеда на рынке Запорожья ликвидность равновесных сделок не выросла, что стало основной причиной некоторого снижения оборотов, несмотря на сохраняющееся в течение дня баланса спроса и предложения.

Заслужив от местных валютчиков «тройку», ликвидность немного ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.





Дата: 08 октября 2018 г. на 16.05



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,05/28,14 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD)

€ – 32,35/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)



US

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67521 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4267 раз. Подякували: 7791 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 15:13 Долярчик написав: Корнеев написав: У нас немає по 28.10, я би взяв декілька тисяч. У нас немає по 28.10, я би взяв декілька тисяч.

....літом замало купили, чи просто вільної гривні назбиралось?

- депозитам не довіряєте?

- чи просто треба $ для бізнес/справ? ....літом замало купили, чи просто вільної гривні назбиралось?- депозитам не довіряєте?- чи просто треба $ для бізнес/справ?

Гривневим депозитам вірю тільки з січня до червня.

Купляю постійно коли з-являється вільна гривня

Є уже 28.10 їду купляти

http://rulya-bank.com.ua Гривневим депозитам вірю тільки з січня до червня.Купляю постійно коли з-являється вільна гривняЄ уже 28.10 їду купляти «Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн Корнеев Повідомлень: 1569 З нами з: 03.07.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 15:27 Re: Валютный рынок в контексте ЛАД написав: По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики.

Не специалист, судить и писать не берусь.

Меня в первую очередь интересуют два вопроса:

1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?

2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты.

Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны.

Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным). По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики.Не специалист, судить и писать не берусь.Меня в первую очередь интересуют два вопроса:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты.Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны.Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным).

Потребности человечества очень неравномерны географически и по времени года недели и суток. Есть страны (например Норвегия), и регионы типа Шотландии которые производят ЭЭ из возобновляемых источников больше чем потребляют (А в некоторые времена года в разы больше чем способны потребить+продать/поставить).

Наилучшие ресурсы для возобновляемой энергетики часто находятся там, где сама электроэнергия не особо и нужна. (Лучшие ветры дуют в арктике, в океанах, в горах. Лучшая инсоляция (и цена земли) там где 1 человек на км2, лучшие биоресурсы где аграрная страна и нуль промышленности, лучшие геотермальные на островах где промышленность ограничена логистикой итд ), повезло лишь с некоторыми гидроресурсами, это связано с тем, что люди селились возле пресной воды испокон веков. Выработать требуемый эвивалент энергии из возобновляемых источников не дорого не долго и не сложно, а сделать тоже самое в нужное время, возле потребителей или доставить задача не представляется возможной в ближайшие 15 лет.



Теперь о цене электроэнергии. Она состоит из нескольких составляющих. Цена обслуживания, амортизация кап инвестиций и цена сырья.

Цена кап инвестиций на НОВЫЕ 1Мвт угольной ТЭС 3-5млн (время строительства 4-8 лет). АЭС 5-16млн Время строительства ( 8-15 лет ). СЭС 0,5-2 млн Время строительства обычно до года. Стоимость обслуживания +- одинаковая. А вот сырье СЭС после ввода в эксплуатацию не потребляет.



Получается забавный феномен пока строится угольная/атомная электростанция, то ВЭС или СЭС себя уже окупит. Именно поэтому по всему миру закрываются проэкты новых недостроенных электростаций начатых каких то 7-10 лет назад. А те что построены и работают, окупили капитальные затраты еще в 50х годах прошлого века. Если смотреть на проекты которые всё-таки вводятся в эксплуатацию, то это суперкритические топки, призванные заменить пару устаревших в районе огромных угольных бассейнов и крупной пр-ти и использующие существующую инфраструктуру (подьезды, составы, краны, паромы, ЛЭП).



Теперь почему нам кажется, что всё плохо с солнечной энергетикой.

Для успешного проекта крупной СЭС нужно: капитал, земля, спрос. В условиях Европы (и Японии) спрос падает, земли нет (Чернобыль и Алешковские пески не в счет), поэтому капитал сидит без дела или на других проектах. Всё что нам остается это оффшорная генерация (Когда ветряки в океане), и частная распределенная энергетика (крышные электростанции).



И есть еще один момент проблемный для Европы, новые линии электропередач для продажи выработанной ЭЭ, стоят дороже чем новые электростанции (о чем многие даже не догадываются). Сейчас крупные альтернативные электростанции тяготеют к существующим магистралям, либо к потребителям, но этот ресурс скоро исчерпает себя.



Где то встречал аналитику что бы покрыть потребность Европы в ЭЭ из возобновляемых источников, нужно увеличить пропускную способность сетей в десятки раз.



Что нас ждет:

- линии передач эволюционно обновляются, строются новые, давая место для экспансии продаж дешевой альтернативной ЭЭ, перетокам и сглаживанию спроса и выработки внутри европы. Весь крупный капитал направится туда, оставив средства производсва ЭЭ на откуп мелким инвесторам. Процесс длительный (10-20 лет) и болезненный для Европы с текущими технологиями.

- экономика угольных ТЭС такова, что переложить кап затраты на модернизацию и обновления оборудования они не смогут. Постепенно будут закрываться (уменьшая предложение).

- солнечные панели/инверторы будут дешеветь, по мере роста рынка будет оптимизироваться и логистика и монтаж. Всё больше будет "обязательного" монтажа при новом строительстве и реконструкции. Бум спроса в Европе лет через 5 (либо если раньше нагрянет энергетический кризис, лично я жду газового кризиса, хотя высоковероятны и другие варианты).

- Всё больше будет предложения различных дешевых "безинверторных" систем, где потребители будут питаться напрямую постоянкой от батарей. Это вырастет в огромный рынок в развивающихся странах.

- Пик производства ЭЭ на СЭС совпадает с пиком спроса, и ТЭС прийдется конкурировать с АЭС на рынке дешевой "базовой" генерации, а не дорогой "пиковой". Что будет вытеснять неэффективные, всё больше игроков уйдет в убыточную зону.

- волатильность рынка будет и дальше повышаться (для примера есть страны с всплесками до 1500уе за МВт*ч и периодами отрицательных цен)

- спрос на газ значительно (2х-3х) выростет за счет маневровых пикеров выравнивающих duck curve.

- лет через 15 газовые пикеры вытеснятся аккумуляторными маневровыми мощностями. Либо же раньше за счет "управления потребителями"/смарт метерами, если тренд выстрелит.

- В отличии от Европы, Китай "и компания" будут продолжать активно строить новые СЭС (+40% рынка в год). Где то через 5 лет установленная мощность СЭС и ВЭС в Китае перевалит за тераватт. В Индии будет 200 гигаватт. Резкий рост будет в Африке и Южной Америке.

- Где то через 10 лет будет бум на виртуальные электростанции. Хотя лично я надеюсь что это произойдет раньше. Будет время новых и интересных перемен, которые сейчас даже объяснить сложно (так же сложно как про криптовалюту 10 лет назад ).

- Где то лет через 30 бум технологий из группы "энергия в материю", металлический кремний занимает всё большее место в нашей жизни.



По рынку электроавто, тут краткосрочно спрогнозировать сложнее. Тут саботаж автопроизводителей которые не желают что то менять. На все популярные модели многомесячные очереди, на некоторые модели в пару лет, в автосалонах ассортимент пустой. В 2х самых популярных сегментах машин с двигателем внутреннего сгорания альтернатив из электромобилей нет совсем. Возможности производства растут крайне медленно (гораздо медленнее чем растёт спрос). Объемы производства маленькие, от этого логистика дорогая. Исходные материалы слабодиверсифицированы, а наукоёмкие средства производства не особо стремятся перестраивать конвееры. Лучшим способом простимулировать какой либо существенный прогресс в этой области - бойкот покупок новых машин с двигателем внутреннего сгорания. Спрос на электроэнергию со стороны электроавто еще 5 лет будет околонулевым, тк совпадает с суточным периодом и объемом перепроизводсва ЭЭ на крупных существующих электростанциях.



Всем лучи добра Потребности человечества очень неравномерны географически и по времени года недели и суток. Есть страны (например Норвегия), и регионы типа Шотландии которые производят ЭЭ из возобновляемых источников больше чем потребляют (А в некоторые времена года в разы больше чем способны потребить+продать/поставить).Наилучшие ресурсы для возобновляемой энергетики часто находятся там, где сама электроэнергия не особо и нужна. (Лучшие ветры дуют в арктике, в океанах, в горах. Лучшая инсоляция (и цена земли) там где 1 человек на км2, лучшие биоресурсы где аграрная страна и нуль промышленности, лучшие геотермальные на островах где промышленность ограничена логистикой итд ), повезло лишь с некоторыми гидроресурсами, это связано с тем, что люди селились возле пресной воды испокон веков. Выработать требуемый эвивалент энергии из возобновляемых источников не дорого не долго и не сложно, а сделать тоже самое в нужное время, возле потребителей или доставить задача не представляется возможной в ближайшие 15 лет.Теперь о цене электроэнергии. Она состоит из нескольких составляющих. Цена обслуживания, амортизация кап инвестиций и цена сырья.Цена кап инвестиций на НОВЫЕ 1Мвт угольной ТЭС 3-5млн (время строительства 4-8 лет). АЭС 5-16млн Время строительства ( 8-15 лет ). СЭС 0,5-2 млн Время строительства обычно до года. Стоимость обслуживания +- одинаковая. А вот сырье СЭС после ввода в эксплуатацию не потребляет.Получается забавный феномен пока строится угольная/атомная электростанция, то ВЭС или СЭС себя уже окупит. Именно поэтому по всему миру закрываются проэкты новых недостроенных электростаций начатых каких то 7-10 лет назад. А те что построены и работают, окупили капитальные затраты еще в 50х годах прошлого века. Если смотреть на проекты которые всё-таки вводятся в эксплуатацию, то это суперкритические топки, призванные заменить пару устаревших в районе огромных угольных бассейнов и крупной пр-ти и использующие существующую инфраструктуру (подьезды, составы, краны, паромы, ЛЭП).Теперь почему нам кажется, что всё плохо с солнечной энергетикой.Для успешного проекта крупной СЭС нужно: капитал, земля, спрос. В условиях Европы (и Японии) спрос падает, земли нет (Чернобыль и Алешковские пески не в счет), поэтому капитал сидит без дела или на других проектах. Всё что нам остается это оффшорная генерация (Когда ветряки в океане), и частная распределенная энергетика (крышные электростанции).И есть еще один момент проблемный для Европы, новые линии электропередач для продажи выработанной ЭЭ, стоят дороже чем новые электростанции (о чем многие даже не догадываются). Сейчас крупные альтернативные электростанции тяготеют к существующим магистралям, либо к потребителям, но этот ресурс скоро исчерпает себя.Где то встречал аналитику что бы покрыть потребность Европы в ЭЭ из возобновляемых источников, нужно увеличить пропускную способность сетей в десятки раз.Что нас ждет:- линии передач эволюционно обновляются, строются новые, давая место для экспансии продаж дешевой альтернативной ЭЭ, перетокам и сглаживанию спроса и выработки внутри европы. Весь крупный капитал направится туда, оставив средства производсва ЭЭ на откуп мелким инвесторам. Процесс длительный (10-20 лет) и болезненный для Европы с текущими технологиями.- экономика угольных ТЭС такова, что переложить кап затраты на модернизацию и обновления оборудования они не смогут. Постепенно будут закрываться (уменьшая предложение).- солнечные панели/инверторы будут дешеветь, по мере роста рынка будет оптимизироваться и логистика и монтаж. Всё больше будет "обязательного" монтажа при новом строительстве и реконструкции. Бум спроса в Европе лет через 5 (либо если раньше нагрянет энергетический кризис, лично я жду газового кризиса, хотя высоковероятны и другие варианты).- Всё больше будет предложения различных дешевых "безинверторных" систем, где потребители будут питаться напрямую постоянкой от батарей. Это вырастет в огромный рынок в развивающихся странах.- Пик производства ЭЭ на СЭС совпадает с пиком спроса, и ТЭС прийдется конкурировать с АЭС на рынке дешевой "базовой" генерации, а не дорогой "пиковой". Что будет вытеснять неэффективные, всё больше игроков уйдет в убыточную зону.- волатильность рынка будет и дальше повышаться (для примера есть страны с всплесками до 1500уе за МВт*ч и периодами отрицательных цен)- спрос на газ значительно (2х-3х) выростет за счет маневровых пикеров выравнивающих duck curve.- лет через 15 газовые пикеры вытеснятся аккумуляторными маневровыми мощностями. Либо же раньше за счет "управления потребителями"/смарт метерами, если тренд выстрелит.- В отличии от Европы, Китай "и компания" будут продолжать активно строить новые СЭС (+40% рынка в год). Где то через 5 лет установленная мощность СЭС и ВЭС в Китае перевалит за тераватт. В Индии будет 200 гигаватт. Резкий рост будет в Африке и Южной Америке.- Где то через 10 лет будет бум на виртуальные электростанции. Хотя лично я надеюсь что это произойдет раньше. Будет время новых и интересных перемен, которые сейчас даже объяснить сложно (так же сложно как про криптовалюту 10 лет назад ).- Где то лет через 30 бум технологий из группы "энергия в материю", металлический кремний занимает всё большее место в нашей жизни.По рынку электроавто, тут краткосрочно спрогнозировать сложнее. Тут саботаж автопроизводителей которые не желают что то менять. На все популярные модели многомесячные очереди, на некоторые модели в пару лет, в автосалонах ассортимент пустой. В 2х самых популярных сегментах машин с двигателем внутреннего сгорания альтернатив из электромобилей нет совсем. Возможности производства растут крайне медленно (гораздо медленнее чем растёт спрос). Объемы производства маленькие, от этого логистика дорогая. Исходные материалы слабодиверсифицированы, а наукоёмкие средства производства не особо стремятся перестраивать конвееры. Лучшим способом простимулировать какой либо существенный прогресс в этой области - бойкот покупок новых машин с двигателем внутреннего сгорания. Спрос на электроэнергию со стороны электроавто еще 5 лет будет околонулевым, тк совпадает с суточным периодом и объемом перепроизводсва ЭЭ на крупных существующих электростанциях.Всем лучи добра serega_rubin

Повідомлень: 584 З нами з: 22.01.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 15:43 Re: Валютный рынок в контексте Корнеев написав: Гривневим депозитам вірю Гривневим депозитам вірю Я тоже верю в гривну и не дождался поезда на станции 29(понадобилась гриша для работы) и очень сомневаюсь,что в этом году поезд будет на этой станции,т.к по прежнему считаю,что курс будут держать зубами! Эх! Надо было полностью сливаться в январе этого года па 28,7 и не слушать никаких аленей!P.S.Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги! Я тоже верю в гривну и не дождался поезда на станции 29(понадобилась гриша для работы) и очень сомневаюсь,что в этом году поезд будет на этой станции,т.к по прежнему считаю,что курс будут держать зубами! Эх! Надо было полностью сливаться в январе этого года па 28,7 и не слушать никаких аленей!P.S.Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги! bub-har Повідомлень: 1326 З нами з: 13.07.16 Подякував: 459 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6437643864396440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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