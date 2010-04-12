Додано: Пон 08 жов, 2018 15:27

ЛАД написав: По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики.

Не специалист, судить и писать не берусь.

Меня в первую очередь интересуют два вопроса:

1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?

2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты.

Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны.

Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным). По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики.Не специалист, судить и писать не берусь.Меня в первую очередь интересуют два вопроса:1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты.Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны.Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным).

Потребности человечества очень неравномерны географически и по времени года недели и суток. Есть страны (например Норвегия), и регионы типа Шотландии которые производят ЭЭ из возобновляемых источников больше чем потребляют (А в некоторые времена года в разы больше чем способны потребить+продать/поставить).Наилучшие ресурсы для возобновляемой энергетики часто находятся там, где сама электроэнергия не особо и нужна. (Лучшие ветры дуют в арктике, в океанах, в горах. Лучшая инсоляция (и цена земли) там где 1 человек на км2, лучшие биоресурсы где аграрная страна и нуль промышленности, лучшие геотермальные на островах где промышленность ограничена логистикой итд ), повезло лишь с некоторыми гидроресурсами, это связано с тем, что люди селились возле пресной воды испокон веков. Выработать требуемый эвивалент энергии из возобновляемых источников не дорого не долго и не сложно, а сделать тоже самое в нужное время, возле потребителей или доставить задача не представляется возможной в ближайшие 15 лет.Теперь о цене электроэнергии. Она состоит из нескольких составляющих. Цена обслуживания, амортизация кап инвестиций и цена сырья.Цена кап инвестиций на НОВЫЕ 1Мвт угольной ТЭС 3-5млн (время строительства 4-8 лет). АЭС 5-16млн Время строительства ( 8-15 лет ). СЭС 0,5-2 млн Время строительства обычно до года. Стоимость обслуживания +- одинаковая. А вот сырье СЭС после ввода в эксплуатацию не потребляет.Получается забавный феномен пока строится угольная/атомная электростанция, то ВЭС или СЭС себя уже окупит. Именно поэтому по всему миру закрываются проэкты новых недостроенных электростаций начатых каких то 7-10 лет назад. А те что построены и работают, окупили капитальные затраты еще в 50х годах прошлого века. Если смотреть на проекты которые всё-таки вводятся в эксплуатацию, то это суперкритические топки, призванные заменить пару устаревших в районе огромных угольных бассейнов и крупной пр-ти и использующие существующую инфраструктуру (подьезды, составы, краны, паромы, ЛЭП).Теперь почему нам кажется, что всё плохо с солнечной энергетикой.Для успешного проекта крупной СЭС нужно: капитал, земля, спрос. В условиях Европы (и Японии) спрос падает, земли нет (Чернобыль и Алешковские пески не в счет), поэтому капитал сидит без дела или на других проектах. Всё что нам остается это оффшорная генерация (Когда ветряки в океане), и частная распределенная энергетика (крышные электростанции).И есть еще один момент проблемный для Европы, новые линии электропередач для продажи выработанной ЭЭ, стоят дороже чем новые электростанции (о чем многие даже не догадываются). Сейчас крупные альтернативные электростанции тяготеют к существующим магистралям, либо к потребителям, но этот ресурс скоро исчерпает себя.Где то встречал аналитику что бы покрыть потребность Европы в ЭЭ из возобновляемых источников, нужно увеличить пропускную способность сетей в десятки раз.Что нас ждет:- линии передач эволюционно обновляются, строются новые, давая место для экспансии продаж дешевой альтернативной ЭЭ, перетокам и сглаживанию спроса и выработки внутри европы. Весь крупный капитал направится туда, оставив средства производсва ЭЭ на откуп мелким инвесторам. Процесс длительный (10-20 лет) и болезненный для Европы с текущими технологиями.- экономика угольных ТЭС такова, что переложить кап затраты на модернизацию и обновления оборудования они не смогут. Постепенно будут закрываться (уменьшая предложение).- солнечные панели/инверторы будут дешеветь, по мере роста рынка будет оптимизироваться и логистика и монтаж. Всё больше будет "обязательного" монтажа при новом строительстве и реконструкции. Бум спроса в Европе лет через 5 (либо если раньше нагрянет энергетический кризис, лично я жду газового кризиса, хотя высоковероятны и другие варианты).- Всё больше будет предложения различных дешевых "безинверторных" систем, где потребители будут питаться напрямую постоянкой от батарей. Это вырастет в огромный рынок в развивающихся странах.- Пик производства ЭЭ на СЭС совпадает с пиком спроса, и ТЭС прийдется конкурировать с АЭС на рынке дешевой "базовой" генерации, а не дорогой "пиковой". Что будет вытеснять неэффективные, всё больше игроков уйдет в убыточную зону.- волатильность рынка будет и дальше повышаться (для примера есть страны с всплесками до 1500уе за МВт*ч и периодами отрицательных цен)- спрос на газ значительно (2х-3х) выростет за счет маневровых пикеров выравнивающих duck curve.- лет через 15 газовые пикеры вытеснятся аккумуляторными маневровыми мощностями. Либо же раньше за счет "управления потребителями"/смарт метерами, если тренд выстрелит.- В отличии от Европы, Китай "и компания" будут продолжать активно строить новые СЭС (+40% рынка в год). Где то через 5 лет установленная мощность СЭС и ВЭС в Китае перевалит за тераватт. В Индии будет 200 гигаватт. Резкий рост будет в Африке и Южной Америке.- Где то через 10 лет будет бум на виртуальные электростанции. Хотя лично я надеюсь что это произойдет раньше. Будет время новых и интересных перемен, которые сейчас даже объяснить сложно (так же сложно как про криптовалюту 10 лет назад ).- Где то лет через 30 бум технологий из группы "энергия в материю", металлический кремний занимает всё большее место в нашей жизни.По рынку электроавто, тут краткосрочно спрогнозировать сложнее. Тут саботаж автопроизводителей которые не желают что то менять. На все популярные модели многомесячные очереди, на некоторые модели в пару лет, в автосалонах ассортимент пустой. В 2х самых популярных сегментах машин с двигателем внутреннего сгорания альтернатив из электромобилей нет совсем. Возможности производства растут крайне медленно (гораздо медленнее чем растёт спрос). Объемы производства маленькие, от этого логистика дорогая. Исходные материалы слабодиверсифицированы, а наукоёмкие средства производства не особо стремятся перестраивать конвееры. Лучшим способом простимулировать какой либо существенный прогресс в этой области - бойкот покупок новых машин с двигателем внутреннего сгорания. Спрос на электроэнергию со стороны электроавто еще 5 лет будет околонулевым, тк совпадает с суточным периодом и объемом перепроизводсва ЭЭ на крупных существующих электростанциях.Всем лучи добра