Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 9,03 коп., на торгах понедельника понизился на 0,31 коп., оказавшись на уровне 28,0879 UAH/USD tom.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,70 коп., составил 28,0902 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 октября с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку США 08-го отмечают День Колумба, и тамошние банки закрыты, на нашем межбанке в понедельник торговался доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».
Около 10.08 курс доллара, выйдя в реальную сферу, вырос в цене, поднявшись к 28,08/28,13, а спустя полчаса сузил спред до 28,09/28,13 UAH/USD tom.
С этого момента началось неспешное снижение курса «завтрашнего» «американца», оказавшегося около 11.16 Киева на уровне 28,09/28,12, а спустя 8 минут доллар, ускорив коррекцию, понизился до 28,08/28,11 UAH/USD.
С 11.37 в течение час пара доллар-гривня на межбанке не покидала отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.
В дальнейшем, до 14.30 Киева «завтрашний» доллар на межбанке пребывал в диапазоне 28,07-08/28,100-105 UAH/USD tom.
С 14.30 на опустевшем межбанке возобновилось «порционное» подорожание СКВ на единичных покупках доллара, поднявшее цену «американца» до 28,085/28,110 UAH/USD tom.
Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.
Сессия по безналичному доллару на межбанке в понедельник завершились в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0889 UAH/USD tom.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,07% с 28,0672 UAH/USD до 28,0879 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 08 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 08 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, в понедельник США отмечают День Колумба, обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра» в условиях падения притока экспортной выручки, характерного для дебюта сессии.
Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на возобновление подорожания безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка, держатели СКВ не торопились выходить на рынок с его продажами. Основанием для возвращение на межбанк «зеленых быков» стало ожидание падения притока СКВ из-за рубежа вследствие выходного дня в Америке. В понедельник на счета экспортеров не упадет ни доллара, а то, что появится на счетах во вторник, можно будет вынести на межбанк лишь к среде.
Ограниченность роста курса безналичного доллара стала следствием двух обстоятельств: импортеры не покупали СКВ, потому что не было возможности перечислить доллар из-за неработающих банков, а во-вторых, заметно «сжалась» гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд был подтвержден повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, доллар валютированием «завтра» или tom непопулярен в Украине. Его в подобном качестве предпочитают не приобретать и не продавать.
Во-вторых, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, которую к тому же «придерживали» в расчете на возобновление подорожания СКВ на ближайших торгах.
В-третьих, импортеры не приобретали «завтрашнюю» СКВ, не имея возможности ее перечислить из-за неработающих банков в США.
В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами («синдром понедельника»).
Дата: 08 октября 2018 г. 17.20
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,07/28,12 UAH/USD (с утра – 28,10/28,18 UAH/USD, к 11.17 - 28,07/28,13 UAH/USD, к обеду - 28,05/28,12 UAH/USD) € – 32,40/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,65 UAH/EUR, к 11.17 - 32,45/32,60 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,55 UAH/EUR) RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,422 UAH/RUB, к 11.17 - 0,415/0,422 UAH/RUB, к обеду - 0,412/0,422 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок, характерной для понедельника. Лишь после 11.00 началась реальная торговля, сопровождаемая коррекцией действующих цен, вызванная более заметным клиентским «приносом», а также нехваткой гривневого ресурса. Кроме того. Местные дилеры дисконтировали цены в паре доллар-гривня в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.
Около 12.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение цен и даже немного приподняли их, следуя «пожеланиям трудящихся». После обеда потребовалось приподнять цены более значимых бидов для стимулирования клиентского «приноса».
По итогам дня в оптовом сегменте наличного рынка Днепра сложилось равновесие покупок и продаж, которое, однако, не помогло оборотам, немного понизившим показатели предыдущей сессии и заслужив «четверку».
Дата: 08 октября 2018 г. 16.16 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,02/27,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню 28,07/28,13 UAH/USD) € 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню 32,40/32,685 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок без ценовых ревизий.
На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды.
Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в пятницу, «тройку».
Дата: 08 октября 2018 г. 16.30
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню – 28,07/28,13 UAH/USD) € – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,45/32,65 UAH/EUR) RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,419 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях мелкооптового (до $3 тыс.)равновесие спроса и предложения доллара.
В период до полудня на рынке города сохранялось равновесие покупок и продаж мелкооптовых партий СКВ, не требующее ценовых ревизий.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,45/32,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,419 UAH/RUB. На указанное время здесь все еще сохранилось равновесие покупок и продаж мелкооптовых (до $5,0 тыс.) партий доллара.
После обеда на рынке Запорожья ликвидность равновесных сделок не выросла, что стало основной причиной некоторого снижения оборотов, несмотря на сохраняющееся в течение дня баланса спроса и предложения. Заслужив от местных валютчиков «тройку», ликвидность немного ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Дата: 08 октября 2018 г. на 16.05
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,05/28,14 UAH/USD (с утра - 28,10/28,20 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,18 UAH/USD) € – 32,35/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,68 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,62 UAH/EUR) RUB 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)
ЛАД написав:По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики. Не специалист, судить и писать не берусь. Меня в первую очередь интересуют два вопроса: 1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии? 2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты. Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны. Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным).
Потребности человечества очень неравномерны географически и по времени года недели и суток. Есть страны (например Норвегия), и регионы типа Шотландии которые производят ЭЭ из возобновляемых источников больше чем потребляют (А в некоторые времена года в разы больше чем способны потребить+продать/поставить). Наилучшие ресурсы для возобновляемой энергетики часто находятся там, где сама электроэнергия не особо и нужна. (Лучшие ветры дуют в арктике, в океанах, в горах. Лучшая инсоляция (и цена земли) там где 1 человек на км2, лучшие биоресурсы где аграрная страна и нуль промышленности, лучшие геотермальные на островах где промышленность ограничена логистикой итд ), повезло лишь с некоторыми гидроресурсами, это связано с тем, что люди селились возле пресной воды испокон веков. Выработать требуемый эвивалент энергии из возобновляемых источников не дорого не долго и не сложно, а сделать тоже самое в нужное время, возле потребителей или доставить задача не представляется возможной в ближайшие 15 лет.
Теперь о цене электроэнергии. Она состоит из нескольких составляющих. Цена обслуживания, амортизация кап инвестиций и цена сырья. Цена кап инвестиций на НОВЫЕ 1Мвт угольной ТЭС 3-5млн (время строительства 4-8 лет). АЭС 5-16млн Время строительства ( 8-15 лет ). СЭС 0,5-2 млн Время строительства обычно до года. Стоимость обслуживания +- одинаковая. А вот сырье СЭС после ввода в эксплуатацию не потребляет.
Получается забавный феномен пока строится угольная/атомная электростанция, то ВЭС или СЭС себя уже окупит. Именно поэтому по всему миру закрываются проэкты новых недостроенных электростаций начатых каких то 7-10 лет назад. А те что построены и работают, окупили капитальные затраты еще в 50х годах прошлого века. Если смотреть на проекты которые всё-таки вводятся в эксплуатацию, то это суперкритические топки, призванные заменить пару устаревших в районе огромных угольных бассейнов и крупной пр-ти и использующие существующую инфраструктуру (подьезды, составы, краны, паромы, ЛЭП).
Теперь почему нам кажется, что всё плохо с солнечной энергетикой. Для успешного проекта крупной СЭС нужно: капитал, земля, спрос. В условиях Европы (и Японии) спрос падает, земли нет (Чернобыль и Алешковские пески не в счет), поэтому капитал сидит без дела или на других проектах. Всё что нам остается это оффшорная генерация (Когда ветряки в океане), и частная распределенная энергетика (крышные электростанции).
И есть еще один момент проблемный для Европы, новые линии электропередач для продажи выработанной ЭЭ, стоят дороже чем новые электростанции (о чем многие даже не догадываются). Сейчас крупные альтернативные электростанции тяготеют к существующим магистралям, либо к потребителям, но этот ресурс скоро исчерпает себя.
Где то встречал аналитику что бы покрыть потребность Европы в ЭЭ из возобновляемых источников, нужно увеличить пропускную способность сетей в десятки раз.
Что нас ждет: - линии передач эволюционно обновляются, строются новые, давая место для экспансии продаж дешевой альтернативной ЭЭ, перетокам и сглаживанию спроса и выработки внутри европы. Весь крупный капитал направится туда, оставив средства производсва ЭЭ на откуп мелким инвесторам. Процесс длительный (10-20 лет) и болезненный для Европы с текущими технологиями. - экономика угольных ТЭС такова, что переложить кап затраты на модернизацию и обновления оборудования они не смогут. Постепенно будут закрываться (уменьшая предложение). - солнечные панели/инверторы будут дешеветь, по мере роста рынка будет оптимизироваться и логистика и монтаж. Всё больше будет "обязательного" монтажа при новом строительстве и реконструкции. Бум спроса в Европе лет через 5 (либо если раньше нагрянет энергетический кризис, лично я жду газового кризиса, хотя высоковероятны и другие варианты). - Всё больше будет предложения различных дешевых "безинверторных" систем, где потребители будут питаться напрямую постоянкой от батарей. Это вырастет в огромный рынок в развивающихся странах. - Пик производства ЭЭ на СЭС совпадает с пиком спроса, и ТЭС прийдется конкурировать с АЭС на рынке дешевой "базовой" генерации, а не дорогой "пиковой". Что будет вытеснять неэффективные, всё больше игроков уйдет в убыточную зону. - волатильность рынка будет и дальше повышаться (для примера есть страны с всплесками до 1500уе за МВт*ч и периодами отрицательных цен) - спрос на газ значительно (2х-3х) выростет за счет маневровых пикеров выравнивающих duck curve. - лет через 15 газовые пикеры вытеснятся аккумуляторными маневровыми мощностями. Либо же раньше за счет "управления потребителями"/смарт метерами, если тренд выстрелит. - В отличии от Европы, Китай "и компания" будут продолжать активно строить новые СЭС (+40% рынка в год). Где то через 5 лет установленная мощность СЭС и ВЭС в Китае перевалит за тераватт. В Индии будет 200 гигаватт. Резкий рост будет в Африке и Южной Америке. - Где то через 10 лет будет бум на виртуальные электростанции. Хотя лично я надеюсь что это произойдет раньше. Будет время новых и интересных перемен, которые сейчас даже объяснить сложно (так же сложно как про криптовалюту 10 лет назад ). - Где то лет через 30 бум технологий из группы "энергия в материю", металлический кремний занимает всё большее место в нашей жизни.
По рынку электроавто, тут краткосрочно спрогнозировать сложнее. Тут саботаж автопроизводителей которые не желают что то менять. На все популярные модели многомесячные очереди, на некоторые модели в пару лет, в автосалонах ассортимент пустой. В 2х самых популярных сегментах машин с двигателем внутреннего сгорания альтернатив из электромобилей нет совсем. Возможности производства растут крайне медленно (гораздо медленнее чем растёт спрос). Объемы производства маленькие, от этого логистика дорогая. Исходные материалы слабодиверсифицированы, а наукоёмкие средства производства не особо стремятся перестраивать конвееры. Лучшим способом простимулировать какой либо существенный прогресс в этой области - бойкот покупок новых машин с двигателем внутреннего сгорания. Спрос на электроэнергию со стороны электроавто еще 5 лет будет околонулевым, тк совпадает с суточным периодом и объемом перепроизводсва ЭЭ на крупных существующих электростанциях.
Я тоже верю в гривну и не дождался поезда на станции 29(понадобилась гриша для работы) и очень сомневаюсь,что в этом году поезд будет на этой станции,т.к по прежнему считаю,что курс будут держать зубами! Эх! Надо было полностью сливаться в январе этого года па 28,7 и не слушать никаких аленей!P.S.Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги!
serega_rubin написав:По рынку электроавто, тут краткосрочно спрогнозировать сложнее. Тут саботаж автопроизводителей которые не желают что то менять.
Странно видеть такое обвинение после весьма серьезного анализа проблем генерации и передачи. Начнем с того, что почти все ведущие производители показали электрокары хотя бы в виде концептов. В этой области проблем не меньше. Про возможности наращивания производства Вы написали сами. Тут нужны огромные деньги. Концерны вынуждены объединять разработки обновленных моделей с ДВС, поскольку в одиночку не хватает средств. Переход на принципиально новую технику существенно дороже. Кроме того, слишком велики риски быстрого перехода. Пока ЭМ экзотика, на них есть существенные дотации. При массовом производстве, дотации станут непосильными для бюджетов и их отменят. Это приведет к существенному подорожанию ЭМ, что скажется на сокращении продаж. А сокращение продаж сразу после гигантских вложений чревато банкротством. Это не саботаж. Это просто бизнес, который считает деньги. Если бизнес начнет носиться с идеями, он вылетит в трубу. Ну и готовность потребителей отказаться от привычных удобств ради абстрактного прогресса тоже под вопросом. Лично я не готов тратить часы на заправках, а домашняя зарядка в условиях мегаполиса весьма проблематична. Не будет никакого бойкота. Мы можем рассуждать о прогрессе на публике, но когда остаемся одни, голосуем кошельком за комфорт и дешевизну. Возможно, ЭМ и перспективны, но нужно еще очень много времени.
Aps написав:А что будет по вашему с курсом и ценами если дефолт объявить? Народу полегчает думаете?
К 2008 году банковская система Исландии имела задолженность, которая была равна 10 ВВП. В стране обанкротилось три частных банка, началась депрессия и экономика сократилась на 10% в течение следующих двух лет. Решением общенародного референдума страна отказалась выплачивать внешние долги. С 2011 года экономика страны растёт. ВВП на душу населения вырос по сравнению с 2010 годом более чем на 65 %
У них обанкротились банки и они отказались выплачивать нерезидентам вклады. Это при том что формально и не должны были так как система страхования была только для резидентов. Это явно не наш случай.
igorya написав:........ Есть такой анекдот, как пришли типа к мудрецу леса сове зайцы за советом, что сделать, чтоб их волк не гонял. Ну та подумала и говорит: станьте просто ежиками. Те: а как ? Сова: не знаю, я только стратег.
От такая национальная беда, количество "стратегов" и "экспертов" по всем вопросам на любые темы.
Есть и другая национальная беда - нежелание думать и замена мысли верой. Веры разные - кто верит президенту, кто правительству, кто националистам, кто попам, кто росс. пропаганде ... Верить легче, чем думать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом