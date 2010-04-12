По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики. Не специалист, судить и писать не берусь. Меня в первую очередь интересуют два вопроса: 1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии? 2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты. Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны. Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным).
вместо 1000 слов :
Площадь пустыни, которую нужно покрыть солнечными батареями, чтобы получить энергию, необходимую сегодня для всего мира, Европы и Германии
Aps написав:У них обанкротились банки и они отказались выплачивать нерезидентам вклады. Это при том что формально и не должны были так как система страхования была только для резидентов. Это явно не наш случай.
Может это нам ближе?
В 2001 году Молдова пропустила сроки выплаты по еврооблигациям 1997 года выпуска, а постепенно и вовсе перестала выкупать у инвесторов ценные бумаги. В июне 2002 года страна объявила дефолт по бондам на сумму $70 млн. Если бы не был объявлен дефолт, стране пришлось бы ежегодно выплачивать в качестве процентов по долгам около 70% всего бюджета. Уже через месяц было подписано соглашение о реструктуризации, и Молдавия выиграла время для погашения долга.
Surfer Картинка вроде бы красивая и очень оптимистичная. Но ... Срабатывает то, о чём писал serega_rubin - проблемы доставки. Попробуйте переслать эл.-энергию из Сахары в США, Китай или даже в Украину. Сразу 2 проблемы - стоимость ЛЭП + колоссальные потери при передаче на такие расстояния. А в Сахаре эл.-энергия в таких количествах и даром не нужна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
ЛАД написав:Не спорю. Как и большинство человеческих проблем. Но в определённые периоды времени в различных регионах она обостряется.
раз уж не с кем поговорить и хочется излить накопившееся за годы раздумий - не стесняйтесь, шпарьте от души... что-нибудь эдакое постно-теоретическое, бесполезное, но обязательно много-буквенное
Уступаю эту честь Вам. Вы уже как-то признавались, что мне не симпатизируете. Я Вам тоже (тем более, что ничего по теме на этой ветке от Вас не видел). Мы с Вами мужчины. Так что рад, что мы оба не голубые, надеюсь, это уже все поняли. Так не стоит это лишний раз подчёркивать. Изливайте свою язвительность где-нибудь в другом месте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом