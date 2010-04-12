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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6439644064416442>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:43

  crazymod написав:
  ЛАД написав:Тем временем, евро 1,1471


надо брать

Надеюсь взять дешевле.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Есть и другая национальная беда - нежелание думать

Эта беда интернациональна.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:45

По состоявшемуся обсуждению солнечной (и вообще, альтернативной) энергетики.
Не специалист, судить и писать не берусь.
Меня в первую очередь интересуют два вопроса:
1. Способна ли альтернативная энергетика обеспечить потребности человечества в энергии?
2. Экономическая эффективность альтернативной энергетики. Сегодняшние цены на неё как-то великоваты.
Понимаю, что углеводородная энергетика в перспективе изживает себя - потребление энергии человечеством быстро растёт, а запасы углеводородов не бесконечны.
Но и альтернативная энергетика вызывает вопросы. Мне кажется, что на сегодня она может играть только вспомогательную роль, так же, как электроавто (даже по признаниям производителей они пока уступают обычным).


вместо 1000 слов :

Площадь пустыни, которую нужно покрыть солнечными батареями, чтобы получить энергию, необходимую сегодня для всего мира, Европы и Германии

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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:48

  Долярчик написав:
  ребе Нок написав:Ктот тут искал депозит. Кредит Днепр 17,5 в грише на 7 месяце

...де Ви це прочитали?(на оф сайті щось не бачу) :roll:

17+0.5 за оформление онлайн
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:56

Итог на сегодня - утром 28,13/28,16.
Жнём приём упал до 28,10, к вечеру 28,11.
Продажа днём проскакивала на 28,13. Сохранилось ли такое к вечеру, точно не скажу, не проверял, но вряд ли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:58

  Aps написав:У них обанкротились банки и они отказались выплачивать нерезидентам вклады.
Это при том что формально и не должны были так как система страхования была только для резидентов.
Это явно не наш случай.


Может это нам ближе?

В 2001 году Молдова пропустила сроки выплаты по еврооблигациям 1997 года выпуска, а постепенно и вовсе перестала выкупать у инвесторов ценные бумаги. В июне 2002 года страна объявила дефолт по бондам на сумму $70 млн.
Если бы не был объявлен дефолт, стране пришлось бы ежегодно выплачивать в качестве процентов по долгам около 70% всего бюджета.
Уже через месяц было подписано соглашение о реструктуризации, и Молдавия выиграла время для погашения долга.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:59

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Есть и другая национальная беда - нежелание думать

Эта беда интернациональна.

Не спорю. Как и большинство человеческих проблем. Но в определённые периоды времени в различных регионах она обостряется.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:05

Surfer
Картинка вроде бы красивая и очень оптимистичная. :)
Но ... Срабатывает то, о чём писал serega_rubin - проблемы доставки. Попробуйте переслать эл.-энергию из Сахары в США, Китай или даже в Украину.
Сразу 2 проблемы - стоимость ЛЭП + колоссальные потери при передаче на такие расстояния.
А в Сахаре эл.-энергия в таких количествах и даром не нужна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:06

  ЛАД написав:Не спорю. Как и большинство человеческих проблем. Но в определённые периоды времени в различных регионах она обостряется.

раз уж не с кем поговорить и хочется излить накопившееся за годы раздумий - не стесняйтесь, шпарьте от души...
что-нибудь эдакое постно-теоретическое, бесполезное, но обязательно много-буквенное :evil:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:16

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:Не спорю. Как и большинство человеческих проблем. Но в определённые периоды времени в различных регионах она обостряется.

раз уж не с кем поговорить и хочется излить накопившееся за годы раздумий - не стесняйтесь, шпарьте от души...
что-нибудь эдакое постно-теоретическое, бесполезное, но обязательно много-буквенное :evil:

Уступаю эту честь Вам.
Вы уже как-то признавались, что мне не симпатизируете. Я Вам тоже (тем более, что ничего по теме на этой ветке от Вас не видел). Мы с Вами мужчины. Так что рад, что мы оба не голубые, надеюсь, это уже все поняли. Так не стоит это лишний раз подчёркивать. Изливайте свою язвительность где-нибудь в другом месте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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