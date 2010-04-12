и в другом тоже, безусловно.
вас тут спасает исключительная терпеливость модерации. исключительная. имхо.
сивокобыльего бреда в большей пропорции сложно себе представить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:27
и в другом тоже, безусловно.
вас тут спасает исключительная терпеливость модерации. исключительная. имхо.
сивокобыльего бреда в большей пропорции сложно себе представить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:28
Думать мало, надо еще владеть информацией. Где ее брать - из заангажированных СМИ? Из Охри-Найманов? Из ОБС?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61
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