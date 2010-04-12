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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6439644064416442

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:27

  ЛАД написав:...Так не стоит это лишний раз подчёркивать. Изливайте свою язвительность где-нибудь в другом месте.

и в другом тоже, безусловно.
вас тут спасает исключительная терпеливость модерации. исключительная. имхо.
сивокобыльего бреда в большей пропорции сложно себе представить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:28

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Есть и другая национальная беда - нежелание думать
Эта беда интернациональна.

Думать мало, надо еще владеть информацией. Где ее брать - из заангажированных СМИ? Из Охри-Найманов? Из ОБС?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61
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