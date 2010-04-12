и в другом тоже, безусловно.
вас тут спасает исключительная терпеливость модерации. исключительная. имхо.
сивокобыльего бреда в большей пропорции сложно себе представить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:27
и в другом тоже, безусловно.
вас тут спасает исключительная терпеливость модерации. исключительная. имхо.
сивокобыльего бреда в большей пропорции сложно себе представить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:28
Думать мало, надо еще владеть информацией. Где ее брать - из заангажированных СМИ? Из Охри-Найманов? Из ОБС?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:50
serega_rubin
Спасибо за подробный ответ.
Честно признаЮсь - не всё понял. Понятия "смарт метер" и "виртуальные электростанции" впервые услышал. Так же и о "технологиях из группы "энергия в материю". Посмотрю.
С первым абзацем всё понятно и вопросов нет.
По затратам тоже (хотя не ожидал, что разница в стоимости настолько велика). И понятно, что солнечные панели, по-видимому, будут ещё дешеветь.
Не говорю, что "всё плохо с солнечной энергетикой". Но смущает как раз то, что Вы написали: "Наилучшие ресурсы для возобновляемой энергетики часто находятся там, где сама электроэнергия не особо и нужна". Например, зимой в
Харькове очень мало солнечных дней + вообще короткий световой день. Севернее дни зимой ещё короче. Каким образом можно ставить вопрос о замене обычных эл.-станций солнечными?
Поразбираюсь подробнее с Вашим постом, может, будут ещё вопросы.
По электроавто согласен с постом Сибарита - эта часть у Вас выглядит значительно слабее.
Уже спрашивал, Вы, если не ошибаюсь, собирались написать статьи на эту тему. Если написали, то где можно почитать? Можно в личку.
Или посоветуйте, пожалуйста, что почитать по этой теме (более-менее краткое и популярное, становиться специалистом в этом вопросе не планирую ).
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 жов, 2018 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:51
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:55
Спасибо за вежливый, аргументированный и убедительный ответ.
Чувствую, Вы уже в Европе обеими ногами и другими местами.
Что спасает Вас? Повязка на глазу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:59
Re: Валютный рынок в контексте
Иллюстрация из проекта Desertec (400миллиардов евро). Солнечная энергия пустыни для Европы. Обломался по той же причине ради которой и строился. Цель была обеспечить Европу дешевой ЭЭ, а Африку рабочими местами и как следствие решить проблему мигрантов и бедности. Из-за политической нестабильности осуществить не смогли. Потери на транспортировке там в проекте колоссальные. Как и стоимость самих линий передачи (они оказались дороже чем сейчас строить крышные станции в более стабильной Европе из подешевевших Китайских панелей)
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:16
ihorkyiv
Немає ніяких нервів.Я регулярно купляю валюту для власних потреб.Скальпінгом не займаюсь але за трендом слідкую.Тому якщо є можливість купити дешевше на висхідному тренді - чому ні? Сьогодні купив певну кілька тисяч по 28.10. Долар був у наявності в достатній кількості щоб мені як постійному клієнту видали новими сотнями
Щодо очікуванння рівних цифр, які я ще називаю "солодкими" то в цьому є великий ризик.Як правило долар трішки не дотягує до них і висаджує усіх хто на них чекає.Таке було у січні коли курс трошки не дотягнув до 29 і розвернувся на 28.90 і раніше ніж усі чекали- у кінці січня.Навіть якщо буде 28.00 в оферах то профіт в 100 грн на тисячі занадто малий бо коли вистрелить то збитки можуть бути мінімум 400 грн від першої круглої цифри 28.50
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:24
Но вообще статья хорошо иллюстрирует малополезность прогнозов.
Прогноз МРР по цене на газ - 190 долл. При том, что
Хотя цифра удивила, выше 300 долл. вроде не видел. Или это без налогов и транспорта?
Понравился разброс прогнозов по инфляции от 9 до 14,5%. (хотя реальная, думаю, будет ещё выше).
Возвращаясь от перспектив СЭС к повседневной жизни: "Война за украинские АЭС завершится подорожанием света"
Думаю, что летом следующего года независимо от результатов описанного в статье, эл.-энергия подорожает в 1,5-2 раза.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:29
Re: Валютный рынок в контексте
Окей тут ответ лёгкий. Мы проецируем наш жизненный опыт и масштабируем его. Здесь кроется много заблуждений. Оказывается что зимой спрос на электроэнергию в нашей широте обычно ниже чем летом. Сказывается более активный бизнес, производство и кондиционирование. Когда массово перейдем на электромобили то контраст будет еще выше, тк зимой транспорт чаще в гараже и пробег меньше. (севернее нас вообще малый процент населения и про зиму можно не париться как про планетарную задачу) В тоже время гидроресурсы несколько повышаются. Еще интересный момент, в 80% времени выработка ветром повышается когда у солнечных панелей падает. Т.е. они компенсируют друг друга.
Дальше ТЭС и ТЭЦ наша зима для них клондайк. Если летом они производят "тепловое загрязнение" меняющее экосистему на километры вокруг, то зимой они продают "паразитное тепло" в неутеплённые дома, теплицы и тд. Если раньше зимой/осенью/весной они проходили обслуживание, тк летом пик потребления. То в недалёком будущем эта картина развернется, а так же когенерационные установки имеют шанс приобрести популярность. Энергетическую независимость на альтернативных источниках ЭЭ в масштабах Украины построить очень сложно (в ближайшие 15 лет невозможно с нашим торговым балансом, а оборудования надо много и всё импортное, нужно продвигать это как общенациональную задачу и начинать максимально раньше пока не поздно). Эта задача решается только несколькими соседними странами, с пиковыми перетоками и различными климатическими условиями.
А вообще тема интересная обширная динамичная и статьи еще нет, все ресурсы читаю на иностранном. Отличные статьи есть от fraunhofer и от llnl. Многие новые термины на наши языки еще не перевели.
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:37
Re: Валютный рынок в контексте
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