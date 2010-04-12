Додано: Пон 08 жов, 2018 18:29

ЛАД написав: Например, зимой в

Харькове очень мало солнечных дней + вообще короткий световой день. Севернее дни зимой ещё короче. Каким образом можно ставить вопрос о замене обычных эл.-станций солнечными? Например, зимой вХарькове очень мало солнечных дней + вообще короткий световой день. Севернее дни зимой ещё короче. Каким образом можно ставить вопрос о замене обычных эл.-станций солнечными?

Окей тут ответ лёгкий. Мы проецируем наш жизненный опыт и масштабируем его. Здесь кроется много заблуждений. Оказывается что зимой спрос на электроэнергию в нашей широте обычно ниже чем летом. Сказывается более активный бизнес, производство и кондиционирование. Когда массово перейдем на электромобили то контраст будет еще выше, тк зимой транспорт чаще в гараже и пробег меньше. (севернее нас вообще малый процент населения и про зиму можно не париться как про планетарную задачу) В тоже время гидроресурсы несколько повышаются. Еще интересный момент, в 80% времени выработка ветром повышается когда у солнечных панелей падает. Т.е. они компенсируют друг друга.Дальше ТЭС и ТЭЦ наша зима для них клондайк. Если летом они производят "тепловое загрязнение" меняющее экосистему на километры вокруг, то зимой они продают "паразитное тепло" в неутеплённые дома, теплицы и тд. Если раньше зимой/осенью/весной они проходили обслуживание, тк летом пик потребления. То в недалёком будущем эта картина развернется, а так же когенерационные установки имеют шанс приобрести популярность. Энергетическую независимость на альтернативных источниках ЭЭ в масштабах Украины построить очень сложно (в ближайшие 15 лет невозможно с нашим торговым балансом, а оборудования надо много и всё импортное, нужно продвигать это как общенациональную задачу и начинать максимально раньше пока не поздно). Эта задача решается только несколькими соседними странами, с пиковыми перетоками и различными климатическими условиями.А вообще тема интересная обширная динамичная и статьи еще нет, все ресурсы читаю на иностранном. Отличные статьи есть от fraunhofer и от llnl. Многие новые термины на наши языки еще не перевели.