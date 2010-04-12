Додано: Пон 08 жов, 2018 18:44

ЛАД написав: Surfer

Картинка вроде бы красивая и очень оптимистичная.

Но ... Срабатывает то, о чём писал serega_rubin - проблемы доставки. Попробуйте переслать эл.-энергию из Сахары в США, Китай или даже в Украину.

Сразу 2 проблемы - стоимость ЛЭП + колоссальные потери при передаче на такие расстояния.

А в Сахаре эл.-энергия в таких количествах и даром не нужна. Картинка вроде бы красивая и очень оптимистичная.Но ... Срабатывает то, о чём писал- проблемы доставки. Попробуйте переслать эл.-энергию из Сахары в США, Китай или даже в Украину.Сразу 2 проблемы - стоимость ЛЭП + колоссальные потери при передаче на такие расстояния.А в Сахаре эл.-энергия в таких количествах и даром не нужна.

Да не срабатывает , глупости это все про проблемы доставки. Учитесь мыслить более абстрактно - а то чисто как дети. Вам дана сравнительная оценка площади земли необходимая для обеспечения всей планеты энергией. Никто не собирается концентрировать все батареи только в сахаре. Есть масса территорий с не худшими коэффициентами солнечной активности. Даже если располагать солнечные панели далее от экватора , пусть их долевая площать будет больше, но в масштабах всей планеты - это все равно мизерный мизер , который элементарно реализовать , что кстати сегодня и происходит - даже у нас , далеко не сахара но наблюдается настоящий бум установок солнечных панелей. А если вспомнить что есть еще как минимум ветроэнергетика, которая не менее эффективна чем солнечные панелей, способна работать и днем и ночью , даже при слабых ветрах, и еще раз взглянув на эту карту но уже без детских глупостей становится абсолютно ясным что зеленой энергетике элементарно просто обеспечить потребности человечества в электроэнергии при чем в весьма обозримом будущем.