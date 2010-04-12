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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6440644164426443

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:37

Re: Валютный рынок в контексте

а о валюте инфа будет?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:44

  ЛАД написав:Surfer
Картинка вроде бы красивая и очень оптимистичная. :)
Но ... Срабатывает то, о чём писал serega_rubin - проблемы доставки. Попробуйте переслать эл.-энергию из Сахары в США, Китай или даже в Украину.
Сразу 2 проблемы - стоимость ЛЭП + колоссальные потери при передаче на такие расстояния.
А в Сахаре эл.-энергия в таких количествах и даром не нужна.


Да не срабатывает , глупости это все про проблемы доставки. Учитесь мыслить более абстрактно - а то чисто как дети. Вам дана сравнительная оценка площади земли необходимая для обеспечения всей планеты энергией. Никто не собирается концентрировать все батареи только в сахаре. Есть масса территорий с не худшими коэффициентами солнечной активности. Даже если располагать солнечные панели далее от экватора , пусть их долевая площать будет больше, но в масштабах всей планеты - это все равно мизерный мизер , который элементарно реализовать , что кстати сегодня и происходит - даже у нас , далеко не сахара но наблюдается настоящий бум установок солнечных панелей. А если вспомнить что есть еще как минимум ветроэнергетика, которая не менее эффективна чем солнечные панелей, способна работать и днем и ночью , даже при слабых ветрах, и еще раз взглянув на эту карту но уже без детских глупостей становится абсолютно ясным что зеленой энергетике элементарно просто обеспечить потребности человечества в электроэнергии при чем в весьма обозримом будущем.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:50

  bub-har написав:
  Корнеев написав:Гривневим депозитам вірю
Я тоже верю в гривну и не дождался поезда на станции 29(понадобилась гриша для работы) и очень сомневаюсь,что в этом году поезд будет на этой станции,т.к по прежнему считаю,что курс будут держать зубами! Эх! Надо было полностью сливаться в январе этого года па 28,7 и не слушать никаких аленей!P.S.Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги!

Держать будут но это не значит, что 29 не допустят. Впереди рост всего.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:58

  bamper написав:а о валюте инфа будет?

Папижже.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:10

  Proofy написав:
  bub-har написав:
  Корнеев написав:Гривневим депозитам вірю
Я тоже верю в гривну и не дождался поезда на станции 29(понадобилась гриша для работы) и очень сомневаюсь,что в этом году поезд будет на этой станции,т.к по прежнему считаю,что курс будут держать зубами! Эх! Надо было полностью сливаться в январе этого года па 28,7 и не слушать никаких аленей!P.S.Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги!

Держать будут но это не значит, что 29 не допустят. Впереди рост всего.

Эта ты так окрестил(обозвал) гуру форума??? :shock: :D :mrgreen:
Vadim V
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  #<1 ... 6440644164426443
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