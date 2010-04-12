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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:37
Re: Валютный рынок в контексте
а о валюте инфа будет?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:44
Да не срабатывает , глупости это все про проблемы доставки. Учитесь мыслить более абстрактно - а то чисто как дети. Вам дана сравнительная оценка площади земли необходимая для обеспечения всей планеты энергией. Никто не собирается концентрировать все батареи только в сахаре. Есть масса территорий с не худшими коэффициентами солнечной активности. Даже если располагать солнечные панели далее от экватора , пусть их долевая площать будет больше, но в масштабах всей планеты - это все равно мизерный мизер , который элементарно реализовать , что кстати сегодня и происходит - даже у нас , далеко не сахара но наблюдается настоящий бум установок солнечных панелей. А если вспомнить что есть еще как минимум ветроэнергетика, которая не менее эффективна чем солнечные панелей, способна работать и днем и ночью , даже при слабых ветрах, и еще раз взглянув на эту карту но уже без детских глупостей становится абсолютно ясным что зеленой энергетике элементарно просто обеспечить потребности человечества в электроэнергии при чем в весьма обозримом будущем.
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:50
Держать будут но это не значит, что 29 не допустят. Впереди рост всего.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Пон 08 жов, 2018 19:10
Эта ты так окрестил(обозвал) гуру форума???
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