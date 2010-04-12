ЛАД написав:Surfer Картинка вроде бы красивая и очень оптимистичная. Но ... Срабатывает то, о чём писал serega_rubin - проблемы доставки. Попробуйте переслать эл.-энергию из Сахары в США, Китай или даже в Украину. Сразу 2 проблемы - стоимость ЛЭП + колоссальные потери при передаче на такие расстояния. А в Сахаре эл.-энергия в таких количествах и даром не нужна.
Да не срабатывает , глупости это все про проблемы доставки. Учитесь мыслить более абстрактно - а то чисто как дети. Вам дана сравнительная оценка площади земли необходимая для обеспечения всей планеты энергией. Никто не собирается концентрировать все батареи только в сахаре. Есть масса территорий с не худшими коэффициентами солнечной активности. Даже если располагать солнечные панели далее от экватора , пусть их долевая площать будет больше, но в масштабах всей планеты - это все равно мизерный мизер , который элементарно реализовать , что кстати сегодня и происходит - даже у нас , далеко не сахара но наблюдается настоящий бум установок солнечных панелей. А если вспомнить что есть еще как минимум ветроэнергетика, которая не менее эффективна чем солнечные панелей, способна работать и днем и ночью , даже при слабых ветрах, и еще раз взглянув на эту карту но уже без детских глупостей становится абсолютно ясным что зеленой энергетике элементарно просто обеспечить потребности человечества в электроэнергии при чем в весьма обозримом будущем.
Я тоже верю в гривну и не дождался поезда на станции 29(понадобилась гриша для работы) и очень сомневаюсь,что в этом году поезд будет на этой станции,т.к по прежнему считаю,что курс будут держать зубами! Эх! Надо было полностью сливаться в январе этого года па 28,7 и не слушать никаких аленей!P.S.Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги!
Держать будут но это не значит, что 29 не допустят. Впереди рост всего.
Я тоже верю в гривну и не дождался поезда на станции 29(понадобилась гриша для работы) и очень сомневаюсь,что в этом году поезд будет на этой станции,т.к по прежнему считаю,что курс будут держать зубами! Эх! Надо было полностью сливаться в январе этого года па 28,7 и не слушать никаких аленей!P.S.Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги!
Держать будут но это не значит, что 29 не допустят. Впереди рост всего.
serega_rubin, Surfer Ясно. Вы оба большие оптимисты в отношении альтернативной энергетики. У меня есть несколько возражений (сомнений). Например, по харьковской области как-то интересовался ветроэнергетикой, оказалось, при наших ветрах неэффективно. По солнечной энергии, как писал, есть сомнения, особенно насчёт зимы. Уточнения serega_rubin пока не убедили, но надо подумать. Но не будем продолжать, всё же тема не профильная. Может, в выходные вернёмся. serega_rubin, если что-то напишете, сообщите, с интересом почитаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Украинский экспорт растет уже 19 месяцев подряд. За 7 месяцев 2018 года объем поставок за рубеж увеличился на $3 млрд, или 12,7%, до 26,9 млрд. Но даже при такой динамике сохраняется отрицательный торговый баланс, что способствует плавной девальвации гривны
Аграрный экспорт за 7 месяцев 2018 года составил $9,8 млрд, или 36,4% в общей структуре экспорта. Однако именно эта традиционная для Украины экспортная отрасль в сравнении с прошлым годом пока так и не показала заметного роста. .... Рост металлургического экспорта за 7 месяцев составил около 30% в денежном выражении. "При такой динамике выпуск стали в Украине вырос лишь на 5%, до 12 млн тонн, — комментирует ситуацию Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. — Учитывая, что мировые цены на сталь в 2018 году не показали существенного подъема, можно предположить, что отечественные металлурги частично продавали на внешние рынки продукцию, накопленную на складах за прошлый год". ..... До $2,45 млрд (на 15%) за 7 месяцев этого года вырос экспорт машиностроения. Дмитрий Чурин объясняет подобную динамику ростом поставок продукции военного назначения. .... По последним данным НБУ, экспорт компьютерных услуг за первое полугодие 2018-го вырос на 29% и превысил $1,5 млрд.
"Официальная статистика не отражает полную картину, так как IT-компании помимо услуг, подпадающих под категорию "компьютерные" (разработка ПО и т. п.), также предлагают иностранным клиентам бизнес-консалтинг", — уточняет Александр Кубраков, исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine. Последний тип услуг НБУ включает в категорию "прочее". То есть реальная экспортная выручка отрасли может быть выше в разы и, по оценкам экспертов, составлять около $3 млрд по итогам 2017 года.
Все это выглядело бы весьма оптимистично, если бы не отрицательный внешнеторговый баланс, что свидетельствует о превышении объема импорта над экспортом и давлении на курс нацвалюты. Более того, тревожным сигналом становится то, что за первые 7 месяцев 2018 года темп роста импорта обогнал показатели экспорта и составил почти 16%
По мнению Мокрякова, на эти процессы валютный рынок отреагирует снижением темпов девальвации гривны, поэтому маловероятно, что курс украинской нацвалюты до конца года пройдет отметку в 30 UAH/USD.
Пока внешнеторговый баланс страны продолжит оставаться отрицательным, над нацвалютой будет довлеть риск девальвации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
По поводу МВФ, дефолта и пр. Вчера на др. ветке цитировал:
По его словам, Турция «закрыла тему МВФ и не откроет ее снова». Турецкий лидер отметил, что перед страной не стоят серьезные экономические проблемы. «Даже вопрос не стоит, чтобы пути Турции и МВФ пересекались. Эта тема закрыта навсегда», — сказал Эрдоган. Его слова цитирует Rudaw.
В 2002 году, когда Партия справедливости и развития пришла к власти, долг Анкары перед Международным валютным фондом составлял $23,5 млрд. В 2010 году турецкие власти прекратили вести переговоры о привлечении кредитов МВФ. В 2013 году Турция погасила кредит перед этой международной финансовой организацией.
Украинский экспорт растет уже 19 месяцев подряд. За 7 месяцев 2018 года объем поставок за рубеж увеличился на $3 млрд, или 12,7%, до 26,9 млрд. Но даже при такой динамике сохраняется отрицательный торговый баланс, что способствует плавной девальвации гривны
По мнению Мокрякова, на эти процессы валютный рынок отреагирует снижением темпов девальвации гривны, поэтому маловероятно, что курс украинской нацвалюты до конца года пройдет отметку в 30 UAH/USD.
Пока внешнеторговый баланс страны продолжит оставаться отрицательным, над нацвалютой будет довлеть риск девальвации.
Хіба одне не виключає іншого? В двох абзацах протиріччя діаметральні.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн