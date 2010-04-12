Цикл солнечного минимума начался 4 года назад, начиная с того, что называется минимумом Эдди. Этот низкий отток солнечных пятен приводит к увеличению сейсмической активности, землетрясений и вулканов. Вулканическая активность увеличивается почти на 50% по сравнению с началом минимума Эдди.

минимумы вызывают глобальный тренд охлаждения, температура которого может упасть на 2-3 градуса. Столь же легкий, как это звучит, предсказывает, что климатические события настолько велики, что засухи, замерзание, ранняя зима и чрезмерное тепло приводят вниз целые сельскохозяйственные системы. Этот новый минимум может длиться 11 лет, или 22 или 44, в зависимости от длины минимумов солнечных пятен.

Последним плохим был минимум Далтона, который длился примерно с 1790 по 1860 год, в том числе год без лета, 1816 год, когда извергался вулкан Tambora, вулкан VEI 7, насыщая атмосферу с таким количеством твердых частиц и SO2, что глобальное охлаждение опустилось на 5 градусов , Tambora предшествовали 2 извержения VEI 6 в том же районе Индонезии. Сказать, что жизнь стала жесткой, а урожаи потерпели неудачу, это преуменьшение. 20-30 миллионов умерли в районе вдоль границы с Китаем в Индии из-за голода. В Ирландии умерло так много людей с 1840 по 1960 год, что Ирландия только восстанавливалась до своего населения 1840 к 1960 году.

С 1860 года, в конце «Маленького ледникового периода», который длился 650 лет, весь мир живет в раю с нефтью, что значительно облегчает жизнь, позволяя массовому земледелию и росту населения до 7,5 млрд., Многие из которых живут на краю голода с 2 плохими вегетациями. Начинаются войны.