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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6441644264436444

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:49

газики

тут народ удивляется, почему тарифы на закупку ЭЭ с солнечных электростанций и всяких ветро раз в 10 выше, и где тут экономика...судя по всему мир готовится к ледниковому периоду...сюда же плюсуем всякие потоки, и упорное желание их построить...таки помидоры...единственно почему сейчас тепло - это с другой стороны глобальное потепление связанное с СО...и думаю что последствия будут в зависимости в какой цикл мы попадём...:
Цикл солнечного минимума начался 4 года назад, начиная с того, что называется минимумом Эдди. Этот низкий отток солнечных пятен приводит к увеличению сейсмической активности, землетрясений и вулканов. Вулканическая активность увеличивается почти на 50% по сравнению с началом минимума Эдди.
минимумы вызывают глобальный тренд охлаждения, температура которого может упасть на 2-3 градуса. Столь же легкий, как это звучит, предсказывает, что климатические события настолько велики, что засухи, замерзание, ранняя зима и чрезмерное тепло приводят вниз целые сельскохозяйственные системы. Этот новый минимум может длиться 11 лет, или 22 или 44, в зависимости от длины минимумов солнечных пятен.
Последним плохим был минимум Далтона, который длился примерно с 1790 по 1860 год, в том числе год без лета, 1816 год, когда извергался вулкан Tambora, вулкан VEI 7, насыщая атмосферу с таким количеством твердых частиц и SO2, что глобальное охлаждение опустилось на 5 градусов , Tambora предшествовали 2 извержения VEI 6 в том же районе Индонезии. Сказать, что жизнь стала жесткой, а урожаи потерпели неудачу, это преуменьшение. 20-30 миллионов умерли в районе вдоль границы с Китаем в Индии из-за голода. В Ирландии умерло так много людей с 1840 по 1960 год, что Ирландия только восстанавливалась до своего населения 1840 к 1960 году.
С 1860 года, в конце «Маленького ледникового периода», который длился 650 лет, весь мир живет в раю с нефтью, что значительно облегчает жизнь, позволяя массовому земледелию и росту населения до 7,5 млрд., Многие из которых живут на краю голода с 2 плохими вегетациями. Начинаются войны.
edvardd
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