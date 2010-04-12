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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6441644264436444 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 915 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 46 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 585 Всього голосів : 915 Додано: Пон 08 жов, 2018 20:49 газики

Цикл солнечного минимума начался 4 года назад, начиная с того, что называется минимумом Эдди. Этот низкий отток солнечных пятен приводит к увеличению сейсмической активности, землетрясений и вулканов. Вулканическая активность увеличивается почти на 50% по сравнению с началом минимума Эдди.

минимумы вызывают глобальный тренд охлаждения, температура которого может упасть на 2-3 градуса. Столь же легкий, как это звучит, предсказывает, что климатические события настолько велики, что засухи, замерзание, ранняя зима и чрезмерное тепло приводят вниз целые сельскохозяйственные системы. Этот новый минимум может длиться 11 лет, или 22 или 44, в зависимости от длины минимумов солнечных пятен.

Последним плохим был минимум Далтона, который длился примерно с 1790 по 1860 год, в том числе год без лета, 1816 год, когда извергался вулкан Tambora, вулкан VEI 7, насыщая атмосферу с таким количеством твердых частиц и SO2, что глобальное охлаждение опустилось на 5 градусов , Tambora предшествовали 2 извержения VEI 6 в том же районе Индонезии. Сказать, что жизнь стала жесткой, а урожаи потерпели неудачу, это преуменьшение. 20-30 миллионов умерли в районе вдоль границы с Китаем в Индии из-за голода. В Ирландии умерло так много людей с 1840 по 1960 год, что Ирландия только восстанавливалась до своего населения 1840 к 1960 году.

С 1860 года, в конце «Маленького ледникового периода», который длился 650 лет, весь мир живет в раю с нефтью, что значительно облегчает жизнь, позволяя массовому земледелию и росту населения до 7,5 млрд., Многие из которых живут на краю голода с 2 плохими вегетациями. Начинаются войны. тут народ удивляется, почему тарифы на закупку ЭЭ с солнечных электростанций и всяких ветро раз в 10 выше, и где тут экономика...судя по всему мир готовится к ледниковому периоду...сюда же плюсуем всякие потоки, и упорное желание их построить...таки помидоры...единственно почему сейчас тепло - это с другой стороны глобальное потепление связанное с СО...и думаю что последствия будут в зависимости в какой цикл мы попадём...: edvardd

Повідомлень: 5325 З нами з: 20.11.08 Подякував: 63 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 21:00 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара на 9,03 коп., на торгах понедельника понизился на 0,31 коп., оказавшись на уровне 28,0879 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,70 коп., составил 28,0902 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 08 октября с уровней предыдущего закрытия 28,075/28,100 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку США 08-го отмечают День Колумба, и тамошние банки закрыты, на нашем МЕЖБАНКЕ в понедельник торговался доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».



Около 10.08 курс доллара, выйдя в реальную сферу, вырос в цене, поднявшись к 28,08/28,13, а спустя полчаса сузил спред до 28,09/28,13 UAH/USD tom.



С этого момента началось неспешное снижение курса «завтрашнего» «американца», оказавшегося около 11.16 Киева на уровне 28,09/28,12, а спустя 8 минут доллар, ускорив коррекцию, понизился до 28,08/28,11 UAH/USD.



С 11.37 в течение час пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ не покидала отметку 28,07/28,09 UAH/USD tom, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием спроса и предложения.



В дальнейшем, до 14.30 Киева «завтрашний» доллар на МЕЖБАНКЕ пребывал в диапазоне 28,07-08/28,100-105 UAH/USD tom.



С 14.30 на опустевшем МЕЖБАНКЕ возобновилось «порционное» подорожание СКВ на единичных покупках доллара, поднявшее цену «американца» до 28,085/28,110 UAH/USD tom.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на МЕЖБАНКЕ в понедельник завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0889 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,07% с 28,0672 UAH/USD до 28,0879 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в понедельник США отмечают День Колумба, обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра» в условиях падения притока экспортной выручки, характерного для дебюта сессии.



Во-вторых, небезосновательно рассчитывая на возобновление подорожания безналичного «американца» на ближайших торгах межбанка, держатели СКВ не торопились выходить на рынок с его продажами.

Основанием для возвращение на межбанк «зеленых быков» стало ожидание падения притока СКВ из-за рубежа вследствие выходного дня в Америке. В понедельник на счета экспортеров не упадет ни доллара, а то, что появится на счетах во вторник, можно будет вынести на межбанк лишь к среде.



Ограниченность роста курса безналичного доллара стала следствием двух обстоятельств: импортеры не покупали СКВ, потому что не было возможности перечислить доллар из-за неработающих банков, а во-вторых, заметно «сжалась» гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 50 203,9 млн. грн. к отметке 48 349,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд был подтвержден повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 08 октября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, доллар валютированием «завтра» или tom непопулярен в Украине. Его в подобном качестве предпочитают не приобретать и не продавать.



Во-вторых, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, которую к тому же «придерживали» в расчете на возобновление подорожания СКВ на ближайших торгах.



В-третьих, импортеры не приобретали «завтрашнюю» СКВ, не имея возможности ее перечислить из-за неработающих банков в США.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами («синдром понедельника»).



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) до полудня 08 октября довольно динамично снижался, после обеда сменив тренд и начав демонстрировать рост в паре доллар-гривня, с одной стороны реагируя на проблемы с клиентским «приносом», с другой, рассчитывая на более активное подорожание безналичного доллара на ближайших торгах межбанка. Судя по всему, во многих вышеперечисленных центрах потенциальные клиенты наличных рынков начали «придерживать» СКВ, надеясь ее «завтра» продать подороже.

Кроме того, послеобеденный рост курса безналичного доллара шел в рамках мероприятий по выравниванию рынков в баланс спрос/предложение.



Исключение составило Запорожье, где в течение понедельника пара доллар-гривня простояла на месте, а также рынок столицы, дилеры которого «пошли своим путем», понизив обе позиции, акцентировав коррекцию в бидах и растянув спред. Судя по всему, в столице наблюдалось изобилие СКВ на фоне некоторой нехватки гривни.



Остальные представители валютообменного бизнеса с прицелом на вторник, к финишу понедельничной сессии приподняли обе позиции, начав с бидов, вослед за которыми вверх потянулись и офера.



Понедельничная сессия на рынках всех вышеперечисленных городов завершилась в равновесии спроса и предложения. Однако этот итоговый баланс не смог обеспечить прогресс на участке ликвидности. Мало того, по итогам понедельника дилеры рынков всех вышеперечисленных населенных пунктов констатировали снижение оборотов. Полагаю, в этом часть вины пресловутого «синдрома понедельника», а также сдержанность клиентов наличного рынка, принявших решение не торопиться со «сдачей валюты» 08-го, а сделать это во вторник. С другой стороны на приобретение наличной СКВ у потенциальных покупателей явно не хватало гривни.



Стало быть, в течение понедельника наличный «неформальный» доллар по спросу либо не изменился (Запорожье), либо потерял 3,0-5,0 коп.

Позиция предложение либо не изменилась (Запорожье), либо понизилась на 3,0-6,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо потеряли 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Запорожье, Одесса), либо стала ниже на 3,0 коп. либо прибавила 3,0 коп. (Харьков), либо потеряла 3,0 коп. (Киев).



Как и прежде внутридневную и межсессионную динамику наличной пары доллар-гривня на рынках перечисленных городов определяла «текучка» торгов валютного межбанка, ожидания «бычьего» тренда на следующей сессии по «зеленому» безналу, а также состояние дел с гривневой ликвидностью. Ничего нового – хорошо знакомые всем нам курсо- и трендоформирующие драйвера.



Повторим сентенцию из предыдущего обзора касающуюся «искажения» рутинного хода торгов валютного межбанка и опосредовано, наличного рынка длинных выходных в США, делает попытки прогноза на ближайшие торги безналичным долларом на основании настроений наличного рынка делом зряшным. Поскольку и без показавшей послеобеденный скромный рост наличной пары доллар-гривня, понятно, что из-за дефицита бессмысленными. Хотя, как мы указали выше, «обмеление» притока экспортной СКВ из-за выходного дня в США дает хороший шанс «зеленым быкам» на торгах во вторник.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 08 октября в первом приближении отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 08 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях тишины по части реальных сделок, характерной для дебюта новой недели. Лишь после 11.00 началась реальная торговля, сопровождаемая коррекцией действующих цен, вызванная более заметным клиентским «приносом», а также нехваткой гривневого ресурса.



Кроме того, местные дилеры дисконтировали цены в паре доллар-гривня в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.



Около 12.55 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение цен и даже немного приподняли их, следуя «пожеланиям трудящихся». После обеда потребовалось повысить цены более значимых бидов для стимулирования клиентского «приноса».



По итогам дня в мелкооптовом и розничном сегменте наличного рынка Днепра сложилось равновесие покупок и продаж, которое, однако, не помогло оборотам, немного понизившим показатели предыдущей сессии и заслужив «четверку с плюсом».



В течение 08 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 3,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп. «Мягкость» внутридневного дисконтирования более значимых бидов подтверждает действия дилеров розницы Днепра по стимулированию клиентского «приноса».



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,07/28,12 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию завышенными уровнями цен, которые, судя по всему, «напугали» потенциальных клиентов опта, и до 11.00 реальные сделки здесь отсутствовали. После 11.15 оптовики немного понизили обе позиции в паре доллар-гривня, и в ответ на эту ревизию цен стартовала двусторонняя торговля, равновесие которой приходилось поддерживать дальнейшим снижением цен, которые к 13.00 достигли уровня: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спрос/предложение и «средними» оборотами.



После обеда оптовики Днепра по вышеупомянутым причинам (проблемы с «приносом») приподняли более значимые биды. Этим удалось выровнять сегмент в баланс спрос/предложение, которым и завершились торги понедельника. Несмотря на равновесие спроса и оферов, обороты оптового сегмента немного понизились, заслужив от здешних дилеров «четверку», что несколько ниже показателей предыдущей сессии.



На протяжении 08 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 3,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 2,0-4,0 коп. Менее заметные внутридневные потери бидов – результат небезуспешных попыток оптовиков Днепра стимулировать клиентский «принос».



По сравнению с закрытием 05 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 октября уровнями 32,40/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечное снижение бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений, офера стали ниже на 10,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины понедельника хватало хлопот со снижавшимся курсом «американцем», который впоследствии небезуспешно попытался восстановиться, вернувшись поближе к уровням открытия.



Тем не менее, несмотря на обделенность пары евро-гривня вниманием валютчиков, сосредоточенных в долларе, дилеры все-таки учли внутридневную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex стартовавшую еще на азиатских торгах рынка и завершившуюся 15.30 Киева, понизив в течение понедельника на 5,0 коп. более значимые биды и уронив на 15,0 коп. офера наличного евро.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1510 к $1,1472, потеряв в течение этого промежутка времени 38 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю, присовокупив к ней внутридневную коррекция наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 08 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1520, пара евро-доллар уже в дебюте европейской сессии рынка forex (10.30 Киева) оказалась ниже концептуальнозначимой отметки $1,1500.



Коррекция пары евро-доллар продолжалась до 15.00 Киева, затем после фиксинга на центральной европейской бирже в Германии, пара евро-доллар консолидировалась в диапазоне %1,1462-1,1485, который не покидала до 21.10 Киева. С 16.00 Киева сделать это было несложно, поскольку рынки США были закрыты в связи с Днем Колумба.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро дешевеет в понедельник относительно большинства основных мировых валют на фоне роста напряженности вокруг проекта бюджета Италии на 2019 год, представленного ранее правительством страны.



Курс евро к доллару США по состоянию на 15.50 Киева опустился в ходе торгов на 0,4%, до $1,1474. Стоимость европейской валюты относительно японской иены снизилась на 0,7%, швейцарского франка - на 0,3%.



Итальянские рынки находятся под серьезным давлением с конца сентября, когда правительство страны обнародовало проект бюджета на следующий год, предусматривающий дефицит бюджета на уровне 2,4% ВВП, что примерно в три раза больше, чем планировало предыдущее правительство.



Еврокомиссия посчитала такой дефицит «существенным отклонением» от рекомендаций ЕС по бюджетной политике и «источником серьезных опасений».



Тем временем, вице-премьер Италии Маттео Сальвини отверг такую критику, заявив, что приверженность мерам жесткой экономии, которую демонстрируют глава Еврокомиссии Жак-Клод Юнкер и Пьер Московичи, еврокомиссар по экономике, является главным врагом Европы.



«Политика экономии, проводившаяся в последние несколько лет, увеличила госдолг и привела к разорению Италии», - заявил он.



Доходность десятилетних облигаций Италии подскочила в понедельник до максимальных за 4,5 года 3,593% годовых. Спред доходности итальянских госбумаг относительно сопоставимых облигаций Германии превысил 300 базисных пунктов.



Евро остается под давлением на фоне роста доходностей гособлигаций Италии.

Спред между доходностями госбумаг Италии и Германии, превысивший 300 б.п., говорит в пользу дальнейшего ослабления евро.



Повышение доходностей итальянских бумаг отражает растущие опасения Еврокомиссии в отношении бюджета страны, и инвесторы опасаются, что ситуация перерастет в противостояние властей Италии и ЕС.



Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов на 0,4%. На долю евро приходится более 50% веса индекса.



Курс доллара относительно японской иены опустился на 0,3%, до ¥113,41. Укреплению иены способствует рост спроса на активы «тихой гавани».



Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард, выступавший на Bloomberg TV в Сингапуре в понедельник, заявил, что считает «необязательным» дальнейшее повышение базовой процентной ставки американским Центробанком.



По его словам, более высокие, чем ожидалось, темпы экономического роста в США позволили Федрезерву повышать ставку, несмотря на сохранение слабой инфляции.

Дж. Буллард отметил, что его устраивает нынешний уровень ставки и что дальнейшие шаги Центробанку стоит предпринимать, основываясь на статданных.



Ближе к вечеру, после на 17.00 Киева евро остается под давлением, несмотря на некоторый отскок.

Евро около 17.10 Киева поднялся к $1,1480, но вероятность снижения к $1,1390 остается высокой. Пара еще не до конца зафиксировала прибыль и остается в боковом тренде в диапазоне $1,1450-1,1565 в ближайшее время. Разворот пары и начало роста возможно выше ключевого уровня сопротивления на $1,1580 . Евро может снизиться в ближайшие дни для формирования «дна» до $1,1390.



Таким образом, попытка роста пары евро-доллар во второй половине прошлой недели оказалась непродолжительной.



Напомним, пара евро-доллар в четверг после 6 дней падения подряд показала рост, закрыв день выше отметки $1,15. В пятницу борьба за уровень $1,15 продолжилась и обострилась на публикации данных по рынку труда в США.



На первый взгляд данные вышли слабые, прирост рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре составил 134 тыс. против прогноза 185 тыс., что было неожиданно после отличных данных среды по занятости от ADP и по индексу деловой активности в сфере услуг ISM за сентябрь.

Однако сопутствующая статистика, вышедшая одновременно, показала, что данные в целом хорошие.



Во-первых, данные по занятости за предыдущие 2 месяца пересмотрели вверх на 86 тыс., в том числе, за август с 201 тыс. до 270 тыс.



А главное, уровень безработицы (который считается по другой методике) показал падение с 3.9% до 3.7% (консенсус-прогноз Bloomberg был 3.8%).



Так что у ФРС все больше оснований повышать ставку, поскольку чрезмерное снижение уровня безработицы может быть признаком перегрева экономики.



Рынок отреагировал на новость разнонаправленными колебаниями между $1,1480 и $1,1550, хотя уже на азиатской сессии форекса, определился с тем, куда он пойдет от отметки $1,15, уйдя под нее.



Дальше вниз (следующая цель – минимум 15 августа на $1,13) - мы полагаем, что время тренда на рост доллара уже настало и евро-доллар «погрузится» еще ниже.



Что же касается пятничных данных по рынку труда, то, по большому счету, неважно, какими они вышли. Хорошие данные из США означают более высокие темпы повышения ставок ФРС, что плохо для аппетитов к риску.

Плохие данные из США означали бы приближение нового мирового кризиса, что тоже плохо для аппетитов к риску.



На моменте важно то, что из-за тарифов, санкций и ужесточения монетарной политики ФРС ситуация на периферии мировой экономики ухудшается вне зависимости от того, что происходит в США.



Не важно, начнется ли кризис в США, как в 2008 году, или пойдет по варианту азиатского кризиса 1997 года (что куда вероятнее для развивающихся рынков), аппетиты к риску в любом случае под угрозой, а доллар будет расти.



А то, что аппетиты к риску сокращаются, в этом сомнений нет. Так, в понедельник индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал с 1030 до 1010 и вплотную подошел к минимуму года от 12 сентября на отметке 998.



Расхождение между ситуацией на фондовых рынках США и рынках развивающихся стран разительное. Ведь всего лишь в среду индекс Dow Jones обновил исторический максимум в очередной раз, показав внутри дня отметку 26951. И в принципе рост на американском фондовом рынке должен способствовать росту доллара, а вот росту глобальных аппетитов к риску он, как показывает сейчас практика, не способствует. Американские рынки рассинхронизировалась с глобальными рынками.



То же самое наблюдалось и во время предыдущего цикла сворачивания аппетитов к риску в 2014-2015 годах. Американские рынки стояли в «боковике» (хотя и были сильные падения от максимумов), в то время как противостоящие доллару валюты, цены на сырье и фондовые рынки развивающихся стран обвалились (например, индекс MSCI EM упал с 1100 до 686). Сейчас происходит ровно то же самое.



К вышеизложенному , полагаю, нелишне добавить выросшие риски новых глобальных неприятностей – планетарной экономике грозит нехватка долларовой ликвидности.



Нынешний рост доходностей казначейских бумаг США и доллара является серьезной проверкой на прочность для глобальной финансовой системы, которая стала еще сильнее зависеть от американской валюты с последнего кредитного кризиса.



Профильные гуру из Nedbank Group Ltd., проанализировавшие роль долларовой ликвидности в прошлых кризисах, написали в своём обзоре, что «укрепление доллара США и рост стоимости капитала в мире являются, на наш взгляд, идеальной смесью для кризиса ликвидности».



Ключевой особенностью глобального финансового кризиса десятилетней давности была хроническая нехватка долларов, в конечном итоге вынудившая Федрезерв

открыть валютные своп-линии с более чем десятком центробанков, чтобы ослабить напряженность с фондированием. Меж тем объем долларового финансирования, привлеченного заемщиками за пределами США без учета банков, вырос до 14% от глобального ВВП в I квартале этого года с 9,5% в конце 2007 года, свидетельствуют оценки, на которые ссылается в своем обзоре Банк международных расчетов (BIS).



В то время как доходность долларовых облигаций растет вместе с укреплением самого доллара, это может стать проверкой на прочность для тех, у кого нет долларовых поступлений. Доходность индикативных 10-летних казначейских бумаг достигла максимальных с 2011 года 3,23%, а индекс Bloomberg Dollar Spot за последние шесть месяцев вырос на 5,6%.

Объемы финансирования в долларах растут быстрее, чем долг в других иностранных валютах, во всех основных развивающихся регионах, написали в обзоре в прошлом месяце экономисты BIS Иньяки Альдасоро и Торстен Элерс. Это создает угрозу с учетом того, что «международные инвесторы долгового рынка, как правило, быстро сдают позиции при повышении ставок в США», написали они.



В контексте «эгоизма» Дональда Трампа и текущей стратегии Федрезерва. Ситуация с нехваткой долларовой ликвидности будет лишь ухудшаться, являясь дополнительным стимулятором укрепления «американца».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,40/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «»законопослушно», потеряв в течение понедельника 30 пунктов по спросу и 20 пунктов по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля не изменились, потеряв 20 пунктов по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 октября по спросу не изменились, потеряв 20 пунктов по предложению.



На понедельничной сессии валютного межбанка в секторе торгов «зеленым» «завтрашним» безналом случилось едва заметное повышение средневзвешенного курса «американца».



Несмотря на то, что строить среднесрочные стратегии, основываясь на результатах низколиквидной торговли «завтрашним» долларом да еще в дебюте новой сессии нельзя, мы склонны ожидать на вторничной сессии межбанка выросшей агрессивности «зеленых быков» и более заметного подорожание СКВ. Причина очевидна: из-за длинных выходных в США (Америка 08-го отмечает День Колумба) на счета наших экспортеров не придут доллары внешнеторговой выручки, лишив межбанк значительной части предложения СКВ. Это чревато доминированием спроса, сменившего две сессии (речь о торгах СКВ валютированием tod или «сегодня» 04-05 октября) отката «американца».



Кроме того, существует вероятность расширения гривневой ликвидности, которое «сыграет» на стороне «быков».



Наконец, большинство «неформальных» наличных рынков, готовясь ко вторнику, после обеда 08-го приподняли действующие цены в паре доллар-гривня.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67525 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4267 раз. Подякували: 7792 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 22:53

Европа это не только тарифы ДС мне друг, но истина дороже ребе Нок

Повідомлень: 1401 З нами з: 02.03.15 Подякував: 245 раз. Подякували: 312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 23:10 Re: Валютный рынок в контексте Энергия в пустине нужна для добичи воды, гугл в помощь, если воды будет много можно сделать чудо как в ОАЕ из пустини энергией сделали тропики ,полив растений добытой водой и прочее прочее... имея много электроэнергии можно преображать локально и глобально климат. Кто мешает энергией запитать насосы и гнать воду трубопроводов как газ нефть на 1000+ км? Почему из РФ гнать газ в Европу можно а из океана опресненную воду гнать в Сахару нет? Это примитивный пример. свинорыл yama Повідомлень: 318 З нами з: 12.08.17 Подякував: 623 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 23:47 ребе Нок написав: Европа это не только тарифы Европа это не только тарифы

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Повідомлень: 6300 З нами з: 21.09.12 Подякував: 466 раз. Подякували: 765 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6441644264436444 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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