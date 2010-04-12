Captain Obvious написав:Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?
Обов'язково, але не сьогодні. Завтра скоріше 28.05).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
Re: Валютный рынок в контексте
Обов'язково, але не сьогодні. Завтра скоріше 28.05).
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
Накладываются еще события в Черниговской области, както кипишно кругом.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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