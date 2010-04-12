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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6442644364446445

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

Re: Валютный рынок в контексте

Captain Obvious написав:Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?

Обов'язково, але не сьогодні. Завтра скоріше 28.05).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

  Captain Obvious написав:Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?

Накладываются еще события в Черниговской области, както кипишно кругом.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

  Captain Obvious написав:Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?

... не цього тижня :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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