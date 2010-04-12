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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6443644464456446>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

Re: Валютный рынок в контексте

Captain Obvious написав:Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?

Обов'язково, але не сьогодні. Завтра скоріше 28.05).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

  Captain Obvious написав:Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?

Накладываются еще события в Черниговской области, както кипишно кругом.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:35

  Captain Obvious написав:Ну, шо там на межбанке?
28.25 увидим?

... не цього тижня :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:59

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:Президент не канцлер, а у нас что хотябы министры так живут?

У нас помнят про Улофа Пальме
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 09.53, все еще в виртуальном состоянии, котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вверх, к отметке 28,10/28,15 UAH/USD.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киева немного сузили спред, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. «Приподнялись, но без фанатизма, очевидно, для более заметного роста не хватает гривни», - заметил наш консультант.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 08 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 08 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1490, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1471 на открытии торгов в Европе.


Дата: 09 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.20

Мелкий опт «неформал»

$ 28,07/28,12 UAH/USD
EUR 32,30/32,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На открытии торгов 09 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального» баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

Дата: 09 октября 2018 г. на 10.30

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,08/28,15 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,424 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
Преобладания оптового (до $10 тыс.) клиентского спроса на фоне роста курса «американца» на межбанке.

Дата: 09 октября 2018 г. на 10.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,17 UAH/USD
€ – 32,40/32,56 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB


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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:10

Привет из Днепра-2

К 11.07 Киева ситуация на межбанке подтвердила слова нашего консультанта о гривнедефиците: котировки доллара упали к отметке 28,08/28,10 UAH/USD.

Дополуденная провалившаяся попытка «зеленого» ралли на межбанке сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:17

Re: Валютный рынок в контексте

Акумулюють гривню на кінець року, потім полізе з всіх щілин..)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:17

  zzzzzz написав:Вчера вернули ПДВ на 369 млн
С начала месяца - 439 млн

Возмещение ПДВ в сентябре составило рекорд года - 12,4 млрд.
Среднемесячное возмещение - 10,8 млрд


12 ярдов - слону дробинка,
максимальный курс доллара на ЧР был 31 августа,
а дальше гривна укрепилась и 6 недель в диапазоне 28,05-28,20
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:27

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Вчера вернули ПДВ на 369 млн
С начала месяца - 439 млн

Возмещение ПДВ в сентябре составило рекорд года - 12,4 млрд.
Среднемесячное возмещение - 10,8 млрд


12 ярдов - слону дробинка,
максимальный курс доллара на ЧР был 31 августа,
а дальше гривна укрепилась и 6 недель в диапазоне 28,05-28,20

Уточню: максимальный курс доллара и на межбанке, и на наличке, если не брать во внимание январь, в этом году был 4 сентября.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:39

Привет из Днепра-3

Около 11.36 ситуация на межбанке не изменилась – коррекция доллара в условиях острого гривнедефицита продолжалась, уронив цену «американца» на это время к 28,07/28,09 UAH/USD.

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