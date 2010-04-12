Додано: Вів 09 жов, 2018 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.53, все еще в виртуальном состоянии, котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вверх, к отметке 28,10/28,15 UAH/USD.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киева немного сузили спред, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. «Приподнялись, но без фанатизма, очевидно, для более заметного роста не хватает гривни», - заметил наш консультант.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 08 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 08 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1490, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1471 на открытии торгов в Европе.





Дата: 09 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.20



Мелкий опт «неформал»



$ 28,07/28,12 UAH/USD

EUR 32,30/32,50 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 09 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального» баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



Дата: 09 октября 2018 г. на 10.30



Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,08/28,15 UAH/USD

€ 32,40/32,60 UAH/EUR

RUB – 0,416/0,424 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

Преобладания оптового (до $10 тыс.) клиентского спроса на фоне роста курса «американца» на межбанке.



Дата: 09 октября 2018 г. на 10.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,10/28,17 UAH/USD

€ – 32,40/32,56 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB





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