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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6443644464456446

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:40

Есть на ветке коллеги из Одессы? Прошу сообщить обстановку на 7 км. Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:43

  дядя Caша написав:Есть на ветке коллеги из Одессы? Прошу сообщить обстановку на 7 км. Спасибо.

US


28,08/28,12
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:45

7км 28,08-28,13/15
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:46

дядя Caша

Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?
Если можно объясните доступным языком.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:52

Привет из Днепра-4

К 11.49 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 28,05/28,06 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

... щось підвисли)) 07/11
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:21

Стабилизец полный. И у нас, и на форексе.
Харьков 28,11-13/28,15-16. Евро 1,1458 - продолжает колебаться в довольно узком диапазоне 1,1460-1,1530 уже неделю. Фунт 1,3048.
Брент, к сожалению, опять 84,96 и пытается пробить 85.
Что касается грн, мне кажется, что до 18-20 октября заметных колебаний не будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:29

Привет из Днепра-5

На 12.27 котировки безналичного доллара на межбанке , пребывавшего в низколиквидном балансе спрос/предложение, приподнялись к 28,06/28,07 UAH/USD.

Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 0,54 коп., составив 28,0848 UAH/USD.

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».

По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда утренних цен до уровня 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,461 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового спроса сменилось доминированием предложения оптовых количеств доллара.

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

Дата: 09 октября 2018 г. на 12.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,17 UAH/USD
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:33

Евро в ближайшее время выше 1.155 ещё сходит? Или уже всё, привет 1.14, ждём 1.13?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:35

дядя Caша

Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?
Если можно объясните доступным языком.
Живите своим умом!
zzzzzz
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