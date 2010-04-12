Додано: Вів 09 жов, 2018 12:21

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.53, все еще в виртуальном состоянии, котировки безналичного «американца» на межбанке поползли вверх, к отметке 28,10/28,15 UAH/USD.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киева немного сузили спред, обосновавшись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD. «Приподнялись, но без фанатизма, очевидно, для более заметного роста не хватает гривни», - заметил наш консультант.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.07 Киева ситуация на межбанке подтвердила слова нашего консультанта о гривнедефиците: котировки доллара упали к отметке 28,08/28,10 UAH/USD.



Дополуденная провалившаяся попытка «зеленого» ралли на межбанке сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.36 ситуация на межбанке не изменилась – коррекция доллара в условиях острого гривнедефицита продолжалась, уронив цену «американца» на это время к 28,07/28,09 UAH/USD.



К 11.49 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 28,05/28,06 UAH/USD на фоне преобладания оферов СКВ.



На 12.27 котировки безналичного доллара на межбанке , пребывавшего в низколиквидном балансе спрос/предложение, приподнялись к 28,06/28,07 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 0,54 коп., составив 28,0848 UAH/USD.



На 13.12 цена безналичного «американца» на межбанке немного приподнялась, растянув спред и оказавшись на цифре 28,06/28,08 UAH/USD.

На фоне этой цены межбанк, около 13.13 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 08 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 08 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1490, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1471 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 09 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального» баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда утренних цен до уровня 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,461 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового спроса сменилось доминированием предложения оптовых количеств доллара.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,17 UAH/USD, евро – 32,40/32,56 UAH/EUR, рубль 0,417/0,421 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,12 UAH/USD, евро (опт) 32,30/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,30/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,08/28,12 UAH/USD, розница – 28,00/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,08/28,15 UAH/USD; евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,424 RUB/USD.



Маятник настроения на украинском валютном межбанке качнулся в другую, немного неожиданную сторону: лишь очень ленивый не предупреждал участников рынка «зеленого» безнала о падении объема притока экспортной выручки во вторник из-за длинных выходных в Америке. Наши игроки и бизнес перестраховались, войдя «по самые уши» в доллар, ожидая его подорожания 09-го. При этом все дружно упустили из виду рынок гривневого ресурса, где обозначился обострившейся дефицит нацвалюты.

Таким образом, торги безналичным долларом во вторник сопровождались накопленным с прошлой недели изобилием СКВ и нехваткой гривневого инструмента.

Безналичному доллару не оставалось иного пути, кроме коррекции. Незначительно, но достаточной для формирования «медвежьего» тренда.



Вослед за «зеленым» безналом вниз покатился и наличный «американец» стараниями клиентов, «понесшим валюту» в «обменки» или, что точнее, «побежав за дефицитной гривней».



В среды на межбанке появится двойная порция предложения экспортной доллара, которая как минимум задержит «американец» на понизившимся во вторник уровне. Если же дефицит гривни сохранится, вернувшиеся во вторник на рынок «зеленые медведи» станут более агрессивными, обеспечив межбанк более глубокой коррекцией СКВ, а регулятора «долларовыми излишками», которые Институтская постарается выкупить.



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