Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,31 коп., на торгах вторника повысился на 0,65 коп., оказавшись на уровне 28,0814 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,54 коп., составил 28,0848 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.



К 09.52, оправдывая ожидания роста и еще не покидая виртуальную сферу, котировки СКВ на межбанке приподнялись к 28,10/28,15 UAH/USD.



Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, сузил спред, остановившись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, где пребывал до 11.00 Киева.

С этого часа на рынке безналичного доллара стартовала нисходящая коррекция, уронив «американец» вначале к 28,00/28,10, а спустя полчаса, на 11.32 до 28,07/28,09 UAH/USD.

Локальный минимум (28,05/28,07 UAH/USD) на межбанке был достигнут около 11.47 Киева, после чего коррекция СКВ взяла тайм-аут. На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.00 на фоне более высоких цен (28,06/28,07 UAH/USD).



Некоторые участники торгов утверждали, что эта курсовая динамика «американца» состоялась без вмешательства регулятора, однако дальнейшее развитие событий вызвало сомнения в этой «самостоятельности».

С 13.20 возобновилась «порционная» коррекция курса безналичного доллара на межбанке , затянувшаяся, по сути, до самого завершения торгов, словно намекая, что НБУ покинул рынок, свернув возможные гривневые интервенции, выкупая долларовый «излишки».



При этом поэтапное снижение курса СКВ продолжалась, уронив доллар к 28,030/28,055 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на межбанке во вторник завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке 09 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0814 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0814 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 09 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 09 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, гривню от девальвации во вторник на межбанке спасла заблаговременная подготовка игроков к высоковероятному подорожанию доллара. Участники рынка запаслись валютой, сформировав ее изобилие на рынке, компенсировавшее падение объема притока экспортной СКВ из-за длинных выходных в США.



Во-вторых, финансовые власти страны также подготовились ко вторнику, ужесточив монетарные показатели и сжав гривневую ликвидность. Строго говоря, участники рынка помогли процессу, увеличивая процент СКВ в своем инвестиционном валютном портфеле в ущерб гривне. Таким образом, покупать СКВ на межбанке не было особой нужды и, собственно, не на что: гривни катастрофически не хватало.



Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.



В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан коррекцией цен наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, укажем на низкую базу сравнения – накануне торговался доллар валютированием «завтра» или tom, в режиме непопулярном в Украине.



Во-вторых, на рынок безналичного доллара вернулись «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами) была снята с повестки дня.







Дата: 09 октября 2018 г. 16.13

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,00/28,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,12 UAH/USD, к полудню 28,07/28,12 UAH/USD)

€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, как и накануне, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок без ценовых ревизий.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».



После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры снова предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды. Наверняка здесь не обошлось без послеобеденной коррекции безналичного доллара на межбанке .



Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в понедельник, «тройку».





Дата: 09 октября 2018 г. на 16.05



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,17 UAH/USD)

€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,56 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,55 UAH/EUR)

RUB 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)



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